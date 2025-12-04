Germán Berterame, Julián Quiñones y Armando González, así va la lucha entre los delanteros por un lugar en el mundial 2026

Armando González, Germán Berterame y Julián Quiñones pelean por ese puesto. (Jovani Pérez: Infobae México)

A seis meses del comienzo de la Copa del Mundo, varios jugadores se perfilan como candidatos para integrar la selección mexicana en el Mundial 2026, mientras que otros luchan por llamar la atención del entrenador Javier Aguirre y ganarse un lugar en el equipo.

Una de las mayores incógnitas de la próxima convocatoria para la justa veraniega es quién acompañará a Raúl Jiménez y Santiago Giménez en la delantera.

Aunque Julián Quiñones atraviesa un gran momento en el fútbol árabe, Armando “La Hormiga” González y Germán Berterame han mostrado un buen desempeño en la Liga Mx que los coloca como fuertes candidatos para ganarse un lugar en la lista.

Gran temporada para Armando “La Hormiga” González

(X @Chivas)

El atacante de 22 años se consolidó este semestre bajo la dirección técnico de Gabriel Milito, quien optó por ponerlo de titular por delante de Javier “el Chicharito” Hernández y Alan Pulido, dos referentes en la historia del cuadro rojiblanco.

Armando “la Hormiga” González brilló durante el Apertura 2025 con el Guadalajara, participando en las 17 jornadas del torneo, siendo titular en 13 de ellas.

Su constante presencia en el campo y su capacidad goleadora fueron claves para que registrara 12 tantos, cifra que lo llevó a compartir el campeonato de goleo individual con Paulinho (jugador del Toluca) y Joao Pedro (futbolista del Atlético de San Luis).

Armando “la Hormiga” González se unió a una exclusiva lista de jugadores que han conquistado el campeonato de goleo con el Guadalajara, destacando entre las leyendas del club. Esta prestigiosa lista incluye a:

Adalberto López, quien fue el primer campeón de goleo en la temporada 1953-1954 con 21 goles.

Crescencio Gutiérrez, en la campaña 1956-1957 con 19 goles.

Salvador Reyes, una de las grandes figuras históricas de la institución, que anotó 21 goles en la temporada 1961-1962.

Omar Bravo, goleador en el Clausura 2007 con 11 goles.

Javier Hernández, quien se llevó el título en el Bicentenario 2010 con 10 goles.

Alan Pulido, flamante campeón del Apertura 2019 con 12 anotaciones.

Ahora, Armando González se suma a esta tradición tras lograr el campeonato de goleo en el Apertura 2025 con 12 goles, consolidándose como uno de los mejores delanteros en la historia reciente del Rebaño Sagrado.

Una gran liguilla para Germán Berterame

Sus goles en este 2025 mantienen a Monterrey todavía soñando con un campeonato. (REUTERS/Daniel Becerril)

Germán Berterame tuvo una destacada temporada al anotar nueve goles en 17 partidos. Sin embargo, ha ganado aún más protagonismo en esta liguilla, siendo clave con un cabezazo de último minuto que eliminó al América en los cuartos de final.

Además, en semifinales puso a Rayados en ventaja en la serie con otro poderoso testerazo que sorprendió a Hugo González, consolidándose como una pieza fundamental del equipo.

Entre las últimas cinco Liguillas, es junto a Henry Martín el jugador con más goles producidos en el fútbol mexicano con 11 participaciones. Además, un aspecto que agrada mucho al entrenador Javier Aguirre es la versatilidad de este delantero, quien puede desempeñarse tanto como centro delantero como en las bandas, ofreciendo mayor dinámica y opciones ofensivas al equipo.

Por ello, en estos momentos Germán Berterame parece llevar la delantera y una ventaja sobre la Hormiga para ser considerado con la selección mexicana.

Julián Quiñones, uno de los máximos goleadores en Arabia

El delantero ha tenido un buen paso por la Liga Árabe y sueña con representar a México en el mundial 2026. ( X @miseleccion)

Aunque está fuera del radar de muchas personas por donde juega , el ex delantero de Atlas y América está teniendo una gran temporada en la Liga Saudí. Actualmente, se encuentra empatado como el cuarto máximo goleador del torneo, con seis goles anotados, lo que refleja su efectividad y buen momento.

Su rendimiento no solo se limita a la cantidad de goles, sino también a su versatilidad dentro del campo. Gracias a su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones ofensivas, aporta dinamismo y adaptabilidad al equipo, lo cual lo convierte en una opción real para integrar la selección dirigida por Javier Aguirre, de cara al Mundial 2026.