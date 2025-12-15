Captan a Luis Chávez en las gradas del Nemesio Diez para disfrutar la final de la Liga MX entre Toluca y Tigres

El futbolista disfrutó del partido en el estadio Nemesio Diez durante su periodo vacacional en nuestro país. (Captura de pantalla TUDN)

La Final Toluca vs Tigres del Apertura 2025 en la Liga MX estuvo marcada por una serie de momentos inesperados en el Estadio Nemesio Diez. La presencia de Luis Chávez, actualmente en proceso de recuperación tras una grave lesión, y la reaparición de Enrique “Ojitos” Meza como figura central en la ceremonia previa, aportaron un matiz especial a un partido ya cargado de expectativas.

Cambios tácticos de último momento y la reaparición de Alexis Vega completaron el cuadro de sorpresas que acompañaron el desenlace del campeonato, siendo el exfutbolista de Chivas el protagonista de este bicampeonato.

El delantero, que no jugaba desde el 26 de octubre debido a una lesión muscular sufrida en el empate ante Pachuca, volvió a estar disponible y realizó el calentamiento junto al resto de sus compañeros. Su regreso generó expectativas entre la afición local, que aguardaba su posible participación en la final.

Llega un invitado especial al Nemesio Diez

Luis Chávez, mediocampista del Dinamo Moscú y habitual en la Selección Mexicana, fue visto en las gradas del estadio, sorprendiendo a los aficionados. El jugador, de 29 años, permanece alejado de las canchas desde finales de junio de 2025, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento con la selección en la Copa Oro.

Esta lesión lo obligó a someterse a una cirugía con el especialista Rafael Ortega, quien también forma parte del cuerpo técnico médico de la selección nacional y ha atendido a numerosos futbolistas de la Liga MX. A pesar de su situación, Chávez se mostró como un aficionado más, recordando su paso por el fútbol mexicano, donde se formó en Xolos de Tijuana y se consagró campeón con Pachuca en el Apertura 2022, precisamente ante Toluca.

El futbolista del DInamo Moscú se encontraba en medio de las gradas disfrutando del partido. (Captura Fox)

Un histórico de Toluca les entrega la gloria a los campeones

La ceremonia previa al partido tuvo como protagonista a Enrique “Ojitos” Meza, exentrenador de Toluca y figura histórica del club. Meza, de 77 años, fue invitado especial para entregar el trofeo de la Liga MX antes del inicio del encuentro.

Su presencia fue recibida con una ovación por parte de los casi 30 mil asistentes, quienes reconocieron su legado al frente del equipo, con el que conquistó los títulos de los torneos Verano 1998, 1999 y 2000. Acompañado por un familiar, Meza recorrió el césped del Nemesio Diez y participó en el protocolo oficial, antes de ceder el protagonismo a los equipos en la cancha.

El mítico entrenador de los Diablos se dio cita en el Estadio Nemesio Diez para festejar un título más, ahora como aficionado. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El ambiente en el Estadio Nemesio Diez estuvo marcado por la pasión de los seguidores de Toluca, quienes recibieron a su equipo con cánticos y bengalas rojas, creando un marco vibrante para el desenlace del torneo.

Según el pronóstico médico, Luis Chávez podría regresar a la actividad en enero de 2026, lo que abriría la puerta a su reincorporación con el Dinamo Moscú y a la posibilidad de luchar por un lugar en la selección mexicana de cara al Mundial 2026.