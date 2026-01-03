Calavera Jr. I sobrevive a la jaula y desenmascara a Robin en ‘Sin Salida’ del CMLL

La lucha estelar definió su desenlace en un mano a mano cargado de tensión. (Foto: Diego Cedrix / CMLL)

La Arena México fue el epicentro del arranque luchístico del 2026. Este viernes 2 de enero, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) presentó su primer magno evento del año con la jaula ‘Sin Salida’, una función que reunió drama, tradición y una fuerte apuesta por el talento joven, al poner en juego máscaras y cabelleras en una estructura metálica que dominó la noche.

La lucha estelar acaparó la atención desde el primer instante. Dieciséis luchadores aceptaron el desafío de ingresar a la jaula bajo reglas claras y despiadadas: tras tres minutos obligatorios de combate, aquellos que lograran escapar preservarían su identidad o su cabellera, mientras que los últimos dos permanecerían para disputar un duelo definitivo, a una sola caída.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

Desde el arranque, Rey Cometa, Espíritu Negro, Calavera Jr. I y II, Oro Jr., Diamond, Virus, Cancerbero, Astral, Eléctrico, Pólvora, El Coyote, Blue Shark, El Vigía, Robin y Sangre Imperial protagonizaron una batalla caótica, marcada por alianzas momentáneas, castigos constantes y una lucha por la supervivencia dentro del acero.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

Uno a uno, los gladiadores fueron encontrando la salida de la jaula, hasta que el destino dejó frente a frente a Calavera Jr. I y Robin. El combate final se transformó en un choque de estilos, donde la experiencia y el colmillo luchístico del integrante de la dinastía Alvarado se hicieron presentes mediante llaves, castigos y recursos que pusieron en aprietos a su oponente en distintos momentos.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

Sin embargo, fue Calavera Jr. I quien logró inclinar la balanza a su favor. Con una cruceta invertida, consiguió el rendir definitivo y selló la derrota de Robin, obligándolo a perder la máscara ante una Arena México expectante.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

En un momento cargado de emotividad, Robin, acompañado por sus hijos en el ring, reveló su identidad: Robin Iván Alvarado Domínguez, originario de Tepito, Ciudad de México. Uno de sus hijos fue el encargado de entregar la máscara a Calavera Jr. I, quien posteriormente abrazó al pequeño, en una imagen que conmovió al público.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

La función contó con un respaldo sólido en las luchas preliminares. En la semifinal, Místico, Máscara Dorada, Atlantis Jr. y Kemonito superaron en dos de tres caídas a Volador Jr., Soberano Jr., Bárbaro Cavernario y Kemalito, en un duelo que combinó rudeza y espectacularidad aérea.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

Antes, Ángel de Oro y Niebla Roja defendieron exitosamente el Campeonato de Parejas NJPW Strong ante Royce Isaacs y Jorel Nelson, imponiéndose en un cerrado enfrentamiento México contra Estados Unidos.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

Titán derrotó a Yutani en un intenso mano a mano, mientras que Valiente Jr. y el Hijo del Pantera abrieron la función venciendo en una caída a Infarto y Troglodita.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

‘Sin Salida’ no solo dejó una máscara sobre la lona: reafirmó que la nueva generación del CMLL está lista para asumir un papel protagónico en la escena estelar.