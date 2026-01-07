Robert Morales se convertiría en el nuevo refuerzo de Pumas: este es el acuerdo que tienen con Toluca (Mark Smith-Imagn Images)

Robert Morales está a un paso de convertirse en el nuevo refuerzo de Pumas para el Clausura 2026, El delantero paraguayo, quien ha sido bicampeón de Liga MX con los Diablos Rojos, se acercaría a la Cantera tras un largo periodo de negociaciones.

Y es que, a pesar de que Morales tenía opciones en puerta, la directiva del club Universidad Nacional mejoró la oferta y se adelantó en el fichaje del paraguayo, por lo que ya tendría un acuerdo de palabra con la institución escarlata, lo que les permitiría concretar la transacción oficialmente.

En las últimas horas de este martes 6 de enero trascendió que Pumas ya habría asegurado la oferta por Robert Morales, por lo que restan detalles menores para que se realice la documentación y así el nuevo “9″ de los auriazules se presente a los entrenamientos bajo el mando de Efraín Juárez.

¿Cuál es el acuerdo al que llegaron Pumas y Toluca por Robert Morales?

De acuerdo con los últimos reportes, Toluca y Pumas acordaron que el jugador llegaría como préstamo con opción de compra, en una negociación donde el conjunto de la UNAM superó propuestas de equipos del Brasileirao y la MLS. El acuerdo sería de palabra, según informó César Luis Merlo.

Por otra parte, Adriana Maldonado de ESPN explicó lo siguiente: “Los universitarios mejoraron la oferta por Robert Morales. Por ahora, hay un primer acuerdo entre Toluca y Pumas.La operación sería en calidad de préstamo por un año. El jugador tiene la decisión final”.

De acuerdo con César Luis Merlo, Pumas venció la oferta presentada por Inter de Porto Alegre y avanzó en la disputa por los servicios de Morales. El acuerdo considera la llegada del futbolista por seis meses con opción de compra. La cesión podría extenderse hasta un año, ya que ambos escenarios han sido discutidos en las conversaciones recientes.

El debut de Pumas en el Clausura 2026 será el domingo 11 de enero ante Querétaro (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El atacante paraguayo arribó al fútbol mexicano en 2023, consolidándose como titular en Toluca y obteniendo durante 2025 el bicampeonato de Liga MX, el título de Campeón de Campeones y la Campeones Cup, según las fuentes consultadas.

Aún no está definido si Toluca contribuirá con una parte del sueldo de Robert Morales o si el Club Universidad Nacional cubrirá la totalidad, cuestión que sigue en negociación a pocos días del arranque de la Liga MX. Morales permanece integrado en las actividades recientes con Toluca, aguardando la confirmación oficial de su traspaso al conjunto universitario.

El plantel de Pumas se fortalece también con la llegada de:

César Garza

Tony Leone procedentes de Rayados

Jordan Carrillo desde Santos

Juninho, exjugador de Flamengo.

El debut de Pumas en el Clausura 2026 será el domingo 11 de enero ante Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario, en un semestre en el que el equipo dirigido por Efraín Juárez buscará afianzar su ambición tanto en el torneo local como en el plano internacional.