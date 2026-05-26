Credencial del Servicio Universal de Salud: recetas y medicamentos gratis para adultos mayores desde 2027

La administración detalló en conferencia matutina el mecanismo que permitirá a millones de ciudadanos obtener acceso a consultas, medicamentos gratuitos y atención sanitaria sin importar su afiliación existente. (Infobae-Itzallana)

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el gobierno federal presentó los detalles del proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud (SUS), el sistema que entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y que promete unificar la atención médica en México sin importar si una persona cuenta con IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar o ningún servicio.

El programa Salud Casa por Casa será la puerta de entrada para los primeros beneficiarios: cerca de dos y medio millones de adultos mayores que ya son visitados mensualmente por personal de salud en sus domicilios.

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¿Qué ofrece la credencial?

Obtener la credencial del SUS garantiza, de acuerdo con lo presentado en la conferencia, una serie de derechos concretos:

Atención universal a urgencias en el hospital o centro de salud más cercano, sin importar la derechohabiencia, incluyendo infartos cardiacos y eventos vasculares cerebrales.

Continuidad de tratamiento si una persona cambia de institución de salud; podrá seguir siendo atendida donde fue diagnosticada.

Acceso a vacunas del plan universal en cualquier unidad, independientemente de si se es derechohabiente del IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar.

Consulta de atención primaria en la unidad más cercana al domicilio para padecimientos leves.

Recetas y medicamentos gratuitos: el vínculo con Salud Casa por Casa

Uno de los puntos centrales del anuncio fue la ampliación del programa Salud Casa por Casa para incluir la prescripción de medicamentos desde el domicilio del paciente. A partir de enero de 2027, el personal de salud que visita a los adultos mayores podrá recetar 22 medicamentos para los padecimientos crónicos más frecuentes en el país: diabetes, hipertensión y dislipemia, entre otros.

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Los medicamentos podrán recogerse de forma gratuita a través de una red integrada por tres canales:

Más de 5 mil 500 tiendas de Alimentación para el Bienestar , dirigidas principalmente a zonas rurales.

Máquinas de dispensación automática en centros de salud e infraestructura de gobierno en zonas urbanas.

Red de farmacias como respaldo en caso de que los dos puntos anteriores no cuenten con el medicamento disponible.

Una aplicación móvil con inteligencia artificial permitirá a los usuarios consultar su expediente clínico, gestionar citas presenciales y de telemedicina, y recibir acompañamiento en el seguimiento de su tratamiento.

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¿Cómo y cuándo credencializarse?

El proceso de registro está abierto hasta el 14 de noviembre en los 2 mil 136 módulos que operan actualmente en los 24 estados con servicios de salud federalizados —un salto significativo frente a los 228 módulos con los que inició el programa en las capitales.

Los módulos atienden de lunes a sábado, de 9:00 a 18:00 horas. El registro se organiza por la letra del primer apellido, con un calendario diferenciado para la primera y tercera semana del mes, y para la segunda y cuarta semana. Los sábados están reservados para quienes no pudieron acudir en su día asignado.

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Para registrarse se requieren únicamente tres documentos:

Identificación oficial con fotografía

Comprobante de domicilio

Teléfono de contacto

En el caso de personas con discapacidad menores de edad, deberán ir acompañadas de su madre, padre o tutor. El CURP puede tramitarse en el propio módulo.

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