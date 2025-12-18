México Deportes

Cuántos millones ganará la Selección Mexicana por participar en el Mundial 2026

El torneo en Norteamérica marca un antes y un después en la historia del fútbol con la mayor bolsa de incentivos jamás vista

Así llega México a la
Así llega México a la Copa Mundial 2026, torneo donde será anfitrión (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

La FIFA ha anunciado la distribución de premios económicos para la Copa del Mundo 2026, que será la edición más grande en la historia del torneo, con la participación de 48 selecciones. En total, el organismo internacional repartirá 655 millones de dólares entre los equipos clasificados, lo que representa un incremento de casi el 50% respecto a la edición anterior en Qatar 2022.

¿Cuánto dinero ganará la Selección Mexicana por participar en el Mundial 2026?

En total, la Selección Nacional de México y las demás selecciones se llevarán 10.50 millones de dólares. Sin embargo, esta cantidad podrá ir aumentando conforme vayan avanzando en la justa mundialista.

  • Campeón | 50 millones de dólares
  • Subcampeón | 33 millones de dólares
  • Tercer puesto | 29 millones de dólares
  • Cuarto puesto | 27 millones de dólares
  • Del 5° al 8° puesto | 19 millones de dólares
  • Del 9° al 16° puesto | 15 millones de dólares
  • Del 17° al 32° puesto | 11 millones de dólares
  • Del 33 al 48° puesto | 9 millones de dólares

En caso de que México logre alzarse con el trofeo, la Federación Mexicana de Futbol recibiría esos 50 millones, equivalentes a aproximadamente 900 millones 595 mil pesos. Esta cifra representa un incentivo deportivo y un impacto financiero relevante para el fútbol nacional. La expectativa en torno a la Selección Mexicana crece ante la posibilidad de obtener tanto la gloria deportiva como una recompensa económica histórica.

¿Cuál es el grupo del México en el Mundial 2026?

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, escenario que también será protagonista de un esperado amistoso previo ante Portugal y la visita de Cristiano Ronaldo. Así, la Selección Mexicana se prepara para iniciar su camino en busca del máximo trofeo del fútbol y de una recompensa económica sin precedentes.

El sorteo realizado el 5 de diciembre de 2025 definió que México integrará el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje europeo, que podría ser Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte.

Tras la eliminación en la fase de grupos en Qatar 2022, el nuevo grupo genera optimismo entre los aficionados y analistas, quienes ven factible que el equipo avance más allá de la primera ronda. La expectativa de superar el llamado “quinto partido” se mantiene como uno de los grandes retos para el conjunto dirigido por Javier Aguirre.

El sorteo realizado el 5
El sorteo realizado el 5 de diciembre de 2025 definió que México integrará el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje europeo, que podría ser Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte. (Infobae México: Jovani Pérez)

¿Cómo será el camino de la Selección Mexicana en la Fase de grupos del Mundial?

Después del partido contra Sudáfrica, el combinado azteca viajará a Guadalajara para disputar su segundo encuentro de la fase grupal ante Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Akron.

Posteriormente, el 24 de junio, el equipo dirigido por Javier Aguirre retornará a la capital para medirse al vencedor del Repechaje UEFA D nuevamente en el Estadio CDMX. Dependiendo de los resultados, existe la posibilidad de que México vuelva a jugar en este estadio en rondas posteriores.

Después del partido contra Sudáfrica,
Después del partido contra Sudáfrica, el combinado azteca viajará a Guadalajara para disputar su segundo encuentro de la fase grupal ante Corea del Sur

En cuanto a la preparación, la Selección Mexicana atraviesa un periodo de ajustes. Tras coronarse en la Copa Oro frente a Estados Unidos, el equipo no ha conseguido victorias en partidos amistosos recientes y sufrió una derrota contundente ante Colombia, lo que provocó críticas entre la afición. No obstante, el cuerpo técnico cuenta con seis meses para afinar la estrategia y consolidar al plantel antes del inicio del torneo.

