L.A. Park reconoce la grandeza de Dominik Mysterio por usar vestimenta similar a él

La leyenda mexicana destacó el crecimiento del campeón Intercontinental de la WWE y recordó que lo conoce desde niño, dejando un mensaje que conmovió a los aficionados

‘Don Linkin Park’ dejó de lado controversias y destacó la trayectoria del campeón Intercontinental desde su infancia.

La figura histórica de la lucha libre mexicana L.A. Park volvió a generar conversación entre los aficionados, esta vez lejos de la polémica, al dedicar un mensaje público a Dominik Mysterio, actual campeón Intercontinental de la WWE, reconociendo su crecimiento profesional y el camino que ha recorrido hasta convertirse en uno de los personajes más sólidos de la empresa estadounidense.

El mensaje fue compartido a través de redes sociales y llamó la atención por su tono respetuoso y emotivo. El llamado Don Linkin Park destacó que conoce a Dominik desde su infancia, subrayando que ha sido testigo directo de su evolución personal y deportiva, tanto dentro como fuera del cuadrilátero.

“Gracias mi Dominik eres grande. Desde niño te conozco y te deseo todo lo mejor y me lleno de mucho gusto saber hasta donde has llegado y sin ayuda de nada ni de nadie… Atte. Tu padrino L.A. Park.”
El integrante de The Judgment Day no olvida sus raises mexicanas. (Instagram / Dominik_35)

Las palabras del luchador mexicano surgieron luego de que Dominik Mysterio revelara que parte de su vestimenta actual es un homenaje a la primera Parka, uno de los personajes más emblemáticos en la historia de la lucha libre nacional. Ese reconocimiento detonó la respuesta de L.A. Park, quien dejó claro el orgullo que siente por la trayectoria del joven gladiador.

Adolfo Tapia Ibarra LA Park (Foto: Instagram@adolfotapiaibarra)

Para muchos seguidores, el mensaje representó un espaldarazo simbólico de una leyenda hacia una de las figuras más visibles de la nueva generación en la WWE. Dominik, pese a cargar con un apellido histórico, ha sabido construir una identidad propia, destacando por su trabajo en el ring y por su habilidad para conectar con el público, incluso desde el rol de villano.

Dominik apareció con máscara en el ring, atacó a todos los contendientes y se reveló como el cuarto participante del combate por el título máximo. (Instagram / @LuchalibreAAA)

Este reconocimiento se suma al gran momento que atraviesa Mysterio dentro de la empresa estadounidense, donde se ha consolidado como un elemento clave en las principales historias y eventos. Su crecimiento ha sido constante y su presencia ya no pasa desapercibida en los grandes escenarios internacionales.

Para la afición, el gesto de L.A. Park simboliza algo más profundo: el respeto entre generaciones y la permanencia del legado mexicano en la lucha libre global. En un deporte donde la tradición pesa tanto como la innovación, el intercambio entre ídolos del pasado y estrellas del presente confirma que la influencia mexicana sigue viva en la élite mundial.

