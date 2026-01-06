Rams vs Panthers: dónde y cuándo ver el juego de la Ronda de Comodín 2026

(Jesús Avilés / Infobae México)

La postemporada de la NFL inicia con el enfrentamiento entre Los Angeles Rams y Carolina Panthers, correspondiente a la Ronda de Comodín de los Playoffs 2026.

El duelo se disputará en Charlotte, donde los Panthers recibirán a los Rams en un cruce entre equipos que ya se midieron durante la temporada regular y que ahora buscan avanzar en la Conferencia Nacional.

Carolina llega como campeón divisional de la NFC South, mientras que Los Ángeles accedió a la postemporada como el quinto sembrado, condición que lo obliga a disputar el encuentro como visitante.

Fecha, hora y transmisión del Rams vs Panthers

(Scott Kinser-Imagn Images)

El partido está programado para el sábado 10 de enero en el Bank of America Stadium, ubicado en Charlotte, Carolina del Norte. El kickoff se realizará a las 4:30 de la tarde, tiempo del Este de Estados Unidos, por lo que en México el horario será a las 3:30 pm, tiempo del centro.

La transmisión del encuentro estará a cargo de FOX, cadena que cuenta con los derechos del juego para televisión.

Fecha: sábado 10 de enero de 2026

Horario: 3:30 pm (tiempo del centro de México)

Sede: Bank of America Stadium

Transmisión: FOX

El camino de Rams y Panthers a los Playoffs 2026

(Jim Dedmon-Imagn Images)

Los Rams aseguraron el quinto lugar de la NFC tras vencer 37-20 a los Arizona Cardinals en la última semana de la temporada regular, resultado que, combinado con otros marcadores, les permitió sellar su pase a la postemporada.

El equipo dirigido por Sean McVay cerró el calendario con una ofensiva productiva y resultados favorables en momentos clave.

McVay reconoció previamente la dificultad de volver a un estadio donde su equipo fue superado semanas antes, en referencia al duelo de temporada regular disputado en Charlotte.

Por su parte, Carolina obtuvo el título de la NFC South y el cuarto sembrado de la conferencia, lo que le otorgó el derecho de jugar como local en la Ronda de Comodín. Aunque los Panthers cayeron en la última jornada, los resultados acumulados les permitieron asegurar el campeonato divisional.

El equipo se apoyó en una defensa constante y en una ofensiva que respondió en situaciones puntuales a lo largo del año.

Rams y Panthers se enfrentaron por última vez el 30 de noviembre, con victoria de Carolina por marcador de 31-28. Este será apenas el segundo duelo de playoffs entre ambas franquicias y el número 25 considerando temporada regular y postemporada.