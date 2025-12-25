México Deportes

Tribunal absuelve a Dieter Villalpando, exjugador de Chivas, en caso de abuso sexual

La resolución judicial no fue bien tomada por las autoridades, por lo que se espera que continue el proceso

(Foto: Instagram/chivahermanos1)
(Foto: Instagram/chivahermanos1)

Dieter Villalpando, exjugador de Chivas, fue absuelto de los cargos por presunto abuso sexual después de un proceso judicial que duró cinco años y que ha puesto un punto negativo en la imagen del futbolista..

La determinación se tomó en los juzgados del Centro de Justicia para las Mujeres en Jalisco durante una audiencia reciente, lo que representa un giro importante en uno de los casos más notorios en el fútbol mexicano de los últimos tiempos.

Pese a la absolución judicial, la Fiscalía estatal anunció su decisión de apelar. El organismo informó que prepara el recurso correspondiente, al considerar que persisten elementos susceptibles de revisión por una autoridad de mayor jerarquía.

¿Què sucedió con el futbolista?

El caso tuvo su origen en octubre de 2020, cuando se formularon señalamientos contra Villalpando por una supuesta violación durante una fiesta privada, un episodio que causó conmoción tanto en la plantilla de Chivas de Guadalajara como en la opinión pública. En el evento estuvieron presentes también José Juan “Gallito” Vázquez, Javier Eduardo “Chofis” López y Alexis Peña.

Posteriormente, las autoridades vincularon a proceso penal a Villalpando el 11 de octubre de 2020. El exfutbolista no fue enviado a prisión preventiva, ya que se le impusieron medidas cautelares alternativas, lo que le permitió afrontar las etapas judiciales en libertad.

El futbolista fue separado de
El futbolista fue separado de su equipo cuando se dio a conocer la noticia. (Credit: Joe Puetz-USA TODAY Sports)

El impacto de la denuncia se extendió a las esferas deportiva y personal de los involucrados. Ricardo Peláez, entonces director deportivo de Chivas, junto con el propietario Amaury Vergara, tomó la decisión de separar del plantel y vender a Vázquez, López y Peña, ya que no existían denuncias formales en su contra. En el caso de Villalpando, el club decidió rescindir su contrato por la existencia de una denuncia penal directa.

Pese a la atención mediática, Villalpando continuó su carrera en el fútbol profesional tras dejar Chivas, firmando con equipos como Necaxa y FC Juárez, hasta que este último club decidió finalizar recientemente su vínculo laboral con el jugador.

Aunque la sentencia actual exonera a Villalpando de responsabilidad penal por los hechos ocurridos en 2020, la Fiscalía estatal ya inició el proceso de apelación ante instancias superiores, lo que demorará una resolución definitiva sobre el caso.

El futbolista pudo seguir su
El futbolista pudo seguir su carrera en las canchas pese a las acusaciones. (EFE/Francisco Guasco/Archivo)

¿Cuáles son las penas por abuso sexual en Jalisco?

La legislación vigente en Jalisco establece penas específicas para castigar el abuso sexual, con diferencias según la edad de la víctima y las circunstancias del delito. El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, actualizado en 2024, establece sanciones que oscilan entre seis meses y veinte años de prisión, según la gravedad del caso. 

Las reformas recientes buscan garantizar que los responsables de delitos sexuales enfrenten consecuencias legales más severas, especialmente cuando las víctimas son menores de edad. El Código Penal del estado describe los siguientes escenarios:

  • Abuso sexual a personas mayores de edad: La ley contempla una pena de seis meses a seis años de prisión para quien realice actos erótico-sexuales sin consentimiento de una persona mayor de edad. Si el responsable utiliza violencia física o psicológica, la sanción se incrementa en una mitad.
  • Abuso sexual infantil: Las penas aumentan cuando la víctima es menor de edad o no puede resistir el acto.
    • Víctimas entre doce y menos de dieciocho años, o incapaces de comprender o resistir: Se impone una pena de uno a cuatro años de prisión.
    • Víctimas menores de doce años: El castigo es de tres a seis años de prisión.
  • Cópula o cópula equiparada con menores de edad: Las sanciones varían de acuerdo con la edad de la víctima y el consentimiento:
    • Víctimas entre quince y menos de dieciocho años, con consentimiento obtenido por seducción: El responsable puede recibir de tres meses a cinco años de prisión.
    • Víctimas entre quince y menos de dieciocho años, sin consentimiento: La pena aumenta a ocho a veinte años de prisión.

Una reforma aprobada en febrero de 2024 eliminó la prescripción en los delitos de abuso sexual infantil, lo que permite que estos crímenes puedan ser perseguidos en cualquier momento, sin importar el tiempo transcurrido desde su comisión.

El documento oficial del gobierno de Jalisco detalla que todas estas sanciones buscan fortalecer la protección de las víctimas y asegurar que los responsables no queden impunes. El endurecimiento de la normativa ha sido respaldado por organizaciones civiles y especialistas legales, que consideran esencial la actualización de las leyes para responder a la magnitud de este tipo de delitos.

Las penas pueden aumentar si concurren agravantes, como el uso de violencia, la relación de confianza con la víctima o la reincidencia del agresor. El objetivo de las autoridades estatales es enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estos delitos y la prioridad de la protección de niñas, niños y adolescentes.

