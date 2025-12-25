México Deportes

Quién es Carlos Gutiérrez, nuevo director de Pumas y cuáles serán sus funciones

Antonio Sancho contará con la colaboración de un viejo conocido del Pedregal para reforzar el plantel y la estrategia deportiva para el Clausura 2026

Carlos Gutiérrez se convertirá en
Carlos Gutiérrez se convertirá en director deportivo de Pumas (IG/ venadosfc)

Dentro del Club Universidad Nacional continúa la reestructura de cara al Clausura 2026 de la Liga MX. Recientemente surgió el reporte de que Pumas ha nombrado a Carlos Antonio Gutiérrez Barriga como su nuevo director deportivo, lo que representa una nueva etapa en la gestión futbolística del equipo del Pedregal tras la salida de Eduardo Saracho, ex director de estrategia deportiva.

Según diversos reportes, Gutiérrez ya asumió sus funciones, y su regreso resalta por su estrecho vínculo previo con la institución y su acreditada trayectoria en el fútbol mexicano.

A falta del anuncio oficial por parte del conjunto del Pedregal, el ex futbolista universitario ya habría asumido su nuevo cargo, para empezar con sus actividades a semanas de que empiece el torneo que será la antesala de la Copa Mundial 2026 en México. Su llegada a cantera apostará mejorar la contratación de refuerzos y romper con la racha que arrastra el club sin campeonatos.

¿Quién es Carlos Gutiérrez?

Carlos Gutiérrez será director deportivo
Carlos Gutiérrez será director deportivo de Pumas (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Carlos Antonio Gutiérrez Barriga nació en la Ciudad de México el 9 de noviembre de 1977, se formó en la cantera de Pumas pues desde joven mostró habilidades y aptitudes para el futbol.

Carlos Gutiérrez debutó como futbolista profesional en los Pumas en 1990 y defendió la camiseta auriazul hasta 1995, fue el único club en el que jugó como profesional en la Primera División de México.

Posteriormente, desarrolló una variada carrera como técnico asistente en equipos como Cruz Azul, Necaxa, Veracruz y también en la propia UNAM, además de dirigir en escuadras de la Liga de Expansión como Zacatepec, Venados de Mérida y Alebrijes de Oaxaca. A nivel administrativo, el directivo fue secretario técnico en el Torneo Bicentenario 2010 y formó parte del cuerpo técnico encabezado por Guillermo Vázquez en 2011.

¿Cuáles serán las funciones de Carlos Gutiérrez con Pumas?

Antonio Sancho es el nuevo
Antonio Sancho es el nuevo vicepresidente de Pumas (X/ @PumasMX)

La intención de la directiva, según reportó mediotiempo, es que Carlos Gutiérrez, en conjunto con Antonio Sancho, vicepresidente deportivo), replique el modelo de trabajo que, en el pasado, llevaron adelante figuras como el doctor Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho en áreas clave como la detección de talento, la negociación de refuerzos y la gestión deportiva integral.

Esta estructura pretende fortalecer el proyecto del club a través de la colaboración directa entre ambos responsables. Se trata de la primera vez que Gutiérrez ocupa formalmente un cargo de directivo en un equipo de la máxima categoría, lo que representa un salto en su trayectoria tras años dedicados tanto al campo de juego como a funciones técnicas y administrativas.

Bajo esta nueva gestión, la directiva ya ha concretado la llegada de César Garza, Juninho y Tony Leone como refuerzos de cara al torneo Clausura 2026, y está evaluando oficializar próximamente la incorporación de Jordan Carrillo.

La experiencia acumulada por Gutiérrez en los banquillos y despachos del fútbol mexicano le otorga un conocimiento relevante para la consolidación del proyecto universitario. Su paso por diferentes equipos y roles lo perfila como una figura capaz de afrontar los retos actuales de la dirección deportiva en Pumas, un club donde lo deportivo y lo institucional van de la mano

