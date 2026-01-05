México Deportes

Rayados se proclama campeón de la Copa Pacífica 2026

Los dirigidos por Torrent lograron su primer título del año tras vencer al Atlas con gol de Germán Berterame

Monterrey venció al Atlas en
Monterrey venció al Atlas en la final del certamen, el cual se disputó en el Estadio Jalisco. (REUTERS/Raquel Cunha)

Los Rayados de Monterrey se proclamaron campeones de la Copa Pacífica 2026 al vencer 2-1 a Rojinegros del Atlas, donde Germán Berterame fue el héroe al marcar el gol del título.

Este torneo sirve como preparación para el conjunto regiomontano de cara a lo que será su primer juego en el Clausura 2026, donde se enfrentarán el próximo sábado 10 de enero al Toluca.

Un encuentro con final de infarto

Monterrey tuvo que venir de
Monterrey tuvo que venir de atrás para quedarse con la victoria. ( EFE/ Miguel Sierra)

La gran final de la Copa Pacífica 2026, torneo de preparación de cara al comienzo del Clausura 2026, se disputó este domingo en la cancha del Estadio Jalisco.

Los Rayados de Monterrey llegaron a este encuentro tras vencer en semifinales a los Leones Negros por un contundente 3-0, mientras que Atlas se impuso a Chivas por penales en una nueva edición del Clásico Tapatío.

El partido comenzó con mucha intensidad en la mitad de la cancha, pero Rayados fue el equipo más peligroso con avisos desde los primeros minutos.

La primera jugada de peligro llegó cuando Alfonso “Poncho” González apareció dentro del área con un disparo cruzado que pasó apenas rozando el poste, encendiendo las alarmas en la zaga rojinegra.

Los Rayados tuvieron la oportunidad de abrir el marcador con un penal minutos después, pero Germán Berterame falló ante la espectacular atajada de Antonio Sánchez, quien se vistió de héroe en la jugada.

La redención de Germán Berterame tras el penal fallado

Sobre el final del juego,
Sobre el final del juego, el delantero mexicano le dio la victoria al Monterrey. (Instagram: @rayados)

Después del penal atajado, el conjunto rojinegro creció en confianza y tras un tiro de esquina, Jorge San Martín remató de cabeza para poner el 1-0 para el conjunto tapatío.

En el complemento, Monterrey adelantó líneas y capitalizó un error en la salida rojinegra, donde Omar Gálvez quedó mano a mano con el portero y definió con sangre fría para igualar el marcador.

Los siguientes minutos tuvieron varias llegadas de peligro para ambas escuadras. Sin embargo, fue al minuto 80 cuando tras un rechace al centro del portero atlista, Berterame empujó el balón a las redes para darle el campeonato a los Rayados.

Dónde y a qué hora ver los juegos de la jornada 1 en la Liga Mx

Conoce los horarios y canales
Conoce los horarios y canales de la transmisión para los partidos de la jornada 1. (REUTERS/Henry Romero)

El Clausura 2026 comienza este viernes 9 de enero y a continuación te presentamos el calendario para disfrutar de la primera jornada:

Viernes 9 de enero

  • Atlas vs Puebla I ViX Premium I 21:00 horas
  • Mazatlán vs FC Juárez I Azteca 7 y FOX ONE I 21:00 horas
  • Tijuana vs América I FOX y FOX ONE I 21:00 horas

Sábado 10 de enero

  • Chivas vs Pachuca I Amazon Prime Video I 17:00 horas
  • León vs Cruz Azul I FOX y FOX ONE I 19:00 horas
  • Santos vs Necaxa I ViX Premium I 19:00 horas
  • Monterrey vs Toluca I Las Estrellas y TUDN I 21:00 horas

Domingo 11 de enero

  • Pumas vs Querétaro I Las Estrellas y TUDN I 12:00 horas
  • Atlético de San Luis vs Tigres I ESPN y Plan Premium de Disney + I 19:00 horas

*Todos los horarios se encuentran en tiempo del centro de México

Monterrey y Tigres debutan con victoria en la Liga Mx Femenil

Diana Ordoñez se convirtió en la figura de la jornada al marcar en cuatro ocasiones y darle la victoria a las Amazonas frente a las Centellas

Monterrey y Tigres debutan con

Angelina Hix debuta con hat-trick en la goleada de Pumas Femenil vs Querétaro

Las universitarias viven una nueva época bajo el mando de Roberto Medina en búsqueda de clasificar a la liguilla

Angelina Hix debuta con hat-trick

Eliminan a Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, de la Copa Africana de Naciones

Los Bafana Bafana se despiden del torneo continental tras caer ante Camerún en los octavos de final

Eliminan a Sudáfrica, rival de

Todos los partidos de los jugadores mexicanos en Europa de esta semana

Te presentamos todos los detalles de los encuentros que disputarán los jugadores nacionales en las diferentes ligas del continente europeo

Todos los partidos de los

Rubén Rodríguez, ex comentarista de Fox Sports México, anuncia el fallecimiento de su padre: “Nos diste todo”

El comunicador atraviesa una etapa de transición tras dejar “La Última Palabra”, espacio donde consolidó su carrera

Rubén Rodríguez, ex comentarista de
