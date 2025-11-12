Quién es Diego Testas, el DT que llevó a Cruz Azul a sus primeras semifinales en la Liga Mx Femenil

La máquina aseguró su clasificación a semifinales tras golear a Tigres. (X/Diego Testas)

Diego Testas, director técnico de Cruz Azul, llevó al equipo a sus primeras semifinales en la Liga Mx femenil tras una contundente goleada global de 6-2 sobre las Tuzas del Pachuca, las actuales campeonas, en los cuartos de final.

Desde su llegada en diciembre de 2024, el director técnico uruguayo con nacionalidad mexicana, Diego Testas ha transformado a la máquina, implementando un estilo de juego ofensivo y sólido que le permitió clasificar al equipo a la liguilla por segunda vez en su historia.

El siguiente rival de la máquina será Tigres , el equipo con más títulos en la historia de la Liga MX Femenil. Sin embargo, el equipo comandado por Diego Testas ya demostró que puede jugar al tú por tú frente a los grandes protagonistas y buscarán seguir haciendo historia en este torneo.

El artífice del resurgimiento de Cruz Azul

Diego Testas, reconocido por sus títulos invictos con Nacional de Uruguay y su liderazgo en la U de Chile, ahora impulsa a Cruz Azul femenil a competir en la élite de la Liga MX tras una destacada trayectoria en Sudamérica. (X/Diego Testas)

El estratega inició su carrera profesional en las categorías varoniles y juveniles del fútbol uruguayo, pero fue en el ámbito femenino donde realmente destacó.

En 2020 conquistó el campeonato local con el Club Nacional de Uruguay y repitió el título de manera dominante en 2022, permaneciendo invicto y ganando 15 de 16 partidos; esta hazaña le valió el reconocimiento como mejor entrenador en la encuesta FútbolX100 Femenino, según información en la página oficial de Cruz Azul.

Durante los años restantes con Nacional, terminó como subcampeón en las temporadas 2019, 2021 y 2023. Además, esos títulos le otorgaron dos pases a la Copa Libertadores Femenina, alcanzando las semifinales en la edición de 2021.

En 2024, asumió el reto de dirigir a la U de Chile. Allí llevó al equipo a disputar una final nacional que perdió ajustadamente 2-1 ante Colo Colo, pero logró posicionarse entre los mejores clubes y clasificarlos a la Copa Libertadores.

Esta valiosa experiencia en Sudamérica le valió una oportunidad en la Liga Mx, donde en apenas dos torneos logró rescatar a un equipo que tradicionalmente pelea en la mitad de la tabla para llevarlo a competir al más alto nivel.

El proyecto que unió a dos viejos conocidos en Uruguay

La relación entre Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul, y Diego Testas se remonta a su etapa en Nacional de Uruguay, donde ambos conformaron una dupla exitosa que impulsó el desarrollo de la categoría en el país y juntos lograron integrar formalmente el fútbol femenino al área deportiva del club.

En su paso por el fútbol uruguayo, Alonso brindó a Testas todo el apoyo necesario para que pudiera desarrollarse plenamente como entrenador, poniendo especial atención en el crecimiento y profesionalización de las jugadoras, según reveló el entrenador del Cruz Azul en entrevista para el País en Uruguay.

El vínculo que ambos forjaron en Uruguay fue tan estrecho que Alonso decidió traer a Testas a Cruz Azul femenil, con la intención de replicar lo conseguido en el fútbol sudamericano para consolidar a la máquina como un equipo que aspire a los máximos niveles en la Liga MX Femenil.

Las cementeras se medirán a Tigres femenil el próximo jueves 13 de noviembre y el domingo 16 de noviembre. (X/ @AzulFemenil)

A la par de la llegada de Diego Testas al club cementero, Cruz Azul Femenil anunció la incorporación de jugadoras de gran calidad y experiencia como Aerial Chavarin, Deneisha Blackwood, Solange Lemos y Valeria Miranda para el Clausura 2025.

Durante el primer semestre del año, Cruz Azul Femenil estuvo muy cerca de avanzar a la liguilla, quedándose a solo tres puntos del octavo lugar que daba acceso a la fase final. Sin embargo, para este torneo, el trabajo realizado en el proyecto encabezado por Diego Testas y el director deportivo Iván Alonso ha comenzado a reflejarse con resultados contundentes.