México Deportes

Robert Morales se convertiría en el nuevo refuerzo de Pumas: este es el acuerdo que tienen con Toluca

El goleador paraguayo estaría cerca de convertirse en el próximo jugador del club Universidad Nacional pese a las ofertas extranjeras que tenía

Guardar
Robert Morales se convertiría en
Robert Morales se convertiría en el nuevo refuerzo de Pumas: este es el acuerdo que tienen con Toluca (Mark Smith-Imagn Images)

Robert Morales está a un paso de convertirse en el nuevo refuerzo de Pumas para el Clausura 2026, El delantero paraguayo, quien ha sido bicampeón de Liga MX con los Diablos Rojos, se acercaría a la Cantera tras un largo periodo de negociaciones.

Y es que, a pesar de que Morales tenía opciones en puerta, la directiva del club Universidad Nacional mejoró la oferta y se adelantó en el fichaje del paraguayo, por lo que ya tendría un acuerdo de palabra con la institución escarlata, lo que les permitiría concretar la transacción oficialmente.

En las últimas horas de este martes 6 de enero trascendió que Pumas ya habría asegurado la oferta por Robert Morales, por lo que restan detalles menores para que se realice la documentación y así el nuevo “9″ de los auriazules se presente a los entrenamientos bajo el mando de Efraín Juárez.

¿Cuál es el acuerdo al que llegaron Pumas y Toluca por Robert Morales?

Aún no está definido si
Aún no está definido si Toluca contribuirá con una parte del sueldo de Robert Morales o si el Club Universidad Nacional ( EFE/Felipe Gutiérrez)

De acuerdo con los últimos reportes, Toluca y Pumas acordaron que el jugador llegaría como préstamo con opción de compra, en una negociación donde el conjunto de la UNAM superó propuestas de equipos del Brasileirao y la MLS. El acuerdo sería de palabra, según informó César Luis Merlo.

Por otra parte, Adriana Maldonado de ESPN explicó lo siguiente: “Los universitarios mejoraron la oferta por Robert Morales. Por ahora, hay un primer acuerdo entre Toluca y Pumas.La operación sería en calidad de préstamo por un año. El jugador tiene la decisión final”.

De acuerdo con César Luis Merlo, Pumas venció la oferta presentada por Inter de Porto Alegre y avanzó en la disputa por los servicios de Morales. El acuerdo considera la llegada del futbolista por seis meses con opción de compra. La cesión podría extenderse hasta un año, ya que ambos escenarios han sido discutidos en las conversaciones recientes.

El debut de Pumas en
El debut de Pumas en el Clausura 2026 será el domingo 11 de enero ante Querétaro (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El atacante paraguayo arribó al fútbol mexicano en 2023, consolidándose como titular en Toluca y obteniendo durante 2025 el bicampeonato de Liga MX, el título de Campeón de Campeones y la Campeones Cup, según las fuentes consultadas.

Aún no está definido si Toluca contribuirá con una parte del sueldo de Robert Morales o si el Club Universidad Nacional cubrirá la totalidad, cuestión que sigue en negociación a pocos días del arranque de la Liga MX. Morales permanece integrado en las actividades recientes con Toluca, aguardando la confirmación oficial de su traspaso al conjunto universitario.

El plantel de Pumas se fortalece también con la llegada de:

  • César Garza
  • Tony Leone procedentes de Rayados
  • Jordan Carrillo desde Santos
  • Juninho, exjugador de Flamengo.

El debut de Pumas en el Clausura 2026 será el domingo 11 de enero ante Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario, en un semestre en el que el equipo dirigido por Efraín Juárez buscará afianzar su ambición tanto en el torneo local como en el plano internacional.

Temas Relacionados

Robert MoralesPumasTolucaLiga MXClausura 2026mexico-deportes

Más Noticias

Carlos Hermosillo se despide de Nacho Rivero tras salir de Cruz Azul: “Gracias por todo lo que hiciste por este club”

El jugador uruguayo jugará para los Xolos de Tijuana tras haberlo ganado todo con la camiseta celeste

Carlos Hermosillo se despide de

Marcelo Flores se aleja de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026; Canadá convocó al jugador de Tigres

El centrocampista de la UANL participará en su primer llamado oficial con los de “La Hoja de Maple” tras perder protagonismo en la Liga MX y en el Tri

Marcelo Flores se aleja de

Héctor Herrera saldría de Toluca para el Clausura 2026 por esta razón

El histórico “HH” apuntaría a dejar a los Diablos Rojos del Turco Mohamed, por lo que buscaría otras opciones para seguir su carrera

Héctor Herrera saldría de Toluca

David Faitelson reacciona a la salida de Nacho Rivero de Cruz Azul: “Los ciclos se agotan”

El polémico comunicador reconoció la importancia de las etapas dentro de las plantillas

David Faitelson reacciona a la

¿Quiénes son y cómo juegan los nuevos refuerzos de Necaxa para el Clausura 2026?

El club de Aguascalientes sorprende al sumar líderes en distintas posiciones, apostando por la experiencia internacional en una nueva etapa competitiva de la Liga MX

¿Quiénes son y cómo juegan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinaron a más de 340

Asesinaron a más de 340 policías en México durante 2025: estos son los cinco estados con más agentes muertos

Cae “El Gordo” junto con ocho miembros de La Barredora del CJNG en Puebla

Detienen al alcalde de Cintalapa, Chiapas, por corrupción y abuso de autoridad: indagan nexos con el crimen organizado

Las obras públicas en Guanajuato sufren retrasos por extorsiones del crimen organizado a trabajadores

Violencia en Sinaloa: grupo armado disparó contra casino en Culiacán por segunda ocasión

ENTRETENIMIENTO

Tunden a Andrés Johnson por

Tunden a Andrés Johnson por aplaudir una hipotética invasión estadounidense a México

Muere Gerson Leos, tecladista de la Banda MS, mientras jugaba béisbol

Encuentran un episodio perdido de El Chavo del 8 grabado en las playas de Cancún

Jay de la Cueva recuerda cuando suplió a Alex Lora y El Tri a sus 6 años: “Me subí a tocar”

Karely Ruiz rifará liposucción a una seguidora: estos son los requisitos

DEPORTES

Carlos Hermosillo se despide de

Carlos Hermosillo se despide de Nacho Rivero tras salir de Cruz Azul: “Gracias por todo lo que hiciste por este club”

Marcelo Flores se aleja de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026; Canadá convocó al jugador de Tigres

Héctor Herrera saldría de Toluca para el Clausura 2026 por esta razón

Este es el club que estaría negociando con Cruz Azul el fichaje de Mateusz Bogusz

David Faitelson reacciona a la salida de Nacho Rivero de Cruz Azul: “Los ciclos se agotan”