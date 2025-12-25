Veljko Paunovic revela por qué dejó a Chivas: “La verdad es que me arrepentí”

El timonel europeo tuvo un buen paso por el banquillo de Chivas durante el 2023. Foto: Jovani Pérez

El exentrenador de Chivas y Tigres, Veljko Paunovic, ofreció una reflexión sobre las razones que lo llevaron a dejar el club tapatío tras lograr el subcampeonato en el Clausura 2023 luego de perder la final contra los propios universitarios.

Paunovic, aunque salió de manera positiva del rebaño, admitió que persiste un arrepentimiento por la forma en que se produjo su salida, al tiempo que compartió el impacto emocional de ese ciclo y de su posterior experiencia en Tigres.

¿Cuáles fueron las verdaderas razones de su salida?

Dentro de una entrevista que ofreció al medio Claro Sports, el europeo destacó que en realidad se sentía muy a gusto dentro de la institución, pero tuvo necesidades personales y de salud que lo llevaron a tomar otro rumbo:

“La verdad es que me arrepentí, aunque tengo que decir que cuando tomé la decisión fue por un tema personal y familiar. Me había entregado muchísimo; mi familia estaba en Chicago y prácticamente viajaba todos los días libres, tratando de que no se notara y sin que me afectara. Al final perdí unos doce kilos en los trece meses que estuve en Chivas“, explicó Paunovic, al resaltar el sacrificio físico y el desgaste asociado a su etapa al frente del Rebaño Sagrado. El técnico serbio subrayó la dificultad de equilibrar su responsabilidad profesional con la distancia de sus seres queridos.

Veljko Paunovic llegó a Chivas con muchas dudas, pero logró imprimir su estilo de juego y llevó al equipo a la final de la Liga MX. (Foto: Twitter/ @Chivas)

Profundizando en el periodo posterior a su salida, Paunovic destacó los aprendizajes adquiridos y el apoyo del entorno directivo en Chivas. “No me pesó ni me dolió, pero noté un agotamiento. Tenía mucha responsabilidad para volver al tercer torneo y no estar bien físicamente, lo que luego me podía afectar mentalmente. He aprendido con los años a conocerme y a identificar cuando llego a un estado físico y mental en el que no puedo rendir como me gustaría”.

En ese sentido, el entrenador valoró el respaldo de la familia Vergara y de Fernando Hierro, quienes jugaron un papel destacado durante su estadía y contribuyeron en la búsqueda de los objetivos planteados, relató a Claro Sports.

Foto: Cuartoscuro

Su paso por la UNAL

El paso de Paunovic por Tigres fue breve y concluyó de forma abrupta. Su sustitución inmediata por Guido Pizarro, exjugador del plantel, estuvo acompañada de cierta polémica. “Estoy muy agradecido con Tigres por la oportunidad. He estado a gusto, trabajando con enfoque máximo, como lo hago en todos lados. No me lo veía venir, pero son cosas que pasan. No tengo remordimientos ni mala leche", afirmó el entrenador.

Pese a los cambios drásticos en su recorrido reciente por el fútbol mexicano, Paunovic resaltó el nivel de exigencia y la satisfacción de pertenecer a instituciones que, por su entorno, representaron un gran desafío en su carrera.