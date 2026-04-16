Cuevas con pinturas rupestres en Coahuila que fueron saqueadas recuperan su esplendor

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha iniciado trabajos de conservación y restauración en Cueva Pinta, Cuatro Ciénegas, Coahuila, para proteger sus valiosas manifestaciones gráfico-rupestres que datan de hace milenios. (INAH)

Las pinturas rupestres que recolectores-cazadores dejaron durante milenios en cuevas de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se vieron amenazadas después de un saqueo y daños ocurridos en enero de 2025.

Sin embargo, gracias a un proyecto de restauración y conservación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) podrán recuperar su esplendor.

Los sitios, conocidos como Cueva Pinta y Cueva Pinta VI, resultaron afectados por la extracción ilegal de figuras y el intento de sustracción de otras.

Especialistas del INAH trabajan en la conservación de arte rupestre en Cueva Pinta, Cuatro Ciénegas, Coahuila, restaurando manifestaciones milenarias dañadas por intentos de extracción. (INAH)

El director del Centro INAH Coahuila, José Francisco Aguilar Moreno, explicó que la situación obligó a diseñar un nuevo proyecto de intervención: “La afectación de estos sitios generó un proyecto de conservación-restauración para la atención de los abrigos dañados por la extracción de la figura de una mano pintada, así como el intento de la sustracción de, al menos, otras dos”.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, remarcó la importancia del proceso: “Conservar el patrimonio implica también atender con responsabilidad los daños que ha sufrido para fortalecer su estudio y recuperación”. Subrayó que la colaboración con las comunidades locales es fundamental para mantener vivo el interés por la memoria colectiva.

Estos abrigos rocosos, empleados por cazadores-recolectores durante milenios, muestran manifestaciones gráfico-rupestres de distintas épocas.

Un restaurador del INAH recolecta cuidadosamente fragmentos de roca con pigmentos en Cuatro Ciénegas, Coahuila, como parte de la primera fase del proyecto de conservación del arte rupestre dañado. (INAH)

Cueva Pinta alberga más de 150 figuras en colores rojo, amarillo, blanco, negro y naranja, muchas superpuestas, lo que indica que fueron realizadas en diferentes periodos, desde hace 5 mil hasta 500 años. Cueva Pinta VI, de dimensiones más reducidas, contiene figuras en color rojo.

El equipo liderado por la restauradora Sandra Cruz Flores, responsable del Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Gráfico-Rupestre, se conformó con seis especialistas para ejecutar la intervención. La propia Cruz Flores, junto con Aguilar Moreno y el arqueólogo-perito Yuri de la Rosa Gutiérrez, visitó los sitios tras el incidente para elaborar un diagnóstico técnico que dio pie a las acciones implementadas.

La restauradora Sandra Cruz Flores, líder del proyecto del INAH, trabaja en el sitio Cueva Pinta de Cuatro Ciénegas, Coahuila, en la primera fase de conservación del arte rupestre milenario afectado. (INAH)

Las labores de recuperación se planificaron en tres fases. De la Rosa Gutiérrez detalló que la primera, iniciada en marzo, incluyó el registro documental, fotográfico y gráfico de los sitios, así como la realización de modelos en 3D y modelos digitales de elevación. De igual forma, se levantaron sistemáticamente los fragmentos de roca desprendidos durante el intento de extracción, muchos aún con pigmentos.

En los próximos días comenzará la segunda etapa, enfocada en el registro, análisis, asociación física y conservación de los materiales recuperados. El objetivo es su posible reintegración a los paneles originales, planteado para la tercera y última fase.

Especialistas del INAH realizan trabajos de conservación y restauración en Cueva Pinta, parte del patrimonio gráfico-rupestre de Cuatro Ciénegas, Coahuila, tras daños sufridos en enero de 2025. (INAH)

La restauradora Sandra Cruz Flores y su equipo alternarán trabajo de campo, laboratorio y gabinete en Coahuila. El propósito principal es restaurar y conservar los sitios dañados, pero el proyecto también contempla actividades de educación patrimonial y divulgación con la comunidad. Además, existe la posibilidad de que se extiendan acciones preventivas a otros espacios con arte rupestre en la región.

El plan impulsado por el INAH busca no solo reparar los daños en Cueva Pinta y Cueva Pinta VI, sino sentar las bases para una gestión más consciente y colaborativa del patrimonio rupestre en Coahuila.