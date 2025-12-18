México Deportes

Hijo de José Ramón Fernández entra a la polémica y se lanza contra Faitelson: “No es periodista es reventador”

Juan Pablo Fernández avivó la polémica con duros calificativos a Faitelson luego del título del Toluca conseguido por Mohamed

La polémica generada tras la final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa sumando capítulos, ahora con Juan Pablo Fernández como uno de los protagonistas principales. El comunicador e hijo del histórico periodista José Ramón Fernández se sumó de manera directa al conflicto que enfrentó al técnico del Toluca, Antonio Mohamed, con el analista de TUDN, David Faitelson, luego del bicampeonato de los Diablos Rojos.

Después de que circularan en redes sociales los videos donde Mohamed mostró su molestia y se negó a conceder una entrevista en plena transmisión en vivo, Juan Pablo Fernández reaccionó públicamente y lanzó fuertes señalamientos contra Faitelson. Sus declaraciones no tardaron en viralizarse y reavivaron viejas tensiones dentro del periodismo deportivo mexicano.

Fernández no se guardó nada y utilizó calificativos directos para referirse al excolaborador de TV Azteca y ESPN, a quien llamó “chillón”, “reventador” y “hablador”, palabras que encendieron aún más el debate entre aficionados, periodistas y analistas. Su postura se sumó a las críticas que ya habían sido expresadas por otras figuras del medio tras el incidente ocurrido en TUDN.

En uno de los mensajes que más impacto generó, Juan Pablo Fernández justificó la reacción del entrenador argentino y lanzó una crítica frontal al estilo de Faitelson. En su comentario afirmó: “Normal, es un hablador el otro, se lo comió su personaje, no es periodista, es solo un reventador con agenda y línea”. La frase fue replicada ampliamente y se convirtió en uno de los momentos más comentados posteriores a la final.

Las palabras de Fernández se alinearon con otras opiniones surgidas desde el entorno del periodismo deportivo, especialmente de voces que mantienen diferencias históricas con Faitelson. Previamente, José Ramón Fernández también había intervenido en la discusión al asignarle un nuevo apodo, lo que amplificó la atención mediática sobre el conflicto.

Mientras el Toluca celebraba su bicampeonato tras una final definida en una extensa tanda de penaltis, la conversación pública se desplazó del terreno de juego hacia el enfrentamiento verbal entre periodistas y protagonistas del futbol. La intervención de Juan Pablo Fernández añadió un nuevo nivel de intensidad a la controversia, demostrando que el impacto del campeonato trascendió lo deportivo.

El debate continúa abierto y las reacciones no se detienen, confirmando que la final del Apertura 2025 será recordada no solo por su dramatismo en la cancha, sino también por la confrontación mediática que se desató tras el silbatazo final.

