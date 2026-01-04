México Deportes

Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers: cuándo y dónde ver en México

El ganador de este encuentro con el campeonato de la división norte de la Conferencia Americana, mientras que el perdedor quedará eliminado

El ganador de este encuentro con el campeonato de la división norte de la Conferencia Americana, mientras que el perdedor quedará eliminado.

Los Cuervos de Baltimore y los Acereros de Pittsburgh cierran la temporada regular de la NFL este domingo por la noche, en un duelo crucial para ambos equipos, donde el ganador se quedará con el título de la División Norte de la AFC y clasificará a postemporada.

Para este choque clave, los Ravens recuperan a su mariscal de campo Lamar Jackson, quien regresa con su experiencia para guiar al equipo hacia los playoffs.

La clave en el éxito de los Steelers en este 2025

Jaylen Warren y Kenneth Gainwell
Jaylen Warren y Kenneth Gainwell comandan la ofensiva con un buen ataque por tierra.

El ataque por tierra de los Steelers ha sido la clave de su temporada, clave para que hoy se encuentren peleando por un lugar en los playoffs.

La dupla de Kenneth Gainwell y Jaylen Warren ha destacado en la presente campaña, dando versatilidad a la ofensiva del equipo. Debido a sus grandes actuaciones, Gainwell fue elegido esta semana por sus compañeros como el mejor jugador del equipo al sumar 527 yardas, promediar 4.8 por acarreo y anotar cuatro touchdowns.

Los Steelers llegan a este encuentro tras dejar escapar la clasificación la semana pasada, donde perdieron ante los Cleveland Browns cuando solamente tenían que ganar para asegurar su lugar en la postemporada.

Al final del juego, los Acereros tuvieron la oportunidad de conseguir el triunfo al tener cuatro oportunidades para anotar en zona de gol pero no lograron convertirlas en anotación.

Por ello, la Cortina de Acero tendrá que jugarse el pase este domingo por la noche contra los Cuervos de Baltimore.

Rendimiento de los Ravens durante la temporada

El corredor viene de tener
El corredor viene de tener una de las mejores actuaciones de su carrera con 216 yardas y 4 TD.

Las lesiones han marcado la temporada de los Ravens, especialmente del lado defensivo con piezas clave como el esquinero Marlon Humphrey y el tackle defensivo Nnamdi Madubuike, quienes se han perdido varios juegos por problemas físicos.

Sin embargo, la ausencia más impactante es la de Lamar Jackson, quien ha tenido que perderse cinco juegos por una contusión en la espalda.

A pesar de todo, el juego terrestre, comandado por Derrick Henry, ha comandado el ataque del equipo.

El ex corredor de los Titanes de Tennessee cuenta con 1,449 yardas (promedio de 5.12 yardas por acarreo) y 16 TDS, manteniendo al equipo en la pelea por un lugar en los playoffs.

Cuándo y dónde ver el juego en México

ESPN transmitirá el juego del
ESPN transmitirá el juego del domingo por la noche.

El duelo definitivo entre los Baltimore Ravens y los Pittsburgh Steelers podrás seguirlo a través de las pantallas de ESPN y el plan Premium de Disney + en punto de las 19:20 horas (tiempo del centro de México).

