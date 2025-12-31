América vence al Puebla en amistoso a puerta cerrada previo al Clausura 2026

El amistoso permitió a André Jardine observar variantes ofensivas y cerrar el año con ajustes de cara al próximo torneo. (Instagram / @clubamerica)

El Club América disputó un partido amistoso frente al Puebla este martes 30 de diciembre, encuentro que se llevó a cabo a puerta cerrada como parte de su preparación rumbo al Clausura 2026.

El conjunto azulcrema se impuso por marcador de 1-0 en un duelo al que no tuvieron acceso ni aficionados ni medios de comunicación.

El compromiso sirvió como cierre de actividades del año para el equipo dirigido por André Jardine, que continúa con trabajos de ajuste de plantilla de cara al próximo torneo.

Patricio Salas marca el único gol del encuentro

(Instagram / @clubamerica)

El único tanto del partido fue obra de Patricio “Pato” Salas Quintal, delantero que ha tenido participación esporádica con el primer equipo en torneos recientes.

La anotación se originó tras un desborde por la banda derecha de Álvaro Fidalgo, quien envió un centro al área que Salas resolvió de primera intención.

Durante el encuentro también tuvieron participación jugadores como Rodrigo “Búfalo” Aguirre y Allan Saint-Maximin.

El gol del joven atacante marcó la diferencia en un partido de ritmo controlado, acorde a un duelo de preparación.

América apuesta por variantes internas en ataque

(Instagram / @patosalas_)

Patricio Salas, delantero de 21 años, debutó en la Liga MX en 2023 y desde entonces ha alternado convocatorias con el primer equipo.

Su actuación en el amistoso se dio en un momento en el que el club no ha anunciado incorporaciones, mientras el cuerpo técnico continúa evaluando opciones surgidas desde la cantera.

De cara al Clausura 2026, el plantel azulcrema afronta un escenario de ajustes en la zona ofensiva, con un panorama marcado por la intermitencia y las lesiones de algunos atacantes durante torneos recientes.

Emiliano Gómez no estuvo presente ante Puebla

(Instagram / @clubamerica)

Una de las ausencias del partido fue Emiliano Gómez. De acuerdo con información del periodista Omar Cr, el jugador no viajó a la Ciudad de México debido a que se encontraba “tocado”.

Su falta de actividad llamó la atención en medio de versiones que señalan que su futuro podría definirse entre América y Toluca.

Además del duelo de las Águilas, otros equipos de la Liga MX tuvieron actividad este martes. Querétaro se enfrentó al Atlante en un partido de tres tiempos, mientras que Santos Laguna venció 2-1 a Correcaminos. América, por su parte, cerró el año con una victoria mínima sobre Puebla.