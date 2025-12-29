Cuáles serán los técnicos mexicanos en el Clausura 2026

El Clausura 2026 arranca con solo tres directores técnicos mexicanos entre los 18 equipos de la Liga MX, reflejando la preferencia creciente por estrategas foráneos en busca de títulos inmediatos. (Foto de JAIME SALDARRIAGA / AFP)

El Clausura 2026 está a la vuelta de la esquina, y los directores técnicos enfrentan la misión clave de cumplir los objetivos trazados por sus directivas. Por eso, redoblan esfuerzos para reforzar sus plantillas con miras a encarar la siguiente temporada.

Una vez más serán pocos los entrenadores mexicanos que estarán en el banquillo de los clubes esta temporada, en una liga donde cada vez más extranjeros ocupan esta posición.

Esta tendencia refleja la búsqueda de resultados inmediatos por parte de las directivas, que priorizan la experiencia internacional ante la irregularidad de los técnicos nacionales.

Cuáles serán los técnicos mexicanos en este Clausura 2026

Ignacio Ambriz, Efraín Juárez y Christian Ramírez buscan demostrar la capacidad de los entrenadores mexicanos. (@clubleonfc / X)

De los 18 equipos que integran la Liga MX, solo tres contarán con un director técnico mexicano al frente en el Clausura 2026. A continuación, Infobae México te presenta a estos entrenadores:

Ignacio Ambriz

Ignacio Ambriz, el estratega del Club León, es un director técnico con amplia experiencia tanto en México como en Europa.

Como auxiliar de Javier Aguirre, trabajó en Osasuna y en el Atlético de Madrid, lo que le dio un bagaje internacional importante.

En México, ha conseguido títulos importantes, los cuales son los siguientes:

Una Concachampions con América en 2016

Título de Copa Mx con Necaxa en 2018.

Campeonato de Liga Mx con León en el Guard1anes 2020.

Ambriz ha conquistado títulos importantes en la Liga MX: una liga con León en 2021, una Copa MX con Necaxa en 2018 y una Concachampions en 2016 con América. Estos logros consolidan su reputación como un técnico ganador en competencias clave.

Efraín Juárez

El histórico jugador de la Selección Mexicana comenzó su camino en los banquillos como asistente de Ronny Deila en New York City FC (2020-2022), donde ganó la MLS Cup 2021.

Posteriormente, trabajó como auxiliar con el Standard de Lieja (2022-2023) y el Club Brujas (2023-2024) en Bélgica, acumulando experiencia europea a su formación.

Como entrenador principal debutó en el Atlético Nacional de Colombia, donde consiguió el título de liga y de copa en apenas cuatro meses con el equipo.

Tras sus éxitos en Colombia, Pumas decidió darle la confianza para convertirlo en su nuevo entrenador a principios de 2025. Sin embargo, el estratega no ha podido lograr lo conseguido en la liga sudamericana, por lo cual buscará cambiar la historia para esta temporada.

Christian Ramírez

Christian Ramírez Díaz, nacido el 8 de agosto de 1978 en Ciudad de México, es un entrenador mexicano y ex defensa que ha desarrollado gran parte de su carrera en las fuerzas básicas del Mazatlán FC.

El estratega comenzó su etapa en los banquillos como auxiliar técnico y formador en las categorías inferiores del conjunto cañonero, donde asumió roles clave como director de juveniles y entrenador Sub-20.

En 2023, dirigió de forma interina al primer equipo durante la quinta jornada del Clausura, tras la salida de Gabriel Caballero, demostrando su conocimiento del plantel.

El 12 de diciembre de 2025, Mazatlán FC lo anunció como nuevo director técnico principal para el Clausura 2026, tras la renuncia de Robert Dante Siboldi por desacuerdos internos y la crisis del club ante su posible venta de franquicia.

Cuál fue el torneo con mayor presencia de entrenadores mexicanos

Cada vez hay menos entrenadores mexicanos dirigiendo en Primera División. (X/@LigaBBVAMX)

A lo largo de la historia de los torneos cortos en la Liga MX, nunca ha existido un certamen dirigido exclusivamente por entrenadores mexicanos. El Apertura 2010 marcó el último pico de gran presencia nacional, con 13 estrategas aztecas al frente de los banquillos.

Desde el Clausura 2003 hasta el Apertura 2014, la presencia de directores técnicos mexicanos predominaba en las bancas de los equipos.

Sin embargo, todo eso cambió en la última década, ya que los directivos comenzaron a buscar entrenadores con experiencia internacional para comandar sus clubes.

El Clausura 2022 fue un parteaguas de lo que sería algo recurrente, al ser el primer torneo con solamente cuatro entrenadores nacidos en México.

Ignacio Ambriz fue el último entrenador mexicano en conseguir un campeonato, tras vencer a Pumas en la final del Apertura 2020.