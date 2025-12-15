México Deportes

Captan a Luis Chávez en las gradas del Nemesio Diez para disfrutar la final de la Liga MX entre Toluca y Tigres

El jugador de la liga de Rusia se dio un tiempo para visitar el país dentro de su proceso de recuperación

Guardar
El futbolista disfrutó del partido
El futbolista disfrutó del partido en el estadio Nemesio Diez durante su periodo vacacional en nuestro país. (Captura de pantalla TUDN)

La Final Toluca vs Tigres del Apertura 2025 en la Liga MX estuvo marcada por una serie de momentos inesperados en el Estadio Nemesio Diez. La presencia de Luis Chávez, actualmente en proceso de recuperación tras una grave lesión, y la reaparición de Enrique “Ojitos” Meza como figura central en la ceremonia previa, aportaron un matiz especial a un partido ya cargado de expectativas.

Cambios tácticos de último momento y la reaparición de Alexis Vega completaron el cuadro de sorpresas que acompañaron el desenlace del campeonato, siendo el exfutbolista de Chivas el protagonista de este bicampeonato.

El delantero, que no jugaba desde el 26 de octubre debido a una lesión muscular sufrida en el empate ante Pachuca, volvió a estar disponible y realizó el calentamiento junto al resto de sus compañeros. Su regreso generó expectativas entre la afición local, que aguardaba su posible participación en la final.

Llega un invitado especial al Nemesio Diez

Luis Chávez, mediocampista del Dinamo Moscú y habitual en la Selección Mexicana, fue visto en las gradas del estadio, sorprendiendo a los aficionados. El jugador, de 29 años, permanece alejado de las canchas desde finales de junio de 2025, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento con la selección en la Copa Oro.

Esta lesión lo obligó a someterse a una cirugía con el especialista Rafael Ortega, quien también forma parte del cuerpo técnico médico de la selección nacional y ha atendido a numerosos futbolistas de la Liga MX. A pesar de su situación, Chávez se mostró como un aficionado más, recordando su paso por el fútbol mexicano, donde se formó en Xolos de Tijuana y se consagró campeón con Pachuca en el Apertura 2022, precisamente ante Toluca.

El futbolista del DInamo Moscú
El futbolista del DInamo Moscú se encontraba en medio de las gradas disfrutando del partido. (Captura Fox)

Un histórico de Toluca les entrega la gloria a los campeones

La ceremonia previa al partido tuvo como protagonista a Enrique “Ojitos” Meza, exentrenador de Toluca y figura histórica del club. Meza, de 77 años, fue invitado especial para entregar el trofeo de la Liga MX antes del inicio del encuentro.

Su presencia fue recibida con una ovación por parte de los casi 30 mil asistentes, quienes reconocieron su legado al frente del equipo, con el que conquistó los títulos de los torneos Verano 1998, 1999 y 2000. Acompañado por un familiar, Meza recorrió el césped del Nemesio Diez y participó en el protocolo oficial, antes de ceder el protagonismo a los equipos en la cancha.

El mítico entrenador de los
El mítico entrenador de los Diablos se dio cita en el Estadio Nemesio Diez para festejar un título más, ahora como aficionado. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El ambiente en el Estadio Nemesio Diez estuvo marcado por la pasión de los seguidores de Toluca, quienes recibieron a su equipo con cánticos y bengalas rojas, creando un marco vibrante para el desenlace del torneo.

Según el pronóstico médico, Luis Chávez podría regresar a la actividad en enero de 2026, lo que abriría la puerta a su reincorporación con el Dinamo Moscú y a la posibilidad de luchar por un lugar en la selección mexicana de cara al Mundial 2026.

Temas Relacionados

Final Toluca vs TigresLiga MXLuis ChávezEnrique Ojitos MezaEstadio Nemesio Diezmexico-deportes

Últimas Noticias

Cruz Azul Femenil hace oficial su mudanza a Cuernavaca

La Máquina jugará por los próximos seis meses en Morelos con el objetivo de ganar mayor cobertura mediática e identidad con la afición

Cruz Azul Femenil hace oficial

Aaron Ramsey define como una decepción su paso por Pumas y expone a la directiva

El mediocampista galés dedicó palabras de gratitud y reconoció el respaldo recibido durante su paso por México por parte de la afición, pero destacó el sabor agridulce que le dejó el club del Pedregal

Aaron Ramsey define como una

Cuál es el origen de La Cumbia de los Trapos, canción que corean los aficionados del Toluca

Este tema del grupo argentino Yerba Brava se ha convertido en un ícono de la afición de los Diablos en cada uno de sus partidos

Cuál es el origen de

Faitelson tacha de “majadero, altanero y mal educado” al Turco Mohamed tras altercado en la final de la Liga MX

El periodista utilizó las plataformas digitales para arremeter contra el director técnico de los Diablos

Faitelson tacha de “majadero, altanero

Miami Dolphins vs Pittsburgh Steelers: cuándo y dónde ver el juego en México

Los Acereros pelean por el liderato de la división norte de la AFC con los Cuervos de Baltimore

Miami Dolphins vs Pittsburgh Steelers:
MALDITOS NERDS
Capcom lanza un concurso para

Capcom lanza un concurso para crear uno de los jefes del próximo Mega Man: Dual Override

Dragon Ball Z: Kakarot suma a Vegeta Mini y más contenido en un nuevo DLC de Dragon Ball Daima

King of Meat fracasa tras multimillonaria campaña publicitaria y el estudio Glowmade sufre despidos

Casey Hudson promete que Star Wars: Fate of the Old Republic estará listo antes de 2030

REVIEW | Marvel Cosmic Invasion: Un beat ‘em up que da la experiencia que se busca

ENTRETENIMIENTO
“Being Charlie”, la película donde

“Being Charlie”, la película donde Rob Reiner y su hijo Nick compartieron su lucha real contra las drogas

Rosé reveló la inseguridad y el desafío personal detrás del nacimiento APT: “Pedí a los productores que borraran la canción”

“Stranger Things 5” lanzó el tráiler oficial del segundo volumen

La confesión de Milly Alcock luego de ser confirmada para protagonizar Supergirl: “No sé cómo interpretarla”

James Cameron alcanzó el estatus de multimillonario y consolida su lugar entre la élite de Hollywood

INFOBAE AMÉRICA

La flota fantasma del petróleo

La flota fantasma del petróleo ruso: anatomía de una red que esquiva las sanciones occidentales

Francia condenó a 30 años de prisión al ex líder rebelde congoleño Roger Lumbala por crímenes de lesa humanidad

Seguros de vida en Colombia: los beneficios que pocos conocen y cómo han evolucionado más allá del fallecimiento

Un estudio revela por qué el arroz necesita estrategias propias para que la edición genética funcione en su cultivo

Gobiernos europeos y organizaciones de derechos humanos repudiaron la condena a Jimmy Lai en Hong Kong: “Es un juicio políticamente motivado”