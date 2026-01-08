Cuatro arqueros mexicanos figuran en el top 10 del ranking mundial de World Archery

(Jovani Pérez / Infobae México)

México comenzó el año con presencia destacada en el ranking mundial de la World Archery, al colocar a cuatro representantes entre los 10 mejores del mundo.

Dos compiten en la modalidad de arco compuesto y dos en recurvo, una combinación que mantiene al país dentro de la élite internacional de la disciplina, en el arranque del ciclo competitivo que incluye el serial de Copas del Mundo y los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo.

Arco compuesto: liderazgo femenil y presencia latinoamericana

En la modalidad de arco compuesto, Andrea Becerra se mantiene en el primer lugar del ranking mundial tras cerrar un 2025 con dos títulos mundiales obtenidos en Gwangju. La arquera mexicana encabeza la clasificación con 378 puntos, de acuerdo con el listado oficial de la World Archery.

En el mismo ranking aparece Mariana Bernal, quien ocupa el quinto sitio con 234 unidades. Bernal también fue campeona mundial por equipos, lo que le permitió mantenerse dentro del top 10.

El listado femenil de compuesto incluye además a la colombiana Alejandra Usquiano, cuarta con 264 puntos, una de las otras representantes latinoamericanas en esta categoría.

Recurvo: México se mantiene en el top 10 varonil y femenil

En arco recurvo varonil, Matías Grande figura como el único representante latinoamericano dentro de los 10 mejores del mundo.

El mexicano se ubica en el tercer puesto del ranking con 284 puntos, resultado de su desempeño en el serial de Copas del Mundo, donde sumó tres medallas, además de finalizar entre los mejores ocho del Campeonato Mundial.

En la rama femenil, Alejandra Valencia se posiciona en el séptimo lugar con 219.5 puntos. La doble medallista olímpica obtuvo dos preseas durante el calendario internacional, resultados que no le permitieron acceder a la Final del serial, pero sí mantenerse dentro del top 10 del ranking internacional.

Becerra, Bernal, Grande y Valencia tendrán su primera competencia de alto nivel en el arranque del circuito de competencias internacionales, programado del 7 al 12 de abril en Puebla, evento que marcará el inicio formal de su actividad competitiva en 2026.