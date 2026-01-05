Rayados se proclama campeón de la Copa Pacífica 2026

Monterrey venció al Atlas en la final del certamen, el cual se disputó en el Estadio Jalisco. (REUTERS/Raquel Cunha)

Los Rayados de Monterrey se proclamaron campeones de la Copa Pacífica 2026 al vencer 2-1 a Rojinegros del Atlas, donde Germán Berterame fue el héroe al marcar el gol del título.

Este torneo sirve como preparación para el conjunto regiomontano de cara a lo que será su primer juego en el Clausura 2026, donde se enfrentarán el próximo sábado 10 de enero al Toluca.

Un encuentro con final de infarto

Monterrey tuvo que venir de atrás para quedarse con la victoria. ( EFE/ Miguel Sierra)

La gran final de la Copa Pacífica 2026, torneo de preparación de cara al comienzo del Clausura 2026, se disputó este domingo en la cancha del Estadio Jalisco.

Los Rayados de Monterrey llegaron a este encuentro tras vencer en semifinales a los Leones Negros por un contundente 3-0, mientras que Atlas se impuso a Chivas por penales en una nueva edición del Clásico Tapatío.

El partido comenzó con mucha intensidad en la mitad de la cancha, pero Rayados fue el equipo más peligroso con avisos desde los primeros minutos.

La primera jugada de peligro llegó cuando Alfonso “Poncho” González apareció dentro del área con un disparo cruzado que pasó apenas rozando el poste, encendiendo las alarmas en la zaga rojinegra.

Los Rayados tuvieron la oportunidad de abrir el marcador con un penal minutos después, pero Germán Berterame falló ante la espectacular atajada de Antonio Sánchez, quien se vistió de héroe en la jugada.

La redención de Germán Berterame tras el penal fallado

Sobre el final del juego, el delantero mexicano le dio la victoria al Monterrey. (Instagram: @rayados)

Después del penal atajado, el conjunto rojinegro creció en confianza y tras un tiro de esquina, Jorge San Martín remató de cabeza para poner el 1-0 para el conjunto tapatío.

En el complemento, Monterrey adelantó líneas y capitalizó un error en la salida rojinegra, donde Omar Gálvez quedó mano a mano con el portero y definió con sangre fría para igualar el marcador.

Los siguientes minutos tuvieron varias llegadas de peligro para ambas escuadras. Sin embargo, fue al minuto 80 cuando tras un rechace al centro del portero atlista, Berterame empujó el balón a las redes para darle el campeonato a los Rayados.

Dónde y a qué hora ver los juegos de la jornada 1 en la Liga Mx

Conoce los horarios y canales de la transmisión para los partidos de la jornada 1. (REUTERS/Henry Romero)

El Clausura 2026 comienza este viernes 9 de enero y a continuación te presentamos el calendario para disfrutar de la primera jornada:

Viernes 9 de enero

Atlas vs Puebla I ViX Premium I 21:00 horas

Mazatlán vs FC Juárez I Azteca 7 y FOX ONE I 21:00 horas

Tijuana vs América I FOX y FOX ONE I 21:00 horas

Sábado 10 de enero

Chivas vs Pachuca I Amazon Prime Video I 17:00 horas

León vs Cruz Azul I FOX y FOX ONE I 19:00 horas

Santos vs Necaxa I ViX Premium I 19:00 horas

Monterrey vs Toluca I Las Estrellas y TUDN I 21:00 horas

Domingo 11 de enero

Pumas vs Querétaro I Las Estrellas y TUDN I 12:00 horas

Atlético de San Luis vs Tigres I ESPN y Plan Premium de Disney + I 19:00 horas

*Todos los horarios se encuentran en tiempo del centro de México