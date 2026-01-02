Clausura 2026: los equipos de la Liga MX que estrenarán entrenador

(REUTERS/Eloisa Sánchez)

A unos días del arranque del torneo Clausura 2026, distintos clubes de la Liga MX decidieron iniciar un nuevo ciclo deportivo con cambios en la dirección técnica.

Equipos como Necaxa, Mazatlán, Puebla, Querétaro y Juárez apostaron por nuevos entrenadores con el objetivo de modificar el rumbo mostrado en el torneo anterior.

Estos movimientos forman parte de la reconfiguración de los planteles de cara a un certamen que comenzará en la segunda semana de enero.

Los clubes que estrenarán entrenador en el Clausura 2026

Necaxa optó por un nuevo proyecto tras la salida de Fernando Gago y anunció la llegada de Martín Varini, quien anteriormente dirigió a los Bravos de Juárez.

Mazatlán también tendrá nuevo estratega luego de la salida de Robert Dante Siboldi. El club nombró a Christian Ramírez, técnico mexicano que trabajaba en las categorías inferiores de la institución y que ahora asumirá la conducción del primer equipo.

En el caso de Puebla, la directiva decidió promover al español Albert Espigares, quien se desempeñaba como director de Fuerzas Básicas. El club poblano terminó el torneo anterior en la última posición de la tabla general.

Querétaro, tras la salida de Benjamín Mora, designó al chileno Esteban González como su nuevo entrenador para el Clausura 2026.

Por su parte, los Bravos de Juárez recurrieron a un técnico con experiencia en el futbol mexicano y nombraron a Pedro Caixinha como su nuevo director técnico, luego de la salida de Varini rumbo al Necaxa.

Fecha de inicio y primeros partidos del Clausura 2026

El torneo Clausura 2026 dará inicio el viernes 9 de enero, con una triple cartelera que marcará el arranque oficial de la competencia.

La actividad de la Jornada 1 continuará el sábado 10 y concluirá el domingo 11 de enero.

Los primeros encuentros programados para la fecha inaugural son Mazatlán vs Juárez, Atlas vs Puebla y Tijuana vs América, partidos que abrirán el calendario del nuevo certamen.