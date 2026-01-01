La Liga MX registra una inversión récord en transferencias durante el Apertura 2025

(X/ @LigaBBVAMX)

La Liga MX alcanzó durante el torneo Apertura 2025 el mayor nivel de inversión en transferencias de su historia reciente, de acuerdo con el balance oficial del mercado de fichajes.

Las cifras reflejan un incremento significativo en el gasto de los clubes, particularmente en operaciones dentro del mercado nacional, lo que confirma una tendencia de crecimiento sostenido en la competencia.

El comportamiento del mercado mostró una mayor actividad por parte de las directivas, que reforzaron sus plantillas con un volumen económico sin precedentes en un torneo Apertura.

Crece la inversión en transferencias nacionales

(AP Foto/Eduardo Verdugo)

Durante el Apertura 2025 se concretaron 61 transferencias nacionales, con una inversión total de 1,392.18 millones de pesos, según reportes oficiales.

Esta cifra representa un aumento del 34 por ciento en comparación con el Apertura 2024, cuando el gasto registrado fue de 1,040.21 millones de pesos.

Además de establecer un nuevo máximo histórico, este registro marca la tercera ocasión en los últimos cuatro años en que la Liga MX supera la barrera de los mil millones de pesos en un torneo Apertura.

El incremento se dio principalmente a partir de movimientos internos, con clubes que optaron por incorporar futbolistas con experiencia previa en el campeonato.

Movimientos internacionales y fichajes destacados

(REUTERS/Eloisa Sánchez)

En el mercado internacional, el torneo Apertura también dejó cifras relevantes. Se registraron 58 transferencias internacionales, con una inversión total de 47.5 millones de dólares.

Aunque el número de operaciones se mantuvo en niveles similares a los de torneos anteriores, los refuerzos incorporados tuvieron un impacto mediático notable.

Entre los fichajes del semestre destacan las llegadas de Ángel Correa a Tigres, Allan Saint-Maximin al América y Anthony Martial a Monterrey. También se concretaron incorporaciones como la del brasileño Joao Pedro a Atlético de San Luis y la del argentino Nicolás Castro a Toluca, movimientos que formaron parte de la actividad del mercado internacional.

Las cifras del Apertura 2025 colocan a la Liga MX entre los campeonatos con mayor dinamismo en el continente, tanto por el volumen de operaciones como por el monto total de inversión registrado durante el periodo de transferencias.