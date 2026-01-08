México Deportes

Cruz Azul dejará el Olímpico y volverá al Estadio Ciudad de los Deportes para el Clausura 2026

El cambio de localía se da en la semana previa al inicio del torneo




Cruz Azul cambiará de localía para el arranque del Clausura 2026. A seis días del inicio del torneo, el club decidió no continuar en el Estadio Olímpico Universitario y regresar al Estadio Ciudad de los Deportes para disputar sus partidos como local durante el primer semestre del año.

Lo que se sabe

De acuerdo con información de Adrián Esparza Oteo (TUDN), la directiva celeste no renovó el acuerdo que mantenía con la UNAM, lo que derivó en la salida del inmueble universitario. La decisión se tomó en la antesala del inicio del campeonato, en medio de ajustes logísticos previos al arranque del certamen.

“Cruz Azul no jugará en el Olímpico en 2026. Tenían un acuerdo con la UNAM, pero a seis días del arranque del torneo decidieron no renovar el contrato. Volverá al Ciudad de los Deportes para el primer semestre de 2026”, publicó Esparza Oteo en su cuenta de X.

Hasta el momento, el club no ha emitido una postura oficial sobre el cambio de sede ni ha detallado los términos del nuevo acuerdo para jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes.

¿Por qué Cruz Azul dejó de jugar en el Ciudad de los Deporte?

Cruz Azul dejó el Estadio Azul(oficialmente Estadio Ciudad de los Deportes) por problemas con la renta, mantenimiento, altos costos y cuestiones de seguridad, y recientemente se mudó temporalmente a CU.

