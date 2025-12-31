Calendario Semana 18 NFL: qué necesitan los equipos para avanzar a playoffs y dónde ver los juegos en México

Los equipos comienzan a definir las últimas posiciones para la postemporada (Infobae México: Jesúe Abraham Aviles)

La temporada regular de la NFL entra en su semana decisiva, con las últimas posiciones para los playoffs comenzando a definirse en un cierre cargado de emociones.

Como ya es tradición desde hace algunos años, la liga programa los duelos directos por posiciones de postemporada con doble cartelera los sábados y el juego estelar el domingo por la noche, garantizando espectáculo durante todo el fin de semana.

Los encuentros de Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers, Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers y Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers serán juegos cruciales directos por campeonatos divisionales, mientras que el resto de juegos en domingo servirá para conocer cómo quedarán ubicados los equipos de cara a los playoffs.

Escenarios de postemporada por cada equipo

Conoce lo que cada equipo necesita para ganar su división o entrar a la postemporada. (AP Photo/Gene J. Puskar)

El panorama de los playoffs puede cambiar en la última semana y aquí te presentamos los escenarios para cada uno de los equipos:

Conferencia Americana

Denver Broncos

Asegura ser el primer sembrado de la AFC y descansar la primera ronda de playoffs con cualquiera de los siguientes resultados:

Victoria ante los Chargers

Empate vs. Chargers + Patriots empata o pierde vs. Dolphins.

Derrota ante Chargers + Patriots pierde + Jaguars tropieza o empata.

New England Patriots

Para ser sembrado #1 de la Conferencia Americana necesitan la siguiente combinación:

Victoria vs Dolphins + derrota o empate de Broncos

Empate contra Miami + tropiezo de Broncos

Jacksonville Jaguars

Para asegurar el #1 sembrado de la AFC, ganar la División Sur y descansar en la primera ronda de playoffs, se necesitan estos resultados:

Victoria vs. Titans + Derrota de Broncos + Tropiezo de Patriots

Sin embargo, para asegurar el campeonato de la División Sur, bastan estos resultados:

Victoria o empate vs Titans

Derrota vs Titans + tropiezo o empate de Texans

Houston Texans

Asegura el título de división con una victoria vs Colts + una derrota de Jaguars

Baltimore Ravens y Pittsburgh Steelers

El encuentro del domingo por la noche definirá qué equipo clasificará a los playoffs y se quedará con el campeonato de la División Norte, mientras que el perdedor estará eliminado.

El resto de equipos que están clasificados a postemporada como los Buffalo Bills y Los Angeles Chargers solamente podrán mejorar su posición de Wildcard, ya que no aspiran a ser campeones de división.

Conferencia Nacional

Como cada año, la NFL tiene programada una cartelera con implicaciones de postemporada en Sábado. (Jim Dedmon-Imagn Images)

Seattle Seahawks y San Francisco 49ers

Ambos equipos se enfrentarán el sábado por la noche para definir al campeón de la División Oeste de la NFC y asegurar la primera siembra para descansar en la primera ronda de los playoffs.

En caso de empate, el título divisional sería para Seahawks.

Tampa Bay Buccaneers y Carolina Panthers

Con la victoria de Falcons ante Rams del pasado lunes por la noche, así quedaron las combinaciones de resultados para el juego que ambos equipos sostendrán el sábado por la tarde:

Los Carolina Panthers tienen par de opciones para quedarse con el título divisional:

Victoria o empate ante Buccaneers

Derrota ante Buccaneers + Victoria de Falcons ante Saints (clasificarían por el criterio de desempate)

Green Bay Packers, Chicago Bears, Los Angeles Rams y los Philadelphia Eagles solamente pueden mejorar su posición la siembra de cara a los playoffs.

Dónde ver los juegos de la última semana en México

Conoce dónde serán transmitidos cada uno de los juegos. (AP Foto/Morry Gash)

Como cada semana, DAZN (con suscripción de NFL Game Pass) transmitirá todos los juegos de la Semana 18.

Sin embargo, si no cuentas con ese sistema, Televisa llevará sus dos juegos tradicionales junto con Fox Sports, mientras que ESPN se encargará de los encuentros estelares del sábado y el domingo por la noche.

A continuación, te presentamos en Infobae México el calendario completo de los juegos:

Sábado 3 de enero

Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers (15:30 horas / ESPN, Disney+, NFL Game Pass en DAZN)

Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers (19:00 horas / ESPN, Disney+, NFL Game Pass en DAZN)

Domingo 4 de enero

Green Bay Packers vs Minnesota Vikings (12:00 horas / Fox Sports, NFL Game Pass en DAZN )

Tennessee Titans vs Jacksonville Jaguars (12:00 horas / Canal 5, NFL Game Pass en DAZN )

Indianapolis Colts vs Houston Texans (12:00 horas / Fox Sports, NFL Game Pass en DAZN)

Dallas Cowboys vs New York Giants (12:00 horas / NFL Game Pass en DAZN)

Cleveland Browns vs Cincinnati Bengals (12:00 horas / NFL Game Pass en DAZN )

New Orleans Saints vs Atlanta Falcons (12:00 horas / NFL Game Pass en DAZN )

Los Angeles Chargers vs Denver Broncos (15:25 horas / Canal 5, NFL Game Pass en DAZN )

Arizona Cardinals vs Los Angeles Rams (15:25 horas / NFL Game Pass en DAZN )

Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders (15:25 horas / NFL Game Pass en DAZN )

Miami Dolphins vs New England Patriots (15:25 horas / Fox Sports, NFL Game Pass en DAZN )

Detroit Lions vs Chicago Bears (15:25 horas / Fox Sports, NFL Game Pass en DAZN)

New York Jets vs Buffalo Bills (15:25 horas / NFL Game Pass en DAZN )

Con esta información, podrás disfrutar de toda la emoción en los emparrillados de la NFL y llegar preparado para lo que será la postemporada.