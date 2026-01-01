Anthony Martial no terminó el entrenamiento y genera expectativa en Rayados

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El delantero francés Anthony Martial no logró completar el entrenamiento programado para este miércoles con Rayados, luego de presentar un malestar estomacal que obligó al cuerpo técnico y médico del club a retirarlo de la práctica como medida preventiva.

La decisión se tomó con el objetivo de no comprometer su estado físico de cara a los próximos compromisos del equipo.

La situación se dio durante una jornada en la que el conjunto albiazul trabajó en una sola sesión, desarrollada en las instalaciones de El Barrial, donde el atacante inició la práctica con normalidad antes de manifestar las molestias.

Una práctica que terminó antes de lo previsto

De acuerdo con reportes del medio especializado Mediotiempo, Martial comenzó el entrenamiento sin inconvenientes, pero conforme avanzó la práctica presentó síntomas que le impidieron continuar.

Ante este escenario, el cuerpo técnico optó por retirarlo del trabajo de campo para evitar cualquier riesgo adicional.

Al término de la sesión, el futbolista abandonó El Barrial sin detenerse a atender a los aficionados que se encontraban a la salida para solicitarle firmas y fotografías, situación que llamó la atención, aunque estuvo directamente relacionada con su condición física y no con un asunto extra deportivo.

Seguimiento médico y decisión pendiente

Desde el interior del club se informó que el malestar estomacal será evaluado de manera puntual durante las próximas horas, por lo que el atacante permanecerá bajo observación médica para monitorear su evolución.

El seguimiento permitirá determinar si se encuentra en condiciones de reincorporarse plenamente a la actividad del equipo.

Será el viernes cuando Rayados tome una decisión definitiva respecto a su posible viaje a Guadalajara, sede de la Copa Pacífica.

La participación de Anthony Martial en el torneo no ha sido descartada y dependerá de la respuesta que tenga el jugador durante su proceso de recuperación.