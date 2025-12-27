México Deportes

Javier Aguirre es reconocido como uno de los mejores entrenadores del 2025

El ranking mundial ubicó al técnico mexicano junto a figuras de países líderes, resaltando sus logros en torneos como la Concacaf Nations League y la Copa Oro

Guardar
Reconocimientos internacionales sitúan a Javier
Reconocimientos internacionales sitúan a Javier Aguirre entre los entrenadores más relevantes en las selecciones nacionales en el cierre de 2025. Rick Scuteri-Imagn Images

El cierre del año 2025 ha traído consigo diversos rankings y reconocimientos en el mundo del futbol. Dentro de los más destacados aparecen los realizados por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS).

En las clasificaciones destinadas a premiar a los mejores estrategas del mundo, el mexicano Javier “Vasco” Aguirre fue incluido en el top 10 de los mejores entrenadores de selecciones nacionales, un logro que habla de su vigencia y prestigio en el panorama internacional.

La FIFFHS reconoció el desempeño
La FIFFHS reconoció el desempeño del seleccionador, quien disputó su tercera etapa con el combinado nacional y obtuvo títulos regionales durante el año 2025. REUTERS/Henry Romero

Aguirre, quien asumió el mando de la Selección Mexicana en agosto de 2024 en su tercera etapa como seleccionador, vivió un año de contrastes. Por un lado, celebró títulos regionales que reforzaron la hegemonía de la Selección Mexicana de Futbol en Concacaf; por otro, enfrentó una racha negativa en partidos amistosos internacionales.

El reconocimiento internacional de Javier Aguirre

La IFFHS lo ubicó en el décimo lugar del ranking mundial, compartiendo lista con entrenadores como Roberto Martínez con Portugal, Lionel Scaloni con Argentina y, el ganador, Luis de la Fuente con España. El listado completo se visualiza de la siguiente manera:

  • Luis de la Fuente (España) – 136 puntos
  • Roberto Martínez (Portugal) – 83 puntos
  • Lionel Scaloni (Argentina) – 59 puntos
  • Stale Solbakken (Noruega) – 48 puntos
  • Thomas Tuchel (Inglaterra) – 41 puntos
  • Didier Deschamps (Francia) – 30 puntos
  • Walid Regragui (Marruecos) – 25 puntos
  • Timur Kapadze (Uzbekistán) – 10 puntos
  • Néstor Lorenzo (Colombia) – 10 puntos
  • Javier Aguirre (México) – 8 puntos
El técnico Luis de le
El técnico Luis de le Fuente fue elegido por el jurado como el estratega más determinante en el año a nivel de selecciones por su trabajo con la Selección de España. (IFFHS Portal Oficial)

Este reconocimiento se suma a su nominación en los premios The Best de la FIFA, confirmando que su trabajo es valorado más allá de los resultados inmediatos.

Los logros que marcaron el 2025 de Javier Aguirre

El año de Aguirre estuvo marcado por dos conquistas importantes:

  • Concacaf Nations League: México se coronó en marzo tras vencer a Panamá en la final, mostrando solidez en partidos de alta presión.
  • Copa Oro 2025: el Tri levantó el trofeo después de superar a rivales como República Dominicana, Surinam, Arabia Saudita, Honduras y Estados Unidos en la final.
Con conquistas en la Concacaf
Con conquistas en la Concacaf Nations League y la Copa Oro 2025, el equipo dirigido por el experimentado entrenador reafirma su hegemonía regional, sumando prestigio internacional pese a desafíos en partidos amistosos durante el cierre del año. (AP Foto/Etienne Laurent)

Estos títulos consolidaron la imagen del técnico como un líder capaz de gestionar momentos decisivos y reforzaron la confianza del grupo rumbo al Mundial 2026.

Los retos que persisten en la gestión de Javier Aguirre

El contraste llegó en la segunda mitad del año, cuando México acumuló una racha de seis partidos sin victorias en amistosos internacionales. Los resultados incluyeron empates ante Japón, Corea del Sur, Ecuador y Uruguay, además de derrotas frente a Colombia y Paraguay.

Este desempeño evidenció que, aunque México domina en su confederación, aún enfrenta dificultades para competir con consistencia frente a selecciones de mayor jerarquía mundial.

El técnico ha tenido presencia
El técnico ha tenido presencia en premiaciones y eventos recientes que celebran el deporte de cara al Mundial 2026 que se disputará en México. REUTERS/Brian Snyder

En este sentido, el reto para Aguirre será transformar la experiencia acumulada en resultados sólidos ante rivales de élite, especialmente en el contexto de un Mundial que se jugará en casa.

Temas Relacionados

Javier Aguirreelección Meicana de FutbolSelección Nacional de MéxicoIFFHSLuis de la FuenteRoberto MartinezLionel ScaloniConcacaf Nations LeagueCopa OroMundial 2026Futbolmexico-deportes

Más Noticias

Esta es la figura mundial que quiso contratar Cruz Azul y que fue compañero de Ángel Correa

La estrategia del club incluyó el análisis de diferentes alternativas internacionales, pero el delantero argentino definió su futuro lejos de la Liga MX

Esta es la figura mundial

El Estadio Azteca ya luce verde: adelantan el avance de las obras rumbo al Mundial 2026

La histórica sede presume un campo reluciente y tribunas renovadas a sólo meses de convertirse en el primer estadio con tres inauguraciones mundialistas

El Estadio Azteca ya luce

¿Por qué se canceló la pelea del mexicano Willibaldo García durante la cartelera de Inoue vs Picasso?

El mexicano iba a defender por primera vez su campeonato mundial de la FIB de peso súper mosca

¿Por qué se canceló la

David Picasso vs Naoya Inoue: cómo llegan a la pelea por el campeonato supergallo

Arabia Saudita será testigo de una noche samurái o azteca este 27 de diciembre

David Picasso vs Naoya Inoue:

Valerie Vargas refuerza a las Rayadas para el Clausura 2026

La mediocampista refuerza el proyecto de las Rayadas, que buscan recuperar protagonismo tras una temporada con resultados insatisfactorios para la afición

Valerie Vargas refuerza a las
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rocío Nahle asegura que en

Rocío Nahle asegura que en Veracruz hay libertad de expresión “hasta con excesos” tras detención de periodista

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, que atacaron a militares en Michoacán

Reportan ataque con explosivos en el almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa

Jueza niega desbloquear las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

Dos muertos, 27 tiros y un sicario prófugo: la escena del crimen tras el asesinato de “El Panu” en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Aarón Mercury revela su futuro

Aarón Mercury revela su futuro en el programa “Hoy” tras éxito en el reality de baile

Los mejores memes de los mexicanos que dejó el volumen 2 de Stranger Things 5

Cuál es el tratamiento de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad que padece Yolanda Andrade

Emiliano Aguilar habría lanzado indirecta a Pepe Aguilar tras cerrar la puerta a una reconciliación

Las 10 películas más populares de Netflix México en la semana navideña 2025

DEPORTES

Ex portero de León revela

Ex portero de León revela que a Leonel Messi le gusta la liga mexicana: “Conoce todos los clubes, jugadores y partidos”

Esta es la figura mundial que quiso contratar Cruz Azul y que fue compañero de Ángel Correa

El Estadio Azteca ya luce verde: adelantan el avance de las obras rumbo al Mundial 2026

¿Por qué se canceló la pelea del mexicano Willibaldo García durante la cartelera de Inoue vs Picasso?

David Picasso vs Naoya Inoue: cómo llegan a la pelea por el campeonato supergallo