Chofis López reaparece tras ser despedido de Pachuca y sorprende por su aspecto físico

Chofis López reapareció y desató críticas por su apariencia (FB/ La Talacha Deportiva MX)

La reaparición de Eduardo Chofis López en el fútbol mexicano ha generado una ola de comentarios y reacciones, luego de que el exjugador de Chivas y Pachuca fuera presentado como refuerzo del equipo amateur Chivas MV para la Copa Navidad 2025, torneo que se celebrará en Jalisco. Tras varios meses fuera de los reflectores y después de su salida de Pachuca en octubre de 2025, la presencia del mediocampista en el certamen amateur ha captado la atención, especialmente por el debate en torno a su aspecto físico.

El anuncio de la incorporación de La Chofis López a Chivas MV marcó su regreso a las canchas, aunque en un contexto muy distinto al de la primera división. En un video difundido por la organización del torneo, el futbolista de 31 años apareció vestido con un jersey de la NFL y pantalón negro, atuendo que dejó ver un notorio aumento de peso. Esta imagen se convirtió en el principal foco de conversación entre aficionados y usuarios en redes sociales, quienes expresaron sorpresa y, en algunos casos, decepción por el estado físico del exjugador profesional.

Las reacciones no se limitaron a la sorpresa por su participación en un torneo amateur, sino que se centraron en la transformación física de López. Muchos seguidores lamentaron que un futbolista con su historial y talento terminara en la llamada “talacha”, término popular para referirse a los torneos no profesionales. El sobrepeso, visible en las imágenes, reavivó recuerdos de etapas anteriores en la carrera del mediocampista, cuando ya había enfrentado críticas similares y logró superarlas temporalmente.

El ex delantero de Pachuca reapareció en redes sociales y fue criticado por su aspecto físico tras quedarse sin equipo Crédito: X/@Gaspar_Sparco

Chofis López sale de Tuzos y se queda sin equipo

El contexto de esta reaparición se remonta a la abrupta salida de la Chofis López del club Pachuca. El pasado 23 de octubre, la directiva de los Tuzos anunció oficialmente la rescisión del contrato del jugador, quien había formado parte del plantel desde 2022 y contribuyó a la obtención de títulos nacionales e internacionales.

En el comunicado del club se limitó a informar que la desvinculación se realizó de mutuo acuerdo, sin detallar los motivos. Desde entonces, Eduardo López no logró concretar un nuevo contrato en la primera división, lo que lo llevó a aceptar la invitación de Chivas MV para la Copa Navidad 2025.

Trayectoria en declive de “La Chofis” López

La Chofis López anotó el primer gol de partido (Foto: Twitter @Chivas)

La trayectoria de Chofis López ha estado marcada por altibajos. Considerado en su momento una de las grandes promesas del fútbol mexicano, especialmente durante su etapa con Chivas bajo la dirección de Matías Almeyda, el mediocampista vivió momentos de protagonismo y altas expectativas. Sin embargo, tras su salida del club rojiblanco, su carrera profesional se vio afectada por polémicas y problemas físicos, lo que derivó en una pérdida de relevancia en el ámbito futbolístico nacional.

En su reciente aparición, López optó por una vestimenta informal que dejó al descubierto los cambios en su físico, un aspecto que ya había sido motivo de debate en el pasado y que, en esta ocasión, volvió a situarlo en el centro de la conversación pública.

Javier Eduardo López ha conseguido varios logros importantes en el fútbol mexicano, principalmente con las Chivas de Guadalajara. Entre sus logros más destacados se encuentran:

Campeón de la Liga MX con Chivas en el Clausura 2017.

Campeón de la Copa MX con Chivas en el Clausura 2017.

Campeón de la Supercopa MX en 2016 con Chivas.

Campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions) en 2018 con Chivas.