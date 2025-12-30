México Deportes

Salomón Rondón regresa a Pachuca: así presentó Tuzos el retorno del “Rey” a la Liga MX

La experiencia internacional y el liderazgo del delantero venezolano representan una apuesta de la directiva para fortalecer el equipo hidalguense en el próximo torneo

Salomón Rondón regresa a Pachuca:
Salomón Rondón regresa a Pachuca: así presentó Tuzos el retorno del “Rey” a la Liga MX (REUTERS/Cristian De Marchena)

Salomón Rondón, delantero venezolano de 36 años, regresa a Pachuca para reforzar al equipo de cara al inicio del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Tras finalizar anticipadamente su etapa en el Real Oviedo de España.

El anuncio fue realizado por el club hidalguense a través de redes sociales, lo que generó entusiasmo entre los aficionados por el regreso de una de las figuras históricas de la institución. En dicho comunicado, se publicaron mensajes destacados como “La historia continúa, vuelve el rey”, acompañados por un video que enalteció el retorno del venezolano al futbol mexicano tras su paso por el futbol europeo.

El regreso de Rondón ocurre tras seis meses en el Real Oviedo, equipo al que llegó en julio de 2025, poco después del ascenso del club a la primera división española. Durante este periodo, el venezolano marcó dos goles y fue considerado un referente por su trayectoria, aunque el equipo se mantuvo en posiciones complicadas de la tabla, luchando por evitar el descenso, según detalló el mismo comunicado de Pachuca.

Los Tuzos del Pachuca anunciaron el regreso del "Rey" Salomón al club y a la Liga MX tras su paso por el Real Oviedo. Crédito: X/ @Tuzos

Salomón Rondón llega a un acuerdo con Pachuca para regresar a la Liga MX

La operación se concretó con agilidad, ya que Grupo Pachuca es propietario tanto del club mexicano como del ovetense, lo que permitió una gestión interna directa para el traspaso de Rondón.

Durante su tiempo en Oviedo, el club experimentó movimientos en el banquillo, incluyendo la llegada del entrenador Guillermo Almada, quien conoce ampliamente la etapa previa de Rondón con Pachuca. Según lo señalado por el comunicado oficial en redes sociales, Almada estaría de acuerdo con la reincorporación del delantero venezolano de cara al torneo Clausura 2026.

En su primera etapa con el Pachuca, Salomón Rondón participó en:

  • 70 partidos, en los que sumó 36 goles y ocho asistencias.
Salomón Rondón tuvo un paso
Salomón Rondón tuvo un paso por el Real Oviedo (AP Foto/Jose Breton)

Su aporte fue determinante para que el club obtuviera la Copa de Campeones de Concacaf y celebrara el título del Derby de América en la Copa Intercontinental de la FIFA. Esta trayectoria lo consolidó como pieza clave del equipo hidalguense y referente para la afición, de acuerdo con el comunicado de Pachuca en redes sociales.

La vuelta de Rondón representa un impulso para la ofensiva de los Tuzos, una necesidad que ha sido identificada por la directiva y el cuerpo técnico con miras a la próxima temporada de la Liga MX. El entrenador Almada, conocedor de las características y liderazgo del venezolano, respalda el regreso del atacante y busca fortalecer las aspiraciones del club en el corto plazo.

Con esta reincorporación, el Pachuca apuesta por recuperar la contundencia ofensiva que mostró en ciclos anteriores y aprovechar la experiencia de Rondón, quien mantiene una gran afinidad con la afición, según destaca el comunicado oficial del club en sus canales digitales.

