Canelo Álvarez aparece en la Arena Guadalajara tras aparecer con Penta Zero Miedo

Varias figuras de la AAA se acercaron al boxeador para saludarlo y agradecer su presencia en el evento. (IG Lucha Libre AAA)

La Arena Guadalajara fue escenario de una de las mayores sorpresas durante el evento Guerra de Titanes 2025, cuando Saúl ‘Canelo’ Álvarez apareció enmascarado entre el público y deleitó a sus paisanos.

La presencia del multicampeón mundial de boxeo mexicano desató una de las ovaciones más intensas de la noche por parte del público asistentes, convirtiéndose en el centro de atención para los aficionados tanto de la lucha libre como del boxeo y, sobre todo, del cariño de los luchadores que encabezaron la función de este fin de semana.

Captan a Canelo en primera fila

La escena se desarrolló durante una interacción de La Parka, una de las figuras emblemáticas de la Lucha Libre AAA, con los asistentes. Un aficionado enmascarado llamó la atención del luchador, quien se acercó para saludarlo. La sorpresa fue total cuando el espectador retiró la máscara y reveló ser Canelo Álvarez, generando una reacción entusiasta en toda la Arena Guadalajara.

Varios de los luchadores de la función se acercaron al excampeón del mundo para saludarlo. (IG Lucha Libre AAA)

Tras descubrir su identidad, Álvarez fue recibido por varios luchadores de la AAA, entre ellos La Parka, Niño Hamburguesa y Mr. Iguana. El boxeador agradeció el apoyo y el entusiasmo tanto de los luchadores como del público, quienes celebraron su presencia en el último gran evento del año de la Caravana Estelar. La interacción entre Canelo y los protagonistas del pancracio mexicano reforzó el ambiente festivo y la conexión entre ambos mundos deportivos.

El interés de Álvarez por la lucha libre ya había quedado de manifiesto en septiembre pasado, durante una conferencia de prensa previa a su combate contra Terence Crawford. En esa ocasión, el boxeador expresó que no descarta la posibilidad de participar en espectáculos como la WWE en el futuro, lo que alimenta las expectativas de sus seguidores sobre un posible cambio de disciplina.

La noche en Guadalajara no solo marcó un encuentro entre dos pasiones deportivas, sino que también dejó abierta la posibilidad de que Canelo Álvarez explore nuevos retos en el cuadrilátero de la lucha libre.

Canelo Álvarez aparece en Guerra de Titanes en Guadalajara

Jake Paul insiste en enfrentarse al mexicano

El estadounidense volvió a estar en el centro de la conversación del boxeo tras ser noqueado por Anthony Joshua, ex campeón mundial de peso pesado, durante una pelea en la que Joshua conectó un derechazo directo al rostro que envió al estadounidense a la lona y derivó en una doble fractura de mandíbula. El propio Jake Paul confirmó la gravedad de su lesión pocas horas después del combate, publicando la radiografía de su fractura y relatando lo sufrido en el ring.

A pesar de la doble fractura de mandíbula ocasionada durante la pelea, Paul sorprendió a propios y extraños al desafiar públicamente a Saúl “Canelo” Álvarez. En sus redes sociales, Paul escribió: “Doble mandíbula rota. Dame a Canelo en 10 días”, provocando reacciones en torno a la posibilidad de un enfrentamiento con el campeón mexicano.

El KO de Anthony Joshua ante Jake Paul

Jake Paul comenzó su carrera como creador de contenido antes de adentrarse en el boxeo profesional, donde inició con seis victorias seguidas. Más adelante, perdió ante Tommy Fury y luego obtuvo triunfos frente a boxeadores como Nate Diaz, Mike Tyson y Julio César Chávez Jr. Su historial de desafíos y controversias mantiene su nombre presente en la escena mediática del boxeo, a pesar de las dudas que generan sus rivales y la diferencia de experiencia o edad en cada combate.

No obstante se ha comprobado que en sus intervenciones con pugilistas que aún se encuentran en buena condición física ha recibido golpes que comprometen su salud, siendo ésta una de las principales dudas que tienen expertos y seguidores de este deporte sobre la labor de Paul en el ring.