“Chofis” López es despedido de Pachuca y se queda sin equipo en pleno Apertura 2025

El mediocampista de 31 años se quedó sin equipo en el cierre del torneo de la Liga MX

Por Luz Coello

Pachuca dejó fuera a Chofis
Pachuca dejó fuera a Chofis López (IG/ @eduardolopezchofis)

A tan solo tres jornadas de que termine el Apertura 2025 de la Liga MX, el club Pachuca dio a conocer que terminó su vínculo laboral con Javier Eduardo La Chofis López. El mediocampista ya no es más jugador de los Tuzos, este jueves 23 de octubre dieron a conocer que terminó su relación laboral.

Por medio de sus canales oficiales, el conjunto de Jaime Lozano informó el acuerdo al que llegaron ambas partes para cesar su contrato. Agradecieron el esfuerzo que entregó a lo largo de los tres años que estuvo vinculado al conjunto de la Bella Airosa.

“El club de Futbol Pachuca informa que, de mutuo acuerdo, Javier Eduardo López deja de ser jugador de nuestra institución a partir de hoy”, se lee en el comunicado.

Pachuca despidió a La Chofis
Pachuca despidió a La Chofis López (X/ @Tuzos)

La directiva no aclaró el motivo por el cual dieron de baja al canterano de Chivas, se limitaron a reconocer el tiempo que fue parte del plantel. Por otra parte, reconocieron que estuvo en el equipo desde 2022 y colaboró para que el equipo alcanzara diferentes títulos nacionales e internacionales.

Cabe recordar que el paso de la Chofis López con Pachuca estuvo llena de altibajos por temas de indisciplina así como un rendimiento bajo.

“El Club de Futbol Pachuca quiere expresar su más sincero agradecimiento a Eduardo López por su dedicación, esfuerzo y compromiso durante su estancia en el equipo. Valoramos su contribución al éxito del club desde su llegada en 2022 como parte importante de la obtención de títulos nacionales e internacionales para la institución y le deseamos todo el éxito en sus futuros proyectos”, se lee en el comunicado.

López inició su carrera
López inició su carrera profesional en Chivas de Guadalajara (Foto: Twitter @Chivas)

Entre polémicas y bajo rendimiento, así fue la carrera de la Chofis López

Eduardo Chofis López es un futbolista mexicano nació en Torreón el 13 de marzo de 1994. López inició su carrera profesional en Chivas de Guadalajara, donde debutó en la Liga MX y se consolidó como una de las promesas del club, participando en títulos como la Liga MX Clausura 2017 y la Copa MX. Incluso llegó a ser considerado como el “Messi mexicano”.

Su apodo, “Chofis”, proviene de un apodo familiar. Tras su paso por Chivas, también jugó en equipos como San José Earthquakes de la MLS y Mazatlán FC. Destaca por su capacidad para crear jugadas de gol, su manejo del balón y su buen disparo de media distancia.

Sin embargo, pese a su talento, los temas extra cancha y las polémicas fueron causando que su rendimiento en la cancha fuera menor. La Chofis ha estado involucrado en varias polémicas a lo largo de su carrera, especialmente durante su etapa en Chivas de Guadalajara, pues fue reportado de hacer fiestas no autorizadas, presentarse tarde a la sesión de entrenamientos e indisciplina.

