México Deportes

Anthony Martial no terminó el entrenamiento y genera expectativa en Rayados

El atacante no completó la sesión realizada en El Barrial y su evolución será evaluada en las próximas horas

Guardar
(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El delantero francés Anthony Martial no logró completar el entrenamiento programado para este miércoles con Rayados, luego de presentar un malestar estomacal que obligó al cuerpo técnico y médico del club a retirarlo de la práctica como medida preventiva.

La decisión se tomó con el objetivo de no comprometer su estado físico de cara a los próximos compromisos del equipo.

La situación se dio durante una jornada en la que el conjunto albiazul trabajó en una sola sesión, desarrollada en las instalaciones de El Barrial, donde el atacante inició la práctica con normalidad antes de manifestar las molestias.

Una práctica que terminó antes de lo previsto

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

De acuerdo con reportes del medio especializado Mediotiempo, Martial comenzó el entrenamiento sin inconvenientes, pero conforme avanzó la práctica presentó síntomas que le impidieron continuar.

Ante este escenario, el cuerpo técnico optó por retirarlo del trabajo de campo para evitar cualquier riesgo adicional.

Al término de la sesión, el futbolista abandonó El Barrial sin detenerse a atender a los aficionados que se encontraban a la salida para solicitarle firmas y fotografías, situación que llamó la atención, aunque estuvo directamente relacionada con su condición física y no con un asunto extra deportivo.

Seguimiento médico y decisión pendiente

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Desde el interior del club se informó que el malestar estomacal será evaluado de manera puntual durante las próximas horas, por lo que el atacante permanecerá bajo observación médica para monitorear su evolución.

El seguimiento permitirá determinar si se encuentra en condiciones de reincorporarse plenamente a la actividad del equipo.

Será el viernes cuando Rayados tome una decisión definitiva respecto a su posible viaje a Guadalajara, sede de la Copa Pacífica.

La participación de Anthony Martial en el torneo no ha sido descartada y dependerá de la respuesta que tenga el jugador durante su proceso de recuperación.

Temas Relacionados

Anthony MartialRayadosMonterreyLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

La Liga MX registra una inversión récord en transferencias durante el Apertura 2025

El mercado de fichajes del torneo reflejó un crecimiento sostenido, impulsado principalmente por operaciones dentro del futbol mexicano

La Liga MX registra una

Alejandro Kirk representará a México en el Clásico Mundial de Béisbol

El catcher viene de tener una de sus mejores temporadas en la gran carpa al haber sido subcampeón tras caer en la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles

Alejandro Kirk representará a México

Gignac se presenta a entrenamiento opcional de Tigres rumbo al Clausura 2026

El cuerpo técnico supervisó a los futbolistas que decidieron adelantar su preparación física

Gignac se presenta a entrenamiento

Osmar Olvera va por la medalla que le falta en 2026: ¿cuál es?

La planificación del próximo año incluye competencias internacionales clave dentro de su proceso rumbo al siguiente ciclo olímpico

Osmar Olvera va por la

Isaac del Toro en 2026: fechas, competencias y debut en el Tour de Francia

Las competencias programadas colocan al mexicano en algunos de los eventos más exigentes del pelotón profesional durante 2026

Isaac del Toro en 2026:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación Frontera Norte deja más

Operación Frontera Norte deja más de 10 mil detenidos y 116 toneladas de droga asegurada en 2025

Helicópteros, autos blindados, bloqueos y armas largas: así fue la detención de “El Sagitario”, allegado de “El Chapo Isidro”

La llegada de expandilleros de los Maras reforzó al CJNG en México

Ellos son los líderes del crimen organizado que identificados como objetivos prioritarios en 2026

Capturan a Pedro Inzunza, “El Sagitario”, en Culiacán: segundo al mando en el cártel de “El Chapo Isidro”

ENTRETENIMIENTO

El tierno deseo de Carlos

El tierno deseo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez para 2026: “Siempre está el sueño”

“Gasto medio millón de pesos”: así ayuda Santa Fe Klan a los Reyes Magos en su barrio con regalos para niños

Junior H sorprende en Guadalajara: el cantante visita casas hogar para ayudar a niños vulnerables

Guillermo del Toro ya tiene su propio “hongo zombi” descubierto en México

Ellas fueron las artistas más escuchadas del 2025 en México: ¿cuánto ganaron?

DEPORTES

La Liga MX registra una

La Liga MX registra una inversión récord en transferencias durante el Apertura 2025

Alejandro Kirk representará a México en el Clásico Mundial de Béisbol

Gignac se presenta a entrenamiento opcional de Tigres rumbo al Clausura 2026

Osmar Olvera va por la medalla que le falta en 2026: ¿cuál es?

Isaac del Toro en 2026: fechas, competencias y debut en el Tour de Francia