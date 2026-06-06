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Crean observatorio de derechos humanos por Mundial 2026, alertan de riesgos para población LGBT, migrantes y personas en calle

El Observatorio Mundialista documentará, denunciará y actuará ante violaciones a los derechos humanos

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iniciativa legislativa, apoyo psicosocial, derechos sociales, capital mexicana, congreso CDMX, personas vulnerables, política pública, inclusión social, vivienda digna, salud integral - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos anunció la creación e inicio del Observatorio Mundialista de Derechos Humanos al acusar acciones contra los derechos humanos de grupos vulnerables, en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que este año se relizará en México, Estados Unidos y Canadá.

En un comunicado, el colectivo afirmó que ningún espectáculo debe estar por encima de la dignidad y los derechos de las personas, tras señalar que recientemente se han generdo casos de desplazamiento forzado, desalojos, persecución a migrantes y limpieza social de personas en situación de calle.

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En este sentido, advirtió que el operativo de seguridad para el Mundial 2026, denominado “Plan Kukulcán” del gobiero federal, contempla la movilización de 99 mil efectivos de fuerzas armadas, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como personal de seguridad privada.

La vigilancia especial se extiende a aeropuertos, hoteles, centros de entrenamiento y estadios en sedes como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La Red TDT documentó operativos, desalojos, detenciones arbitrarias, destrucción de pertenencias e institucionalizaciones forzadas en distintos lugares del país.

Estas acciones se justifican bajo discursos de seguridad, turismo, movilidad y “mejoramiento urbano”, pero buscan invisibilizar problemas sociales, crisis humanitarias y condiciones de pobreza, así como expulsar a determinadas poblaciones de los espacios públicos.

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“La pobreza no debe ser tratada como una amenaza y la protesta tampoco”, puntialzió.

Señaló que vivir en la calle, migrar, ejercer actividades económicas en el espacio público o expresar demandas mediante la protesta no pueden ser motivo de persecución, desplazamiento forzado, violencia institucional ni represión.

La organización recordó a las autoridades que México tiene obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, como garantizar la dignidad, integridad, no discriminación, libertad personal, unidad familiar, acceso a servicios y derecho a la ciudad para todas las personas.

Acusa riesgos para poblaciones históricamente excluidas

La Red TDT alertó sobre el riesgo de que, en el contexto del Mundial 2026, se profundicen políticas de contención, invisibilización y desplazamiento contra poblaciones históricamente excluidas, replicando prácticas observadas en otras ciudades del mundo antes y durante eventos deportivos internacionales.

El despliegue de cuerpos militares y de seguridad armada en un evento civil genera preocupación por los posibles efectos en la integridad y derechos humanos de todas las personas, ante riesgos de represión, uso excesivo de la fuerza, vigilancia y control social, así como posibles violaciones a los derechos de personas defensoras, periodistas y comunidades.

Frente a este panorama, la Red TDT exige a las autoridades federales, estatales y municipales que cesen las prácticas de limpieza social, desplazamiento forzado y criminalización contra poblaciones prioritarias y movimientos sociales.

Demandó a las instituciones de seguridad y asistencia social actuar con apego irrestricto a los derechos humanos y evitar operativos que vulneren la dignidad e integridad de las personas.

Observatorio Mundialista

De acuerdo con el colectivo, el Observatorio Mundialista de Derechos Humanos es un ejercicio colectivo para documentar, denunciar e incidir frente a violaciones a los derechos humanos durante el Mundial.

El monitoreo estará enfocado en poblaciones callejeras, personas migrantes, niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas LGBTIQ+, comercio ambulante, movimientos sociales, personas racializadas, periodistas, colectivos de buscadoras y personas defensoras de derechos humanos.

“Ninguna ciudad debe construirse a costa de expulsar, esconder o violentar a quienes históricamente han sido excluidos”, afirm.

Añade que la dignidad, la memoria y los derechos humanos deben estar al centro de cualquier política pública y de cualquier evento internacional como la FIFA World Cup 2026.

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