El Clásico Looney Tunes llega al futbol mexicano: estos son los equipos que lo protagonizarán

La Liga de Expansión oficializó uno de los partidos más llamativos de su calendario

El duelo entre los dos
El duelo entre los dos equipos de la Liga de Expansión promete captar miradas dentro y fuera de la cancha. (Ilustración: Jovani Pérez)

El futbol mexicano continúa explorando nuevas formas de conectar con la afición y, rumbo al torneo Clausura 2026, la Liga de Expansión MX sorprendió al revelar uno de los duelos más llamativos de su calendario: el denominado Clásico Looney Tunes, un partido que ha generado conversación tanto por su nombre como por los equipos involucrados.

Esta designación forma parte de una estrategia impulsada por la liga para dotar de identidad propia a ciertos encuentros del certamen, resaltando rivalidades emergentes que, aunque no cuentan con una larga historia, ya despiertan interés entre los seguidores del circuito de plata.

(Especial)
(Especial)

El llamado Clásico Looney Tunes enfrenta a Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y a Tlaxcala FC, escuadra conocida como los Coyotes. La coincidencia entre los apodos de ambos clubes y los famosos personajes animados fue el detonante para que la Liga de Expansión MX adoptara oficialmente este sobrenombre para el enfrentamiento.

Durante años, aficionados de ambos equipos han hecho comparaciones constantes en redes sociales, recordando la clásica persecución animada entre el Coyote y el Correcaminos, una dinámica que se volvió recurrente en memes, comentarios y publicaciones. Esa interacción digital terminó por consolidar el apodo, que ahora fue formalizado dentro del calendario oficial.

(Especial)
(Especial)

El primer duelo reconocido bajo esta etiqueta se disputará el sábado 31 de enero, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026. El escenario será el Estadio Marte R. Gómez, casa de Correcaminos, y el silbatazo inicial está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Con la presentación del calendario, la Liga de Expansión MX dejó claro su interés por innovar en la manera de promocionar sus partidos, incorporando la categoría de “clásicos” con características particulares, buscando generar expectativa más allá de los resultados deportivos.

¿Por qué se llama el ‘Clásico de los Looney Tunes?

(Especial)
(Especial)

El origen del nombre remite directamente a la cultura popular de los años noventa, cuando la televisión abierta transmitía de manera habitual los cortos animados de Looney Tunes, una franquicia de Warner Bros que presentó a personajes como Bugs Bunny, el Pato Lucas, Piolín y, por supuesto, el Coyote y el Correcaminos.

En cada episodio, ambos protagonizaban una persecución constante en la que el Coyote intentaba atrapar a su escurridizo rival, sin éxito alguno. Las trampas fallidas, los golpes y los accidentes se volvieron parte del encanto de esa rivalidad, una narrativa que hoy encuentra eco, de forma simbólica, dentro del futbol de la Liga de Expansión.

