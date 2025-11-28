Luto en la Liga MX: fallece Emilio Canales, hijo de exjugador histórico del Club León

Fallece Emilio Canales, hijo del exjugador histórico de León, Fernando Navarro. Crédito: EFE/Luis Ramírez

El Club León confirmó este viernes 28 de noviembre de 2025 el sensible fallecimiento de Emilio Navarro Canales, hijo del histórico exjugador Fernando Navarro. La noticia ha conmocionado al medio deportivo y a la afición, que había seguido de cerca la lucha del pequeño contra una enfermedad hepática.

La institución esmeralda fue la primera en dar a conocer la noticia mediante un comunicado difundido en sus canales oficiales. En el mensaje, el club expresó su profundo pesar y solidaridad con la familia Navarro Canales, recordando el vínculo histórico de Fernando con la Fiera: “Descansa en paz, querido Emi”.

Club León envía un mensaje a la familia de Fernando Navarro tras el fallecimiento de su hijo, Emilio Canales. Crédito: X/ @clubleonfc

El comunicado fue acompañado por muestras de respeto y condolencias de parte de la afición y colegas futbolistas como Hérculez Gómez, que rápidamente se manifestaron en redes sociales, reflejando el impacto que la tragedia tuvo en el entorno futbolístico.

Qué padecía el hijo de Fernando Navarro

Emilio enfrentaba desde hace meses graves problemas hepáticos. De hecho, el propio Fernando Navarro abrió hace tiempo una cuenta para donaciones, debido a que su hijo necesitaba un trasplante urgente de hígado, mismo que en realidad sí se pudo realizar.

El Atlante fue uno de los equipos en los que Fernando Navarro dejó huella; de esta manera, se sumaron a las condolencias colectivas por la pérdida de su hijo. Crédito: X/ @Atlante

Luego de una campaña de recaudación a la que se sumaron clubes como el Atlante y jugadores como Julián Quiñones, Jonathan Rodríguez, Fernando “Nene” Beltrán y Jesús “Canelo” Angulo, se le practicó la cirugía. Desafortunadamente, pese al esfuerzo médico y apoyo social, el pequeño no logró superar las complicaciones posteriores al procedimiento.

La cercanía de Fernando Navarro y Emilio Canales con el Club León

Fernando Navarro es considerado un jugador histórico para León. Llegó en 2013 ya habiendo sido campeón con Tigres en 2011 y fue parte fundamental de los títulos de Liga MX en el Apertura 2013, Clausura 2014 y Guardianes 2020. Su versatilidad y liderazgo lo convirtieron en referente dentro del vestidor y en uno de los futbolistas más queridos por la afición.

Esa relación con el club también se reflejaba en su vida personal. Emilio, su hijo, era visto con frecuencia en actividades relacionadas con el equipo, lo que reforzaba el vínculo emocional entre la familia Navarro y la institución. Por ello, el fallecimiento del pequeño ha sido sentido como una pérdida cercana por la comunidad esmeralda.

"¡Una nueva fiera en la familia! 👶🏽 Fernando Navarro y su esposa Karen se convirtieron esta mañana en papás." -Así recibía el Club León el nacimiento del hijo de Fernando Navarro. Crédito: X/ @clubleonfc

Más allá de los títulos y la trayectoria de Fernando Navarro, este episodio recuerda que detrás de cada figura del deporte existe una historia humana que une a todos. La muerte de Emilio Navarro Canales no sólo representa una tragedia personal para Fernando Navarro y su familia, sino también un momento de duelo colectivo para el futbol mexicano, que hoy se viste de luto y recuerda con cariño su lucha.