Cómo obtener la CURP biométrica con la licencia de conducir de Edomex sin necesidad de hacer fila

El mecanismo convierte a la Secretaría de Movilidad del Estado de México (SEMOV Edomex) en el primer organismo estatal de transporte en integrarse formalmente al sistema nacional de identidad biométrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Gobernación y el Estado de México firmaron un convenio que permite a quienes tramiten o renueven su licencia de conducir transferir sus datos biométricos directamente a RENAPO para obtener la CURP biométrica, sin necesidad de acudir a un módulo específico. El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2026 y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030.

El mecanismo convierte a la Secretaría de Movilidad del Estado de México (SEMOV Edomex) en el primer organismo estatal de transporte en integrarse formalmente al sistema nacional de identidad biométrica. Es también el primer convenio de este tipo publicado en el DOF desde que la CURP biométrica adquirió reconocimiento oficial en febrero de 2026.

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Cómo funciona el mecanismo

El convenio no opera de forma retroactiva ni automática. Solo aplica al momento de realizar un trámite de licencia, y únicamente si el ciudadano firma el formato de autorización (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes acudan a tramitar, renovar o reponer una licencia de conducir ante la SEMOV Edomex podrán autorizar, en ese mismo acto, que sus datos biométricos —huellas dactilares y fotografía facial— sean enviados a la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población (BDNCURP).

Una vez registrada la autorización por escrito, la dependencia estatal transfiere la información a Gobernación a través de RENAPO, que la integra al expediente del titular para generar la CURP biométrica. El proceso elimina la necesidad de una segunda cita en un módulo federal.

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El convenio no opera de forma retroactiva ni automática. Solo aplica al momento de realizar un trámite de licencia, y únicamente si el ciudadano firma el formato de autorización que la SEMOV deberá incorporar a sus procedimientos.

Consentimiento expreso: la condición central

El convenio prohíbe compartir la información con terceros ajenos al acuerdo y restringe su uso exclusivamente a los fines definidos en el texto: la integración de datos a la CURP y la expedición del futuro Documento Nacional de Identificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento publicado en el DOF establece que ninguna transferencia de datos biométricos puede realizarse sin autorización previa, expresa y por escrito del titular. La SEMOV Edomex está obligada a actualizar sus avisos de privacidad para informar a los usuarios sobre esta posibilidad antes de cualquier captura.

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El convenio prohíbe compartir la información con terceros ajenos al acuerdo y restringe su uso exclusivamente a los fines definidos en el texto: la integración de datos a la CURP y la expedición del futuro Documento Nacional de Identificación.

La dependencia estatal también deberá utilizar únicamente los servicios proporcionados por RENAPO para los fines establecidos, y conservar registros de cada operación realizada sobre la base de datos compartida.

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Los trámites de movilidad que ya exigen CURP

Quienes soliciten cita para cualquiera de esos trámites deben ingresar su CURP en el portal oficial de la dependencia para generar un folio de acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El convenio documenta que la CURP ya funciona como requisito obligatorio en seis procedimientos de la SEMOV Edomex: licencias para automovilista, motociclista y chofer de servicio particular; permisos provisionales de práctica; licencias para servicio público; y certificados médicos toxicológicos.

Quienes soliciten cita para cualquiera de esos trámites deben ingresar su CURP en el portal oficial de la dependencia para generar un folio de acceso. La clave también se usa como mecanismo de validación para concesionarios y representantes legales en el Sistema de Gestión de Trámites y Servicios del Registro Estatal de Transporte Público.

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Como parte del acuerdo, la SEMOV enviará información periódica a RENAPO para confrontar registros y verificar que las claves de sus usuarios estén certificadas. Cuando no lo estén, la dependencia deberá orientar a la persona para que regularice su situación ante el Registro Civil.

Un modelo para la expansión nacional

El acuerdo tiene una vigencia de cuatro años y cuatro meses —hasta el 30 de septiembre de 2030—, un plazo que las autoridades alinean con la construcción gradual del Documento Nacional de Identificación, el instrumento que el gobierno federal proyecta como sucesor de la credencial del INE en el largo plazo.

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La finalidad declarada en el convenio es precisamente integrar los datos biométricos captados por la SEMOV a ese futuro documento, lo que convierte a la licencia de conducir del Estado de México en un punto de entrada anticipado al sistema de identidad nacional.

El modelo podría replicarse en otras secretarías de movilidad del país. El DOF no registra, hasta la fecha de publicación del convenio, acuerdos equivalentes con otras entidades federativas.

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