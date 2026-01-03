México Deportes

Calavera Jr. I sobrevive a la jaula y desenmascara a Robin en ‘Sin Salida’ del CMLL

El primer magno evento del CMLL en 2026 cumplió con emociones y consecuencias definitivas

Guardar
La lucha estelar definió su
La lucha estelar definió su desenlace en un mano a mano cargado de tensión. (Foto: Diego Cedrix / CMLL)

La Arena México fue el epicentro del arranque luchístico del 2026. Este viernes 2 de enero, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) presentó su primer magno evento del año con la jaula ‘Sin Salida’, una función que reunió drama, tradición y una fuerte apuesta por el talento joven, al poner en juego máscaras y cabelleras en una estructura metálica que dominó la noche.

La lucha estelar acaparó la atención desde el primer instante. Dieciséis luchadores aceptaron el desafío de ingresar a la jaula bajo reglas claras y despiadadas: tras tres minutos obligatorios de combate, aquellos que lograran escapar preservarían su identidad o su cabellera, mientras que los últimos dos permanecerían para disputar un duelo definitivo, a una sola caída.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)
(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

Desde el arranque, Rey Cometa, Espíritu Negro, Calavera Jr. I y II, Oro Jr., Diamond, Virus, Cancerbero, Astral, Eléctrico, Pólvora, El Coyote, Blue Shark, El Vigía, Robin y Sangre Imperial protagonizaron una batalla caótica, marcada por alianzas momentáneas, castigos constantes y una lucha por la supervivencia dentro del acero.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)
(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

Uno a uno, los gladiadores fueron encontrando la salida de la jaula, hasta que el destino dejó frente a frente a Calavera Jr. I y Robin. El combate final se transformó en un choque de estilos, donde la experiencia y el colmillo luchístico del integrante de la dinastía Alvarado se hicieron presentes mediante llaves, castigos y recursos que pusieron en aprietos a su oponente en distintos momentos.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)
(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

Sin embargo, fue Calavera Jr. I quien logró inclinar la balanza a su favor. Con una cruceta invertida, consiguió el rendir definitivo y selló la derrota de Robin, obligándolo a perder la máscara ante una Arena México expectante.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)
(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

En un momento cargado de emotividad, Robin, acompañado por sus hijos en el ring, reveló su identidad: Robin Iván Alvarado Domínguez, originario de Tepito, Ciudad de México. Uno de sus hijos fue el encargado de entregar la máscara a Calavera Jr. I, quien posteriormente abrazó al pequeño, en una imagen que conmovió al público.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)
(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

La función contó con un respaldo sólido en las luchas preliminares. En la semifinal, Místico, Máscara Dorada, Atlantis Jr. y Kemonito superaron en dos de tres caídas a Volador Jr., Soberano Jr., Bárbaro Cavernario y Kemalito, en un duelo que combinó rudeza y espectacularidad aérea.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)
(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

Antes, Ángel de Oro y Niebla Roja defendieron exitosamente el Campeonato de Parejas NJPW Strong ante Royce Isaacs y Jorel Nelson, imponiéndose en un cerrado enfrentamiento México contra Estados Unidos.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)
(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

Titán derrotó a Yutani en un intenso mano a mano, mientras que Valiente Jr. y el Hijo del Pantera abrieron la función venciendo en una caída a Infarto y Troglodita.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)
(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

‘Sin Salida’ no solo dejó una máscara sobre la lona: reafirmó que la nueva generación del CMLL está lista para asumir un papel protagónico en la escena estelar.

Temas Relacionados

CMLLRobinCalavera Jr. ILucha LibreArena Méxicomexico-deportes

Más Noticias

Ranking UFC 2026: siete peleadores mexicanos comienzan el año clasificados

La lista de clasificados combina figuras consolidadas y peleadores de reciente ascenso

Ranking UFC 2026: siete peleadores

Exjugador de Mazatlán FC celebra la caída del dictador, Nicolás Maduro: “¡Venezuela, todo va a estar bien!”

El mensaje del futbolista venezolano fue interpretado como símbolo de libertad y fe

Exjugador de Mazatlán FC celebra

Cuándo y dónde arranca la Fórmula 1 2026 con el regreso de Checo Pérez

Cadillac debutará en 2026 como el undécimo equipo de la F1

Cuándo y dónde arranca la

Julián Araujo debuta con el Celtic… pero cae en el Clásico de Escocia

El mexicano tuvo sus primeros minutos ante el Rangers en un partido cuesta arriba

Julián Araujo debuta con el

Toluca se burla del América antes del Clausura 2026 al estilo de Bad Bunny y revive la rivalidad

Los Diablos Rojos usaron redes sociales para lanzar una indirecta directa a las Águilas previo al arranque del torneo

Toluca se burla del América
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Cártel de los Soles:

El Cártel de los Soles: la organización criminal vinculada a Maduro y su relación con el Cártel de Sinaloa

Investigan a funcionarias que dispararon en Año nuevo en Chihuahua

El Cártel de Sinaloa avanza hacia el sur tras la caída de líderes criminales en Guatemala

Encuentran en bolsas el cuerpo de un hombre en Salamanca, Guanajuato

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Cuántos premios puede ganar Frankenstein

Cuántos premios puede ganar Frankenstein de Guillermo del Toro en los Critics Choice Awards

Ex participante de La Isla anuncia la muerte de su bebé recién nacido: “Estoy agradecida por cada momento que pasé con él”

Cuánto cuesta comer en el Bar de Diego Luna y en dónde está ubicado en CDMX

Marjorie de Sousa celebra captura de Maduro: “Venezuela libre”

Video de Ángela Aguilar dándole una cachetada a Christian Nodal desata controversia en redes: “Órale, cocazo”

DEPORTES

Ranking UFC 2026: siete peleadores

Ranking UFC 2026: siete peleadores mexicanos comienzan el año clasificados

Exjugador de Mazatlán FC celebra la caída del dictador, Nicolás Maduro: “¡Venezuela, todo va a estar bien!”

Cuándo y dónde arranca la Fórmula 1 2026 con el regreso de Checo Pérez

Julián Araujo debuta con el Celtic… pero cae en el Clásico de Escocia

Toluca se burla del América antes del Clausura 2026 al estilo de Bad Bunny y revive la rivalidad