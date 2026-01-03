Calavera Jr. I sobrevive a la jaula y desenmascara a Robin en ‘Sin Salida’ del CMLL

La Arena México fue el epicentro del arranque luchístico del 2026. Este viernes 2 de enero, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) presentó su primer magno evento del año con la jaula ‘Sin Salida’, una función que reunió drama, tradición y una fuerte apuesta por el talento joven, al poner en juego máscaras y cabelleras en una estructura metálica que dominó la noche.
La lucha estelar acaparó la atención desde el primer instante. Dieciséis luchadores aceptaron el desafío de ingresar a la jaula bajo reglas claras y despiadadas: tras tres minutos obligatorios de combate, aquellos que lograran escapar preservarían su identidad o su cabellera, mientras que los últimos dos permanecerían para disputar un duelo definitivo, a una sola caída.
Desde el arranque, Rey Cometa, Espíritu Negro, Calavera Jr. I y II, Oro Jr., Diamond, Virus, Cancerbero, Astral, Eléctrico, Pólvora, El Coyote, Blue Shark, El Vigía, Robin y Sangre Imperial protagonizaron una batalla caótica, marcada por alianzas momentáneas, castigos constantes y una lucha por la supervivencia dentro del acero.
Uno a uno, los gladiadores fueron encontrando la salida de la jaula, hasta que el destino dejó frente a frente a Calavera Jr. I y Robin. El combate final se transformó en un choque de estilos, donde la experiencia y el colmillo luchístico del integrante de la dinastía Alvarado se hicieron presentes mediante llaves, castigos y recursos que pusieron en aprietos a su oponente en distintos momentos.
Sin embargo, fue Calavera Jr. I quien logró inclinar la balanza a su favor. Con una cruceta invertida, consiguió el rendir definitivo y selló la derrota de Robin, obligándolo a perder la máscara ante una Arena México expectante.
En un momento cargado de emotividad, Robin, acompañado por sus hijos en el ring, reveló su identidad: Robin Iván Alvarado Domínguez, originario de Tepito, Ciudad de México. Uno de sus hijos fue el encargado de entregar la máscara a Calavera Jr. I, quien posteriormente abrazó al pequeño, en una imagen que conmovió al público.
La función contó con un respaldo sólido en las luchas preliminares. En la semifinal, Místico, Máscara Dorada, Atlantis Jr. y Kemonito superaron en dos de tres caídas a Volador Jr., Soberano Jr., Bárbaro Cavernario y Kemalito, en un duelo que combinó rudeza y espectacularidad aérea.
Antes, Ángel de Oro y Niebla Roja defendieron exitosamente el Campeonato de Parejas NJPW Strong ante Royce Isaacs y Jorel Nelson, imponiéndose en un cerrado enfrentamiento México contra Estados Unidos.
Titán derrotó a Yutani en un intenso mano a mano, mientras que Valiente Jr. y el Hijo del Pantera abrieron la función venciendo en una caída a Infarto y Troglodita.
‘Sin Salida’ no solo dejó una máscara sobre la lona: reafirmó que la nueva generación del CMLL está lista para asumir un papel protagónico en la escena estelar.