AEW Worlds End 2025: cuándo, a qué hora, y dónde verlo en vivo desde México

All Elite Wrestling (AEW) pone punto final a su actividad de pago por ver en 2025 con la celebración de Worlds End, evento que alcanza su tercera edición y que se llevará a cabo este sábado 27 de diciembre desde el Now Arena de Hoffman Estates, Illinois, en las inmediaciones de Chicago. La función marcará el séptimo y último gran espectáculo individual del año para la empresa.

La cartelera fue construida a partir de meses de rivalidades, traiciones y giros inesperados que desembocan en una noche con múltiples campeonatos y combates de alto impacto. El evento principal es resultado directo de lo ocurrido en Full Gear, donde Samoa Joe se proclamó campeón mundial tras imponerse a ‘Hangman’ Adam Page, gracias a la sorpresiva intervención de Hook, quien cambió el rumbo de la lucha.

El panorama se complicó semanas después con el regreso de Swerve Strickland, quien se posicionó rápidamente como aspirante legítimo al campeonato durante el especial Winter Is Coming. Sin embargo, el episodio Holiday Bash del 17 de diciembre terminó por sacudir la escena titular cuando MJF apareció durante la firma de contrato para ejercer el derecho obtenido en el Casino Gauntlet Match, convirtiendo la lucha estelar en una inédita contienda de cuatro esquinas.

La división de parejas tampoco se queda atrás. FTR, actuales monarcas, defenderán los cinturones ante Bang Bang Gang en una Chicago Street Fight, estipulación elegida tras semanas de enfrentamientos físicos y ataques sin restricciones.

En el sector femenino, Kris Statlander expondrá el Campeonato Mundial ante Jamie Hayter, mientras que el oro femenil de parejas estará en juego cuando Babes of Wrath choquen con Mercedes Moné y Athena, dos figuras que buscan consolidarse como dupla dominante.

La noche también estará marcada por las semifinales y la final del Continental Classic, con nombres de talla internacional como Jon Moxley, Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita. A esto se suma el combate Mixed Nuts Mayhem, nacido tras el violento ataque de los Death Riders a Roderick Strong, lo que obligó a Toni Storm y The Conglomeration a unir fuerzas.

El evento arrancará con Zero Hour, donde las Sisters of Sin intentarán cerrar el año con una victoria tras su destacada actuación en el torneo inaugural de la división.

Cartelera oficial

Samoa Joe (c) vs. ‘Hangman’ Adam Page vs. Swerve Strickland vs. MJF – Campeonato Mundial AEW

Kris Statlander (c) vs. Jamie Hayter – Campeonato Mundial Femenil AEW

FTR (c) vs. Bang Bang Gang – Chicago Street Fight por los Campeonatos de Parejas

Babes of Wrath (c) vs. Mercedes Moné y Athena – Campeonato Femenil de Parejas

Jon Moxley vs. Kyle Fletcher – Semifinal Continental Classic

Kazuchika Okada vs. Konosuke Takeshita – Semifinal Continental Classic

Final del Continental Classic

The Death Riders vs. The Conglomeration y Toni Storm – Mixed Nuts Mayhem

Darby Allin vs. Gabe Kidd

Zero Hour:

Sisters of Sin vs. Hyan y Maya World

Eddie Kingston vs. Zack Gibson