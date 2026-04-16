Red Nacional de Refugios pide garantizar continuidad en materia de protección a las mujeres tras salida de Citlalli Hernández

Este jueves se anunció la salida de Citlalli Hernández como titular de la Secretaría de las Mujeres. (CRÉDITO:Secretaría de Relaciones Exteriores)

La salida de Citlalli Hernández Mora de la Secretaría de las Mujeres es una decisión que preocupa a organizaciones como la Red Nacional de Refugios (RNR), la cual ha hecho un llamado al gobierno federal para garantizar la continuidad en materia de derechos de las mujeres en México.

La renuncia de la exfuncionaria fue anunciada durante la “Mañanera del Pueblo” este jueves, donde la presidenta Claudia Sheinbaum comentó los motivos de la decisión:

“Ayer Citlalli me entregó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres y se va al partido. Casi me voy de espaldas, me dijo: hablé con Luisa María y quiero ir a ayudarles al partido”.

Salida de Citlalli Hernández se da en un momento clave

La organización dedicada a la prevención de la violencia contra las mujeres aseguró que la salida de Hernández Mora ocurre en un “momento clave para la política pública dirigida a garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres”, por lo que calificó como indispensable mantener las acciones y programas de atención.

Aseguró que es un momento que abre la oportunidad para que los pendientes sean atendidos, de tal forma que, los avances fortalezcan la política pública “con enfoque de derechos e igualdad hacia una política de Estado feminista”.

Red Nacional de Refugios reitera apertura al diálogo tras salida de Citlalli Hernández.

Finalmente, reiteraron su disposición al diálogo, el cual instaron a traducir en resultados concretos que lleven a “acciones conjuntas”.

¿Cuál es el motivo detrás de la renuncia?

Rumbo a las elecciones que se llevarán a cabo en 2027, la presidenta Sheinbaum recordó un poco del papel estratégico que jugó Citlalli Hernández en los comicios de 2024:

“Entiendo que en el 24 ella ayudó a las alianzas, a coordinar todo el proceso de alianzas y entiendo que Luisa María le pidió que si podía ayudarle en este tema o ayudarle al comité ejecutivo en este tema”.

También destacó su trabajo al frente de la secretaría: “Llegó creo que a 500 Centros Libres o más. La Red de Tejedoras de la Patria también de manera excepcional y es una mujer de mucha convicción, honesta, trabajadora”.

Luisa María Alcalde indicó que el CEN nombró a Citlalli Hernández Coordinadora Nacional de Elecciones | Jesús Áviles

Cambia el puesto para dirigir la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Más tarde, la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, informó que la exsecretaria de las Mujeres llega al partido para presidir la Comisión Nacional de Elecciones, detalló que hace unos días le propuso regresar al partido para apoyar en el proceso electoral que se avecina, debido a la relevancia de los cargos que se elegirán.

La alianza entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue uno de los logros atribuidos a su gestión, considerada una pieza clave en la articulación de acuerdos políticos previos.