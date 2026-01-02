Julián Araujo se queda en Europa y es presentado como nuevo jugador del Celtic de Glasgow

El defensor llega en un momento clave para The Hoops en la Scottish Premiership.

Luego de un cierre de 2025 marcado por el olvido y la falta de oportunidades en Inglaterra, Julián Araujo inició el 2026 con un giro significativo en su trayectoria profesional al concretar su llegada al Celtic de Glasgow, uno de los clubes más emblemáticos del futbol europeo. El defensor mexicano optó por mantenerse en el Viejo Continente, dejando atrás los rumores que lo colocaban de regreso en la Liga MX.

Durante varios meses, el nombre del zaguero mexicoamericano estuvo vinculado con equipos del futbol mexicano, particularmente América y Tigres, siendo las Águilas el club que mostró mayor interés en incorporarlo para el torneo de invierno. Sin embargo, Araujo tomó la decisión de continuar su carrera en Europa y aceptar el reto de competir en la Scottish Premiership.

Cuando todo apuntaba a su regreso a la Liga MX, el zaguero eligió seguir en Europa.

“Ha sido bien. Obviamente, los jugadores, el cuerpo técnico, todos los que están en este club han hecho que la transición sea fácil. Un club como el Celtic es... A veces puede ser intimidante, pero creo que todos me lo han puesto muy, muy, muy fácil. Estoy contento de estar aquí, contento de estar con todos, y con ganas de ponerme a trabajar”, comentó el futbolista mexicano.

El Bournemouth, propietario de su carta, confirmó que el futbolista se incorporó al Celtic en calidad de préstamo hasta el final de la temporada, con el objetivo de que pueda recuperar ritmo de competencia y sumar los minutos que no tuvo durante su etapa con los ‘Cherries’. En la primera mitad de la campaña 2025-2026, Araujo apenas disputó 90 minutos en un solo partido, situación que representó uno de los periodos más complicados de su carrera.

El defensor, que en su momento fue considerado una de las grandes promesas tras su paso por el FC Barcelona, buscará relanzar su nivel en Escocia con uno de los clubes más laureados del país. Su llegada se da en un contexto exigente, ya que el Celtic atraviesa una temporada cerrada en la lucha por el campeonato.

Soccer Football - Premier League - Manchester City v AFC Bournemouth - Etihad Stadium, Manchester, Britain - May 20, 2025 Manchester City's Josko Gvardiol in action with AFC Bournemouth's Julian Araujo REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Actualmente, The Hoops ocupan la segunda posición de la tabla con 38 puntos en 19 partidos, ubicándose a tres unidades del líder Heart of Midlothian, en una contienda que se mantiene abierta jornada tras jornada. La experiencia internacional de Araujo podría ser clave en el tramo decisivo del torneo.

El próximo compromiso del Celtic será especialmente relevante, ya que el sábado 3 de enero recibirá al Rangers en el Celtic Park para disputar una nueva edición de ‘The Old Firm’, el Clásico más importante del futbol escocés, donde Araujo podría vivir su primer gran escenario con el club.

Efraín Juárez fue el primer mexicano en jugar con el Celtic de Escocia

Con este fichaje, Julián Araujo se convierte en el segundo futbolista mexicano en defender los colores del Celtic, siguiendo los pasos de Efraín Juárez, quien militó en la institución durante la temporada 2010-2011, consolidando así una presencia tricolor poco común en el balompié escocés.