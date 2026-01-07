México Deportes

Real Madrid vs Atlético: a qué hora y dónde ver en México las Semifinales de la Supercopa de España

El equipo merengue llega a este partido con la obligación de avanzar a la ronda final, pero los dirigidos por Diego Simeone quieren dar la sorpresa en este torneo

Los dos mejores equipos de
Los dos mejores equipos de LaLiga llegan a nuestro país con varios de sus mejores representantes en la historia.

El Real Madrid continúa en la búsqueda de un nuevo título para sus vitrinas: la Supercopa de España 2026. Los capitalinos están listos para llegar a la final, sin embargo, se tendrán que medir ante el Atlético de Madrid, en una semifinal marcada por la rivalidad y el deseo de revancha.

La clasificación del Real Madrid a la Supercopa de España 2026 responde a su condición de subcampeón de La Liga 2024/25. El Atlético de Madrid obtuvo el tercer lugar en el campeonato liguero, por lo que obtuvieron su lugar de manera inmediata en uno de los cruces más complicados de los últimos años.

El formato actual del torneo es de final four y reúne en Arabia Saudita a los cuatro equipos mejor posicionados: Barcelona (campeón de Liga y Copa del Rey), Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club (cuarto lugar de La Liga). Barcelona lidera la tabla histórica con quince títulos; el Real Madrid suma trece.

Los fanáticos de ambos clubes
Los fanáticos de ambos clubes están expectantes por el derbi madrileño.

Cómo llegaron ambos equipos a la semifinal

El Real Madrid llega tras una goleada en su último partido de liga, destacando su fortaleza ofensiva con una destacada actuación de Gonzalo García que colaboró con tres de los cinco goles contra el Real Betis.

Aunque el Atlético de Madrid no se queda atrás pues ha sumado cuatro victorias consecutivas, incluyendo un 5-2 sobre los blancos en el juego correspondiente a un partido de la temporada regular de LaLiga, con Julián Álvarez como pieza clave.

La eliminatoria revive la búsqueda de revancha por parte del Real Madrid, lastimado por la reciente derrota en la final anterior frente al Barcelona (2-5). El Atlético, por su lado, busca consolidar su buen momento e intentar avanzar, eliminando de nuevo a su rival de ciudad para llegar de nueva cuenta a una final.

El argentino logró un doblete
El argentino logró un doblete frente al rival odiado.

A qué hora y dónde ver el partido desde México

El derbi madrileño está agendado para jugarse el próximo jueves 8 de enero del 2026 a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). El escenario será el King Abdullah Sports City en Arabia Saudita.

La transmisión en México será exclusiva a través de SKY Sports y Sky+, por lo que no habrá opción disponible en televisión abierta como ha sucedido con otros enfrentamientos correspondientes al fútbol español.

El Real Madrid afronta una prueba inmediata: una victoria ante el Atlético representaría un paso clave hacia la final y la posibilidad de dejar atrás sus recientes tropiezos en esta competición.

El conjunto merengue quiere tomar
El conjunto merengue quiere tomar revancha luego de su derrota en LaLiga.

¿Cuándo será la final?

Los ganadores entre las series Barcelona-Athletic y Real Madrid-Atlético se verán las caras el próximo domingo, 11 de enero, en punto de las 13:00 hora (hora del centro de México). Hasta el momento, no se ha anunciado la plataforma o canal en donde se pueda seguir la transmisión, sin embargo, se espera que también sea por SKY Sports y Sky+.

