Mateusz Bogusz regresa a Cruz Azul tras ausentarse varios días: ¿Cuál es el acuerdo al que llegó con la directiva?

Mateusz Bogusz regresa a Cruz Azul tras ausentarse varios días (Kirby Lee-Imagn Images REUTERS)

Mateusz Bogusz regresó a Cruz Azul este lunes 5 de enero, tras una semana de ausencia sin justificación alguna. Su retorno disipó las dudas en torno a su continuidad inmediata con el equipo. Y es que, durante el tiempo lejos de La Noria generó dudas sobre su continuidad en La Máquina así como en la Liga MX.

Pero, este lunes ya se presentó en las instalaciones del club, por lo que estaría por llegar a un acuerdo con la directiva para garantizar su presencia en el equipo de Nicolás Larcamón. Según reportes de César Luis Merlo y Adrián Esparza Oteo de TUDN, el jugador polaco se reincorporó a los entrenamientos en La Noria, luego de no concretar su salida del club.

Durante los siete días fuera, Bogusz entrenó de manera independiente en Polonia. Contó con el permiso de la directiva para buscar una oportunidad en otro equipo, siempre y cuando existiera una oferta formal y satisfactoria tanto para sus intereses como para los de la institución. No obstante, la propuesta esperada no llegó en los términos deseados. Por este motivo, el mediocampista decidió retornar al plantel cementero.

¿Qué pasó con Mateusz Bogusz y Cruz Azul?

Bogusz se mantuvo activo y bajo la supervisión de sus representantes (REUTERS/Eloisa Sanchez)

De acuerdo con algunos reportes al respecto de la situación, Bogusz se mantuvo activo y bajo la supervisión de sus representantes, a la espera de una definición sobre su contrato. Al no presentarse una solución alterna que convenciera a todas las partes, optó por reincorporarse al equipo dirigido por Larcamón.

La directiva de Cruz Azul, de acuerdo con Adrián Esparza Oteo resolvió abordar el caso de manera interna, sin escalarlo a instancias legales. Se prevé que existan sanciones disciplinarias por la ausencia del futbolista, aunque el club busca resolver el tema de manera privada este asunto sin generar más controversia.

Nicolás Larcamón pretendía quedarse con Mateusz Bogusz

En el aspecto deportivo, Mateusz Bogusz formaba parte de los planes originales del cuerpo técnico para el torneo Clausura 2026. El entrenador Larcamón había contemplado al polaco como una alternativa para el ataque.

Nicolás Larcamón pretendía quedarse con Mateusz Bogusz ( REUTERS/Mohammed Salem)

Sin embargo, aún permanece pendiente la definición de la plantilla respecto a la liberación de una plaza de jugador No Formado en México. Adrián Esparza Oteo indicó que la prioridad del club sería llenar ese espacio con la probable salida de Lorenzo Faravelli u otro futbolista, no necesariamente con Bogusz.

En los próximos días, el mediocampista sostendrá conversaciones con la directiva para definir su papel y proyección dentro del equipo. Su permanencia dependerá tanto del resultado de dicho diálogo como de su desempeño en los entrenamientos y de su disposición hacia el proyecto celeste.

Por ahora, mientras persiste la necesidad de ajustes en la plantilla, el futbolista continúa bajo seguimiento directo del club. No se descarta que permanezca en Cruz Azul para el inicio del próximo torneo, ya que sigue teniendo posibilidades reales de formar parte del equipo.