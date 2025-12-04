México Deportes

¿Seguirá en el Milán?: agente de Santiago Giménez habla sobre el futuro del delantero

Rafaela Pimenta aclara que no existen planes para que Giménez deje el club italiano, reafirmando su compromiso con el AC Milan y con el Mundial 2026

Rumores colocaban el futuro del
Rumores colocaban el futuro del delantero en equipos de la Premier League; ante esto, su agente se manifestó al respecto. REUTERS/Daniele Mascolo

El futuro de Santiago Giménez ha sido tema de conversación en Europa durante las últimas semanas. El delantero mexicano, que actualmente milita en el AC Milan de Italia, ha estado en el centro de rumores que lo vinculan con clubes de la Premier League e incluso con la Roma.

La incertidumbre creció tras su lesión en el tobillo y el bajón de rendimiento del equipo rossonero, lo que abrió la puerta a especulaciones sobre una posible salida.

Ante este escenario, y bajo la confirmación del periodista experto en fichajes Fabrizio Romano, su agente Rafaela Pimenta decidió hablar públicamente para aclarar la situación. Con un mensaje firme: desmintió cualquier negociación y aseguró que el plan es que Giménez continúe en el Milan.

Rafaela Pimenta con Santiago Giménez
Rafaela Pimenta con Santiago Giménez despuès de conseguir la Copa Oro. (Instagram/Rafaela Pimenta)

El respaldo del AC Milan y la recuperación de Santiago Giménez

En medio de la especulación, la agente confirmó que el AC Milan mantiene plena confianza en Giménez: “Todas las palabras que recibí del Milan siempre fueron positivas. Nunca hubo un momento en el que el club dijera que no estaba bien”. A pesar de la lesión, el club lo considera una pieza clave para el futuro inmediato.

En este sentido, la directiva rossonera entiende que los rumores forman parte del mercado, pero su apuesta es clara: consolidar a Giménez como referente ofensivo. Para el jugador, este respaldo es fundamental en un momento en el que necesita estabilidad para enfocarse en su recuperación y volver en su mejor forma a las canchas.

A pesar de la aparatosa
A pesar de la aparatosa lesión que mantiene a Santiago Giménez fuera de las canchas, el AC Milan aún pretende mantenerlo como un referente ofensivo en el conjunto. REUTERS/Daniele Mascolo

Los rumores de clubes interesados en Santiago Giménez

Durante esta ausencia por lesión, distintos medios y reporteros europeos lo colocaron en la órbita de equipos de la Premier League, mencionando nombres como Sunderland y Brentford. También se habló de un supuesto interés de la Roma, que buscaba reforzar su ataque.

Estos rumores se intensificaron porque el AC Milan no atravesaba su mejor momento en la Serie A y algunos analistas cuestionaban si Giménez seguiría siendo parte del proyecto.

Sin embargo, Pimenta fue clara: “No me sorprende ver vínculos con la Premier League, pero no hay ningún plan para dejar el AC Milan“. Con esa frase desactivó las especulaciones y dejó en evidencia que, aunque el interés de otros clubes es real, no hay negociaciones en curso.

Permanecer jugando en un equipo
Permanecer jugando en un equipo europeo de élite le permitiría a Giménez llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026, donde México será anfitrión. REUTERS/Eloisa Sanchez

Es por ello que el objetivo cercano de Giménez se muestra claro: consolidarse en la Serie A y llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026, donde México será anfitrión. Permanecer en el Milan le garantiza competir en un entorno de alto nivel y mantener la exposición internacional que necesita para crecer como futbolista en esta justa.

