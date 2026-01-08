Se revela la razón por la que la UNAM no le renovó el contrato del Olímpico Universitario a Cruz Azul

Cruz Azul conservó su invicto en el Olímpico Universitario y ganó un título (REUTERS)

La situación de Cruz Azul ha dado un giro inesperado en la víspera del Clausura 2025. La Universidad Nacional Autónoma de México resolvió no extender el contrato de uso del estadio para el club cementero en este semestre, lo que dejó al equipo sin sede oficial para sus partidos como local.

Frente a este escenario, la directiva de Cruz Azul explora el regreso al Estadio Ciudad de los Deportes, conocido previamente como Estadio Azul. Este recinto resulta emblemático para la afición, que lo asocia con capítulos memorables a pesar de no haber celebrado allí un campeonato.

La posible mudanza al antiguo estadio despierta nostalgia y expectativa entre los seguidores, quienes confían en que la vuelta a ese inmueble represente una etapa positiva para el equipo en la nueva campaña. El cambio de sede marca un nuevo capítulo en la historia reciente de Cruz Azul, justo cuando el torneo nacional está por comenzar.

Soccer Football - Liga MX - Semi Final - First Leg - Cruz Azul v Tigres UANL - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - December 3, 2025 Cruz Azul players pose for a team group photo before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

La razón por la que la UNAM no le renovó el contrato del Olímpico Universitario a Cruz Azul

La decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México de no renovar el contrato de arrendamiento a Cruz Azul para utilizar el Estadio Olímpico Universitario tiene trasfondo en los recientes desencuentros entre ambas dirigencias. Según explicó David Medrano y confirmaron otras fuentes consultadas, el conflicto surgió tras la solicitud formal del club cementero para que se inhabilitara a Adalberto Carrasquilla, responsable de una fuerte lesión sufrida por el arquero Kevin Mier durante la última jornada del campeonato anterior.

Este episodio generó tensiones en la relación institucional, lo que derivó en la negativa de la universidad a mantener el vínculo contractual para el nuevo semestre. La situación ha obligado a Cruz Azul a buscar alternativas de sede, mientras la polémica por la lesión y sus consecuencias continúa siendo tema de conversación en el entorno futbolístico nacional.

Soccer Football - Liga MX - Semi Final - First Leg - Cruz Azul v Tigres UANL - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - December 3, 2025 Cruz Azul and Tigres UANL players line up before the match REUTERS/Henry Romero

¿Dónde jugará Cruz Azul después de dejar el Estadio Ciudad de los Deportes?

El futuro inmediato de Cruz Azul en cuanto a su sede ya tiene rumbo definido para después del Mundial y la conclusión del actual torneo. El club celeste regresará al Estadio Azteca, donde compartirá la localía con las Águilas del América, de acuerdo con los planes de ambas instituciones.

Esta convivencia en el monumental recinto se mantendrá hasta que Cruz Azul logre concretar la construcción de su propio estadio, un proyecto que, según fuentes cercanas al club, presenta avances significativos y se perfila como uno de los objetivos estratégicos de la directiva encabezada por Víctor Velázquez.

Mientras tanto, la afición cementera anticipa el regreso al Azteca como una etapa transitoria, a la espera de ver materializado el anhelo de contar con un estadio propio que represente la identidad y el crecimiento institucional del equipo.

Jugadores de Cruz Azul celebran su pase a la semifinal del torneo mexicano tras vencer a Guadalajara. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 30 de noviembre de 2025. REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo va el tema de un nuevo estadio para Cruz Azul?

El proyecto del nuevo estadio de Cruz Azul ha alcanzado un punto crucial, según las declaraciones de Víctor Velázquez, presidente del club. El dirigente confirmó que el presupuesto para la obra ya está asegurado, despejando así una de las principales incógnitas financieras alrededor de la iniciativa.

Actualmente, la única variable pendiente es la definición del predio donde se levantará el inmueble. La directiva trabaja para concretar la ubicación definitiva, con la expectativa de que el nuevo estadio se construya en la Ciudad de México y refuerce el arraigo del equipo en la capital.