Javier Aguirre es reconocido como uno de los mejores entrenadores del 2025

Reconocimientos internacionales sitúan a Javier Aguirre entre los entrenadores más relevantes en las selecciones nacionales en el cierre de 2025. Rick Scuteri-Imagn Images

El cierre del año 2025 ha traído consigo diversos rankings y reconocimientos en el mundo del futbol. Dentro de los más destacados aparecen los realizados por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS).

En las clasificaciones destinadas a premiar a los mejores estrategas del mundo, el mexicano Javier “Vasco” Aguirre fue incluido en el top 10 de los mejores entrenadores de selecciones nacionales, un logro que habla de su vigencia y prestigio en el panorama internacional.

La FIFFHS reconoció el desempeño del seleccionador, quien disputó su tercera etapa con el combinado nacional y obtuvo títulos regionales durante el año 2025. REUTERS/Henry Romero

Aguirre, quien asumió el mando de la Selección Mexicana en agosto de 2024 en su tercera etapa como seleccionador, vivió un año de contrastes. Por un lado, celebró títulos regionales que reforzaron la hegemonía de la Selección Mexicana de Futbol en Concacaf; por otro, enfrentó una racha negativa en partidos amistosos internacionales.

El reconocimiento internacional de Javier Aguirre

La IFFHS lo ubicó en el décimo lugar del ranking mundial, compartiendo lista con entrenadores como Roberto Martínez con Portugal, Lionel Scaloni con Argentina y, el ganador, Luis de la Fuente con España. El listado completo se visualiza de la siguiente manera:

Luis de la Fuente (España) – 136 puntos

Roberto Martínez (Portugal) – 83 puntos

Lionel Scaloni (Argentina) – 59 puntos

Stale Solbakken (Noruega) – 48 puntos

Thomas Tuchel (Inglaterra) – 41 puntos

Didier Deschamps (Francia) – 30 puntos

Walid Regragui (Marruecos) – 25 puntos

Timur Kapadze (Uzbekistán) – 10 puntos

Néstor Lorenzo (Colombia) – 10 puntos

Javier Aguirre (México) – 8 puntos

El técnico Luis de le Fuente fue elegido por el jurado como el estratega más determinante en el año a nivel de selecciones por su trabajo con la Selección de España. (IFFHS Portal Oficial)

Este reconocimiento se suma a su nominación en los premios The Best de la FIFA, confirmando que su trabajo es valorado más allá de los resultados inmediatos.

Los logros que marcaron el 2025 de Javier Aguirre

El año de Aguirre estuvo marcado por dos conquistas importantes:

Concacaf Nations League: México se coronó en marzo tras vencer a Panamá en la final, mostrando solidez en partidos de alta presión.

Copa Oro 2025: el Tri levantó el trofeo después de superar a rivales como República Dominicana, Surinam, Arabia Saudita, Honduras y Estados Unidos en la final.

Con conquistas en la Concacaf Nations League y la Copa Oro 2025, el equipo dirigido por el experimentado entrenador reafirma su hegemonía regional, sumando prestigio internacional pese a desafíos en partidos amistosos durante el cierre del año. (AP Foto/Etienne Laurent)

Estos títulos consolidaron la imagen del técnico como un líder capaz de gestionar momentos decisivos y reforzaron la confianza del grupo rumbo al Mundial 2026.

Los retos que persisten en la gestión de Javier Aguirre

El contraste llegó en la segunda mitad del año, cuando México acumuló una racha de seis partidos sin victorias en amistosos internacionales. Los resultados incluyeron empates ante Japón, Corea del Sur, Ecuador y Uruguay, además de derrotas frente a Colombia y Paraguay.

Este desempeño evidenció que, aunque México domina en su confederación, aún enfrenta dificultades para competir con consistencia frente a selecciones de mayor jerarquía mundial.

El técnico ha tenido presencia en premiaciones y eventos recientes que celebran el deporte de cara al Mundial 2026 que se disputará en México. REUTERS/Brian Snyder

En este sentido, el reto para Aguirre será transformar la experiencia acumulada en resultados sólidos ante rivales de élite, especialmente en el contexto de un Mundial que se jugará en casa.