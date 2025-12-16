México Deportes

El Turco Mohamed sentencia a Faitelson tras cuestionar su ética: “Para mí no existe más si no se disculpa”

El entrenador del Toluca aseguró que no tolerará ataques personales disfrazados de opinión

Sus primeras declaraciones dejaron claro que el tema está cerrado hasta recibir una disculpa.

Antonio “El Turco” Mohamed rompió el silencio tras la Final de la Liga MX y dejó clara su postura sobre la polémica que protagonizó con David Faitelson, al asegurar que, para él, el periodista “ya no existe”, luego de considerar que cruzó una línea al cuestionar su ética profesional como director técnico del Toluca.

Las primeras declaraciones del estratega escarlata llegaron durante su participación en el programa Futbol Picante de ESPN, donde explicó con detalle por qué se sintió directamente atacado tras los comentarios de Faitelson sobre la decisión de dejar en la banca al portero Hugo González en el partido de vuelta ante Tigres. Para Mohamed, no se trató de una crítica deportiva, sino de un señalamiento personal.

“La ética y la moral son totalmente separadas, es tomar una decisión. Pueden decir, yo escucho ahí en la mesa que dicen que no están de acuerdo con el cambio y me parece perfecto. Obviamente, cada uno tiene su opinión y siempre con respeto. Me van a decir ahí en la mesa uno que dice: ‘Mohamed no tiene ni ética ni moral’, y porque hizo un cambio de arquero, ¿no? Le parece que está totalmente desubicado. Entonces, yo exigí una disculpa y me dijeron que solo era un comentario, y eso no es un comentario. No es un comentario. Ahí te estás metiendo con mi persona. Entonces, yo me tengo que defender y eso fue lo que pasó. Y ahí queda para mí el tema cerrado. Hasta el día que no haya una disculpa, para mí no existe más esa persona. Y después, con respecto a la decisión, hay una parte emocional en esto.”, comentó el director técnico del Toluca, Antonio Mohamed en el programa de ‘Futbol Picante’ de ESPN.

El origen del conflicto se remonta a la noche en que Toluca se coronó campeón frente a Tigres. Tras el silbatazo final, Mohamed se negó a otorgar una entrevista a TUDN, lo que generó sorpresa entre los televidentes. Más tarde se supo que la decisión estuvo motivada por su enojo con Faitelson, quien durante la transmisión cuestionó duramente el cambio en la portería.

“A mí me parece que el señor Mohamed es irrespetuoso, que le falta moral, ética, no puede ser que un chico que también te sacó balones en la ida lo castigues dejándolo en la banca hoy. El mensaje para Hugo González es terrible, es infame, así como hemos alabado a Mohamed, hoy me decepciona con esta decisión”, apuntó Faitelson.

Las palabras del comentarista detonaron una respuesta inmediata del técnico argentino, quien reaccionó en pleno festejo del campeonato, ante cámaras y micrófonos.

“Con Faitelson, estuvo muy desubicado, lo habló en serio. Es una mierda, habló de mi ética y mi moral porque hice un cambio del arquero, antes de la transmisión, yo estaba en el vestidor, que baje para acá a ver si tiene huevos”, expresó Mohamed.

El intercambio no terminó ahí. Días después, David Faitelson abordó el tema en su programa Faitelson sin Censura, donde ofreció su versión de los hechos y relató cómo se dio el enfrentamiento directo con el técnico campeón del futbol mexicano.

Las declaraciones del periodista provocaron una reacción furiosa del Turco Mohamed en plena celebración del título del Toluca.

"El que toma riesgos con un punto de vista puede llegar a equivocarse... en plena celebración recibií una llamada del productor, donde me decía que Mohamed estaba molesto y no quería darle entrevistas a TUDN hasta que bajara a verlo. Enfrenté a Mohamed y le dije que aquí estaba y que si tenía algún problema lo podíamos resolver, pero que le diera entrevistas a Televisa.

"Le dije 'vámonos a una oficina, un lugar más prohibido, porque hay prensa y nos van a grabar', estaba fuera de sí. Cuando le dije que le diera entrevistas a otros de TUDN me respondió 'solo le doy la entrevista a Televisa si te mandan a la mierda', una pena porque Mohamed fue muy majadero, altanero, vulgar, un barrabrava auténtico".

La polémica dejó al descubierto la tensión entre la crítica periodística y las decisiones técnicas en un contexto de máxima presión, con una Final de Liga MX como escenario.

