México Deportes

Liga MX: ¿Cuáles son las altas y bajas de los 18 equipos de cara al Clausura 2026?

La Liga BBVA se sacude con plantillas y estrategias inéditas para intentar cambiar el destino del torneo

Los equipos mexicanos ya comenzaron
Los equipos mexicanos ya comenzaron a reforzarse de cara a la siguiente temporada (X@LigaBBVAMX)

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX está cerca de comenzar y los clubes de la máxima categoría del fútbol mexicano ajustan sus plantillas para pelear por el título. La competencia arranca el viernes 9 de enero y la expectativa gira en torno a ver si algún equipo logra terminar con el dominio reciente de Toluca, bicampeón vigente.

Las últimas semanas de la pretemporada han sido clave para los 18 equipos que forman parte de la Liga MX. Las directivas han decidido qué jugadores permanecen y cuáles salen, perfilando la integración de cada plantilla.

Equipos se preparan con altas y bajas de cara al Clausura 2026

En cada institución se han tomado decisiones fundamentales para configurar equipos más competitivos en el próximo torneo. El contexto del bicampeonato de Toluca ha sido determinante, pues obliga a cada club a reforzarse y buscar la fórmula que permita frenar la hegemonía de los Diablos Rojos.

Este escenario ha intensificado la competencia en el mercado de fichajes, donde la ambición colectiva se traduce en movimientos estratégicos y renovadas ilusiones para directivos y aficionados.

Alexis Vega, arriba, de los
Alexis Vega, arriba, de los Diablos Rojos del Toluca, alza el trofeo después de que el equipo se coronara campeón de la Liga MX en tanda de penaltis frente a los Tigres, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Toluca, México. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Altas y bajas de los equipos mexicanos de cara al Clausura 2026

La mira está puesta en un campeonato donde todos intentarán modificar la historia reciente del balompié mexicano, con el objetivo común de arrebatar el título al actual bicampeón.

América

  • Altas: Max Serrano
  • Bajas: ninguna

Toluca

  • Altas: Juan Pablo Domínguez
  • Bajas: ninguna

Cruz Azul

  • Altas: Jorge Rodarte
  • Bajas: Ángel Sepúlveda

Chivas

  • Altas: Brian Gutiérrez, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda
  • Bajas: Javier “Chicharito” Hernández, Cade Cowell e Isaac Brizuela

Pumas

  • Altas: Juninho Vieira, César Garza, Antonio Leone
  • Bajas: ninguna

León

  • Altas: Díber Cambindo, Juan Pablo Domínguez, Nicolás Vallejo
  • Bajas: James Rodríguez

Necaxa

  • Altas: Martín Varini (DT), Aquiles Zamora
  • Bajas: Fernando Gago y Diber Cambindo

Juárez

  • Altas: Pedro Caixinha (DT)
  • Bajas: Martín Varini (DT), Dieter Villalpando, Jonathan González, Ángel Zaldívar

Querétaro

  • Altas: Esteban González (DT), Daniel Parra, Jean Unjanque, Eduardo Pérez y Alex Alcalá.
  • Bajas: Benjamín Mora, Ángel Zapata, Oscar Manzanares

Atlas

  • Altas: Manuel Capasso y Rodrigo Schlegel
  • Bajas: ninguna

Atlético San Luis

  • Altas: Anderson Duarte, Leonardo Flores y Benjamín Galindo Jr.
  • Bajas: Ronaldo Nájera
Así quedó el Clausura 2026
Así quedó el Clausura 2026 de la Liga MX (X/ @LigaBBVAMX)

Mazatlán

  • Altas: Christian Ramírez (DT)
  • Bajas: Robert Dante Siboldi y Nicolás Benedetti

Monterrey

  • Altas: Alonso Aceves
  • Bajas: Sergio Ramos

Pachuca

  • Altas: ninguna
  • Bajas: Luis Rodríguez y Alonso Aceves

Puebla

  • Altas: Albert Espigares (DT), Eduardo Mustre y Ignacio Maestro Puch
  • Bajas: Ricardo Marín, Jesús Rivas, Efraín Orona y Juan Federco.

Santos

  • Altas: Efraín Orona, Lucas Di Yorio, Carlos Gruezo
  • Bajas: ninguna

Tigres

  • Altas: ninguna
  • Bajas: Sebastián Córdova y Javier Aquino

Tijuana

  • Altas: ninguna
  • Bajas: ninguna

Fechas importantes del Clausura 2026

El calendario del Clausura 2026 estipula que la fase regular concluirá en la Jornada 17, programada para el fin de semana del 25 de abril. La Liguilla se jugará con los cuartos de final de ida el 2 y 3 de mayo y los de vuelta el 9 y 10; las semifinales de ida el 13 y 14, con los partidos de vuelta el 16 y 17; la final de ida está asignada al 21 y la de vuelta al 24 de mayo.

A tres fechas del cierre del torneo, América y Cruz Azul disputarán el clásico joven en el Estadio Ciudad de los Deportes, antes conocido como Estadio Azul, el sábado 11 de abril a las 21.00.

El clásico capitalino entre Pumas y América tendrá lugar en la Jornada 12, el sábado 21 de marzo a las 21.00 en el Estadio Olímpico Universitario. La Jornada 10 ofrecerá dos clásicos: el tapatío, en el que Atlas recibirá a Chivas el sábado 7 de marzo a las 19.00, y el regiomontano, donde Tigres enfrentará a Monterrey en el Estadio Universitario a las 21.00.

La inteligencia artificial seleccionó a
La inteligencia artificial seleccionó a los once jugadores más destacados del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, conformando una alineación liderada por Antonio Mohamed y con el bicampeón Toluca como principal protagonista. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México

El primer clásico de 2026 se disputará el sábado 14 de febrero, durante la Jornada 6, cuando Chivas reciba en el Estadio Akron a las Águilas del América a las 21.00.

La Jornada 3, programada para el sábado 17 de enero, presentará un duelo con tintes de revancha: Tigres recibirá a Toluca en el Estadio Universitario. Además, los días 3, 4 y 5 de febrero marcarán el inicio de la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup; en la edición anterior, Cruz Azul se llevó el título.

El arranque del torneo está programado para el viernes 9 de enero, fecha en la que Atlas jugará ante Puebla en el Estadio Jalisco a las 21.00. Al día siguiente, Monterrey se enfrentará al vigente bicampeón Toluca a la misma hora. El domingo 11, el subcampeón del Apertura 2025, Tigres, visitará a San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, con el partido programado a las 19.00.

