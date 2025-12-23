La Navidad que marcó a Chicharito Hernández: así fue la despedida con su abuelo Tomás Balcázar

(Espacial)

La figura de Javier “Chicharito” Hernández ha estado marcada no solo por su trayectoria deportiva, sino también por los vínculos familiares que influyeron en su carrera.

En una entrevista realizada en 2022, el delantero mexicano compartió un recuerdo personal relacionado con su abuelo materno, Tomás Balcázar, exjugador de Chivas, con quien vivió una despedida significativa antes de su fallecimiento.

El recuerdo de Tomás Balcázar en una charla con Hugo Sánchez

Durante su participación en el programa Hugo Sánchez Presenta, Chicharito conversó con el Pentapichichi sobre distintos temas, entre ellos la Selección Mexicana y su paso por clubes como el Manchester United.

Sin embargo, la charla también abordó aspectos personales, cuando Hugo Sánchez le preguntó por la última ocasión en la que pudo convivir cara a cara con su abuelo Tomás Balcázar, quien falleció el 26 de abril de 2020.

Hernández explicó que ese encuentro se dio en Sevilla, ciudad a la que llegó tras fichar por el club andaluz, y donde invitó a su abuelo a pasar las fiestas decembrinas.

La Navidad en Sevilla y las palabras que marcaron a Chicharito

El 12 de noviembre del 2019, Tomás Balcázar González fue inducido al Salón de la Fama del fútbol mexicano. (X / @DanielBSandoval)

El atacante relató que durante aquella convivencia navideña, Balcázar le expresó su agradecimiento por haberle permitido revivir experiencias ligadas al futbol y a los viajes que realizó tras su retiro como jugador profesional.

“La última vez que lo vi fue en Sevilla y pasamos Navidad y Año Nuevo. (En) una de las pláticas que tuve con él me dijo ‘jamás pensé volver a vivir y a viajar todo esto después de que me retiré, no sabes cómo te lo quiero agradecer por revivir todas mis vivencias, volver a pisar países o ciudades que nunca me imaginé que iba a volver a pisar, estar en estadios que nunca me imaginé que iba a estar’”.

Para cerrar ese recuerdo, Hernández explicó que las palabras de su abuelo lo conmovieron, motivo por el cual respondió destacando el papel que su familia tuvo en su formación personal y profesional.

“Pasa que ficho por el Sevilla. (...) Los invitamos en ese momento, mi pareja, estaba mi hijo. Los invitamos a pasar Navidades con nosotros en Sevilla y era como que estaban agradeciendo, entonces por eso me conmovió un poquito porque yo lo que siempre le respondía a mis abuelos y a mi familia es ‘esto es una devolución de la inversión, de todo el tiempo y dedicación que me dieron’”.