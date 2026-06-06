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Obsidiana dorada, única en el mundo y originaria de Hidalgo, México: así son los artesanos que viven de ella

La obsidiana ha sido utilizada desde la época prehispánica para la elaboración de herramientas, puntas de lanza y objetos ceremoniales

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En un taller, un artesano talla una pieza grande de obsidiana verde-negra con un cincel y martillo, junto a una mesa con esferas y figuras de obsidiana.
Manos expertas en Hidalgo dan forma a la obsidiana dorada, manteniendo viva una tradición artesanal ancestral en el Cerro de las Navajas. (Imagen Ilustrativa Infobae creada con IA)

La obsidiana dorada es un mineral único en el mundo, extraído desde hace siglos en el Cerro de las Navajas, en Nopalillo, Hidalgo. Esta piedra, valorada por su brillo verde y dorado, sustenta la vida de comunidades enteras, donde los artesanos transforman el magma milenario en piezas de arte, herramientas y símbolos de identidad.

La riqueza de este material es tal, que familias enteras encuentran en su tallado una fuente de trabajo redituable, permitiendo que las nuevas generaciones permanezcan en su tierra sin migrar. Así lo expuso “Suave patria” en su edición del viernes 5 de junio, que es una sección de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, dedicada a la cultura, historia y arte de México.

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En el ejido Nopalillo, la extracción y el trabajo de la obsidiana dorada es más que un oficio; es una herencia que pasa de padres a hijos. “Prácticamente, Nopalillo vive de la obsidiana, desde extraerla hasta elaborar las piezas”, afirma uno de los artesanos entrevistados por Suave Patria.

El proceso inicia en la mina, donde los pobladores cuidan el yacimiento y planifican la extracción para evitar el agotamiento del recurso. Una vez obtenidos los bloques de piedra, siguen días de trabajo en el taller familiar, donde el golpe, el corte y el esmeril dan forma a puntas, cabujones y figuras que más tarde viajarán por México y el mundo.

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(Festival de la Obsidiana Dorada en 2024)
(Festival de la Obsidiana Dorada en 2024)

El trabajo artesanal sostiene la economía local y preserva la identidad

En este entorno rural, la obsidiana dorada es la base de la economía comunitaria. El oficio permite el desarrollo de una cadena productiva local: desde quienes extraen la piedra, hasta quienes la tallan y la comercializan en ferias, festivales y mercados nacionales e internacionales. La pieza terminada lleva consigo el conocimiento, el trabajo y el sudor de quienes la elaboran. “Eso es lo más bonito cuando la gente se lleva una pieza de nosotros, es lo más bonito que se siente, que a la gente le guste”, expresa una artesana.

El Festival de la Obsidiana Dorada Verde que se realiza cada año l en Epazoyucan celebra esta tradición y reúne a compradores, turistas y especialistas.

El reconocimiento internacional de la obsidiana dorada ha impulsado la economía regional, pero también ha llevado a los artesanos a reflexionar sobre la importancia de cuidar el yacimiento y evitar la sobreexplotación. La piedra viaja de Teotihuacan a China, pero su corazón sigue en Hidalgo, donde el oficio sigue vivo gracias a la transmisión generacional.

(Suave Patria)
(Suave Patria, gobierno de México)

Oficio heredado y modernización: entre la tradición y la innovación

El tallado de la obsidiana dorada combina técnicas ancestrales y herramientas modernas. El torno y el óxido de cerio conviven con el conocimiento milenario de los pueblos originarios. Para los artesanos, la piedra representa algo más que un ingreso económico: es un elemento de identidad y arraigo. “La obsidiana para mí es una piedra muy hermosa, que al trabajarla es un relajamiento y una fortuna saber hacer figuras y como artesana, pues me siento feliz aprender y seguir que estas raíces no se pierdan”, dice una de las mujeres que han hecho del tallado su vida.

El aprendizaje ocurre en el taller y en la convivencia diaria. Los más jóvenes observan y repiten los movimientos de madres, padres y abuelos. Así, la tradición pervive y se adapta a los nuevos tiempos, integrando herramientas eléctricas sin perder el toque personal ni el sentido de comunidad.

750 piezas prehispánicas INAH cultura
Cuchillo bifacial de obsidiana, se encontraba en Países Bajos (Foto: INAH)

Una piedra con historia y memoria

El Cerro de las Navajas no solo resguarda un mineral valioso, sino también la memoria de los pueblos que han habitado la región por generaciones. La obsidiana ha sido utilizada desde la época prehispánica para la elaboración de herramientas, puntas de lanza y objetos ceremoniales. Hoy, las piezas viajan a museos, colecciones privadas y ferias internacionales, pero el vínculo con la tierra y la familia permanece.

Mientras existan artesanos que pulan la obsidiana dorada, la identidad de Hidalgo y de México sigue vigente. La piedra que nace del fuego del volcán sigue latiendo en cada figura trabajada, en cada taller que no duerme y en cada familia que vive de ella.

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