Mike Bailey elogia a Místico y enciende el debate sobre una lucha de máscara vs cabellera: “Catapultaría mi carrera”

Las declaraciones del luchador de AEW provocaron conversación entre aficionados del CMLL sobre un posible duelo histórico. (Ilustración: Jesús Aviles)

La figura de Místico continúa creciendo dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y ahora también en la percepción internacional.

Así lo dejó claro Mike Bailey, conocido como “Speedball”, quien en entrevista exclusiva a Infobae habló del peso histórico que ha adquirido el ídolo mexicano y del impacto que tendría enfrentarlo en una lucha de apuestas.

“Creo que Místico se está convirtiendo poco a poco en una de las mayores leyendas de la historia de la lucha libre. Conocemos a algunos de los grandes nombres del pasado. Y creo que hay un buen argumento para afirmar que Místico está a la altura de algunas de las mayores leyendas de la lucha libre de la historia. Por supuesto, arriesgaría mi hermoso cabello por la oportunidad de escribir la historia de la lucha libre y quitarle la máscara; creo que eso me consolidaría como parte de la historia de CMLL de ahí en adelante. Pero llevo varios años dejándome crecer este negocio. Creo que me da un gran poder y se ha convertido en un símbolo de Speedball Mike Bailey”, comentó el luchador de AEW.

(Foto: Diego Cedrix)

Las declaraciones no pasaron desapercibidas, especialmente porque Bailey ya sabe lo que es enfrentarse a Místico. En agosto de este año, ambos se midieron en la final del Grand Prix del CMLL, donde el mexicano salió con la mano en alto, resultado que fortaleció la imagen del enmascarado como uno de los pilares actuales de la empresa.

(Foto: Diego Cedrix)

Para Bailey, una posible lucha de máscara contra cabellera no solo sería una apuesta tradicional, sino un momento que marcaría su carrera. El canadiense aseguró que su cabellera se ha transformado en un símbolo que incluso ha trascendido el ring.

La estrella de AEW aseguró que en un futuro aceptaría un combate de máscara vs cabellera ante alguna estrella del CMLL Crédito: Jesús Flores Beltrán

“Mucha gente se me acerca y me dice que eres la inspiración detrás de dejarme crecer. Así que no solo es un símbolo de mí como luchador profesional, sino que también me está convirtiendo poco a poco en un ícono de la moda, creo. Significa mucho para mí. Así que creo que estaríamos en igualdad de condiciones si yo apostara por la oportunidad de cambiar la máscara de Místico”, agregó.

Mike Bailey y su reto ante Máscara Dorada en la Arena México

(X / CMLL)

Más allá de Místico, Bailey también se refirió al combate que sostendrá este viernes 19 de diciembre en la Arena México, donde disputará el Campeonato Mundial Histórico de Peso Welter del CMLL ante Máscara Dorada, un duelo que representa un momento clave en su trayectoria dentro de la empresa mexicana.

“Me siento fantástico. Esta será mi primera vez compitiendo por un campeonato en CMLL. Y lo diré miles veces durante esta entrevista. Estoy seguro de que Arena México tiene una de las mejores aficiones del mundo. La energía allí es fantástica. Siento que estoy en mi mejor momento. Acabo de conseguir dos grandes victorias en la Liga de Oro: el Clásico Continental y AEW. Y creo que transferir este impulso que tengo en AEW a CMLL y derrotar a Máscara Dorada, uno de mis luchadores favoritos de todo CMLL. Creo que es increíblemente impresionante y creo que una victoria el viernes 19 de diciembre será enorme para mí”, destacó.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

El luchador también reflexionó sobre la importancia de la lucha libre mexicana en su desarrollo profesional y en el contexto global del deporte.

“Creo que es absolutamente fantástico. Si miras mi historia, empecé a luchar en Canadá hace mucho tiempo y me prohibieron la entrada a Estados Unidos durante cinco años. Así que cuando empecé a tomar impulso en la lucha libre profesional, pensaba en Estados Unidos y en las grandes compañías de allí como el siguiente paso en mi carrera, y obviamente eso se volvió imposible, ¿verdad? Tuve que viajar por todo el mundo. Tuve que visitar Japón con frecuencia. Estuve en México a principios de 2015 para una empresa más pequeña. Pasé mucho tiempo en Europa luchando en tantos países como pude. Y creo que lo mejor que puede hacer un luchador profesional es luchar en diferentes contextos”, señaló.

Speedball elogió al luchador mexicano y sabe la importancia de enfrentarse a un gladiador como él en la Arena México Crédito: Jesús Flores Beltrán

Finalmente, Bailey resaltó el valor del intercambio entre empresas como AEW, CMLL y NJPW, al considerar que enfrentar estilos distintos fortalece a los luchadores y enriquece la lucha libre a nivel mundial.

“Luchar contra oponentes de diferentes estilos, diferentes calibres, de diferentes países, luchar ante diferentes públicos. Por eso creo que el intercambio actual entre AEW, CMLL y New Japan, por supuesto, que es una parte importante de esta familia de compañías de lucha libre profesional, es lo mejor para que los luchadores profesionales desarrollen sus habilidades. Y espero llegar a CMLL con un estilo completamente diferente. No soy luchador. Lucho de forma diferente. Lucho de forma diferente a los luchadores estadounidenses y de todo el mundo, ya que he cultivado mi estilo, una mezcla de artes marciales y lucha libre profesional internacional”, concluyó.