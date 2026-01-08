México Deportes

Mauricio Sulaimán advierte que el 2026 será clave para el destino de Canelo Álvarez: " Tendrá las puertas abiertas"

El presidente del CMB señaló que el tapatío tiene las puertas abiertas para volver a pelear por un campeonato mundial

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, advirtió que el 2026 será clave para el destino de Saúl Canelo Álvarez. (Luz Coello Infobae México)

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, advirtió que el 2026 será clave para el destino de Saúl Canelo Álvarez.

Cabe recordar que el tapatío tuvo un 2025 difícil donde perdió todos sus cinturones de las 168 libras. En mayo, venció por decisión unánime al cubano William Scull. Y aunque logró ganar y retener sus títulos, también fue duramente criticado por las pocas emociones que hubo durante su combate.

En septiembre del mismo año se subió al ring pero ahora para enfrentar al estadounidense invicto Terence Crawford. El mexicano perdió de manera contundente a pesar de haber llegado como favorito y así su etapa como campeón absoluto de los supermedianos llegó a su fin.

Sulaimán advierte que el 2026 será clave en el destino de Canelo Álvarez

En entrevista con los medios al término del Martes de Café, Mauricio Sulaimán afirmó que 2026 representa un año decisivo para la carrera de Saúl “Canelo” Álvarez. El dirigente sostuvo que el boxeador mexicano, actualmente clasificado como número uno por el organismo, atraviesa una etapa crucial tras la derrota sufrida el año anterior, un periodo de descanso y una intervención quirúrgica.

A pesar de la incertidumbre sobre su futuro inmediato, la máxima autoridad del Consejo Mundial de Boxeo garantizó respaldo total para Álvarez y aseguró que el púgil siempre contará con las puertas abiertas de la organización. Próximamente se definirá el rumbo del campeón, quien mantiene el apoyo incondicional del organismo en esta nueva etapa de su trayectoria.

“Es el año clave para el Canelo Álvarez. Para su destino. Canelo siempre tendrá las puertas abiertas del Consejo Mundial de Boxeo. Está clasificado número uno, sufrió una derrota el año pasado, ha tomado un descanso, tuvo una operación y vamos a saber cuál es su futuro muy pronto, y definitivamente siempre tendrá el apoyo del Consejo Mundial de Boxeo”, manifestó el dueño del organismo.

El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

¿Qué peleadores están en el radar de Canelo Álvarez?

En las últimas semanas, Eddy Reynoso, entrenador de Saúl Álvarez, insistió en que el objetivo principal era pactar una revancha con Crawford. Sin embargo, el retiro inesperado del estadounidense modificó los planes del Canelo Team y, hasta el momento, permanece sin anuncio oficial el próximo adversario del tapatío.

Asimismo, Christian Mbilli figura como otra opción para el púgil jalisciense. Suma 29 victorias y un empate, y se encuentra en plena preparación para una revancha ante Lester Martínez (19-0-1), después de haber igualado durante la función estelarizada por Canelo y Crawford.

Por su parte, Hamzah Sheeraz ha declarado públicamente su interés en medirse con el ex campeón mexicano, a quien reconoce como una de las figuras más representativas del boxeo internacional. El británico aseguró su condición de retador obligatorio en la categoría supermediana del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al noquear a Edgar Berlanga en el quinto asalto el 12 de julio en el Louis Armstrong Stadium de Nueva York.

¿Cuántas peleas le quedan a Canelo Álvarez?

El contrato queCanelofirmó conTurki Al-Alshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, establece la realización de cuatro combates entre 2025 y 2026, con una cifra total estimada en USD 400 millones.

A pesar de la pausa obligada, el entorno del mexicano mantiene la expectativa de que Álvarez pueda reanudar los compromisos cuando reciba el alta médica. Mientras tanto, la industria del boxeo permanece atenta a la reconfiguración de uno de los contratos más lucrativos jamás firmados por un deportista latinoamericano.

