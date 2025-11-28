México

Luto en la Liga MX: fallece Emilio Canales, hijo de exjugador histórico del Club León

El fallecimiento del hijo de Fernando Navarro ha generado una ola de condolencias y mensajes de apoyo en la comunidad deportiva

Guardar
Fallece Emilio Canales, hijo del
Fallece Emilio Canales, hijo del exjugador histórico de León, Fernando Navarro. Crédito: EFE/Luis Ramírez

El Club León confirmó este viernes 28 de noviembre de 2025 el sensible fallecimiento de Emilio Navarro Canales, hijo del histórico exjugador Fernando Navarro. La noticia ha conmocionado al medio deportivo y a la afición, que había seguido de cerca la lucha del pequeño contra una enfermedad hepática.

La institución esmeralda fue la primera en dar a conocer la noticia mediante un comunicado difundido en sus canales oficiales. En el mensaje, el club expresó su profundo pesar y solidaridad con la familia Navarro Canales, recordando el vínculo histórico de Fernando con la Fiera: Descansa en paz, querido Emi.

Club León envía un mensaje
Club León envía un mensaje a la familia de Fernando Navarro tras el fallecimiento de su hijo, Emilio Canales. Crédito: X/ @clubleonfc

El comunicado fue acompañado por muestras de respeto y condolencias de parte de la afición y colegas futbolistas como Hérculez Gómez, que rápidamente se manifestaron en redes sociales, reflejando el impacto que la tragedia tuvo en el entorno futbolístico.

Qué padecía el hijo de Fernando Navarro

Emilio enfrentaba desde hace meses graves problemas hepáticos. De hecho, el propio Fernando Navarro abrió hace tiempo una cuenta para donaciones, debido a que su hijo necesitaba un trasplante urgente de hígado, mismo que en realidad sí se pudo realizar.

El Atlante fue uno de
El Atlante fue uno de los equipos en los que Fernando Navarro dejó huella; de esta manera, se sumaron a las condolencias colectivas por la pérdida de su hijo. Crédito: X/ @Atlante

Luego de una campaña de recaudación a la que se sumaron clubes como el Atlante y jugadores como Julián Quiñones, Jonathan Rodríguez, Fernando “Nene” Beltrán y Jesús “Canelo” Angulo, se le practicó la cirugía. Desafortunadamente, pese al esfuerzo médico y apoyo social, el pequeño no logró superar las complicaciones posteriores al procedimiento.

La cercanía de Fernando Navarro y Emilio Canales con el Club León

Fernando Navarro es considerado un jugador histórico para León. Llegó en 2013 ya habiendo sido campeón con Tigres en 2011 y fue parte fundamental de los títulos de Liga MX en el Apertura 2013, Clausura 2014 y Guardianes 2020. Su versatilidad y liderazgo lo convirtieron en referente dentro del vestidor y en uno de los futbolistas más queridos por la afición.

Esa relación con el club también se reflejaba en su vida personal. Emilio, su hijo, era visto con frecuencia en actividades relacionadas con el equipo, lo que reforzaba el vínculo emocional entre la familia Navarro y la institución. Por ello, el fallecimiento del pequeño ha sido sentido como una pérdida cercana por la comunidad esmeralda.

"¡Una nueva fiera en la
"¡Una nueva fiera en la familia! 👶🏽 Fernando Navarro y su esposa Karen se convirtieron esta mañana en papás." -Así recibía el Club León el nacimiento del hijo de Fernando Navarro. Crédito: X/ @clubleonfc

Más allá de los títulos y la trayectoria de Fernando Navarro, este episodio recuerda que detrás de cada figura del deporte existe una historia humana que une a todos. La muerte de Emilio Navarro Canales no sólo representa una tragedia personal para Fernando Navarro y su familia, sino también un momento de duelo colectivo para el futbol mexicano, que hoy se viste de luto y recuerda con cariño su lucha.

Temas Relacionados

Fernando NavarroClub LeónEmilio CanalesAtlanteTigresLiga MXFutbolmexico-deportes

Más Noticias

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este viernes

Checa el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Vuelos demorados y cancelados en

Confirman segunda fecha para J Balvin en el Palacio de los Deportes de CDMX: preventa, venta y precios de boletos

El colombiano abre un segundo show para la capital del país

Confirman segunda fecha para J

Conoce la nueva película navideña que arrasa en Netflix México este fin de semana

Un robo muy navideño se ha posicionado como el éxito navideño de 2025 y ya se encuentra entre las películas más vistas en la plataforma

Conoce la nueva película navideña

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.2 de magnitud en Cd Hidalgo

El sismo sucedió a las 17:10 horas, a una distancia de 18 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 76 km

Temblor en Chiapas hoy: se

Empanadas sin masa: así se prepara este delicioso platillo relleno de queso

Es uno de los platillos que destacan por su practicidad y adaptabilidad, convirtiéndose en la opción preferida para quienes buscan opciones ligeras

Empanadas sin masa: así se
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Güero”, hijo del Chapo

“El Güero”, hijo del Chapo Guzmán, se declarará culpable en Chicago, Illinois

Fraude en el sector salud de CDMX: así operaba la red que “vendía” plazas laborales a sus víctimas

Dos adolescentes disparan contra policía municipal y son detenidos en Villa de Álvarez, Colima

Con pacas de ropa: así habría traficado armas la red de Raúl Rocha

¿Quién es José Manuel “N”? Exsecretario de Seguridad de Uruapan, señalado en el caso de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Confirman segunda fecha para J

Confirman segunda fecha para J Balvin en el Palacio de los Deportes de CDMX: preventa, venta y precios de boletos

Conoce la nueva película navideña que arrasa en Netflix México este fin de semana

Stranger Things 5 arrasa en su semana de estreno en Netflix México

Filmes para ver esta noche en Prime Video México

Sergio Mayer interpone nuevas medidas legales tras asegurar que su hijo ha sido revictimizado en La Granja VIP

DEPORTES

Katia Itzel García hace historia

Katia Itzel García hace historia y se convierte en la primera mujer en pitar una liguilla

¿Dónde comprar el nuevo jersey exclusivo de Cruz Azul para la Copa Intercontinental, que contará con piezas limitadas?

América vs Rayados: aficionados explotan por árbitro asignado para el partido de vuelta de los Cuartos de Final

Liguilla sin presencia nacional: ¿Quién fue el último DT mexicano en llegar a la fase final de la Liga MX?

Claudio Castagnoli apunta al título Mundial Pesado del CMLL y afirma que la Arena México es su recinto preferido