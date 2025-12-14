México Deportes

Toluca vs Tigres: estas son las posibles alineaciones que se presentarán en la gran final de la Liga MX

Toluca y Tigres se enfrentarán en un duelo decisivo, donde la estrategia de ambos equipos será determinante para conocer al nuevo campeón del futbol mexicano

Guardar
La IA realiza un pronóstico
La IA realiza un pronóstico de las posibles alineaciones de Toluca y Tigres en la gran final de la Liga MX. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México

La gran final del Apertura 2025 está lista para definir al nuevo campeón de la Liga MX. Toluca y Tigres, los dos equipos más consistentes del torneo, llegan a una serie que promete dramatismo, intensidad y un cierre digno de los dos primeros lugares de la tabla general.

Los Diablos Rojos buscan consolidar un bicampeonato histórico, mientras que los felinos aspiran a sumar su novena estrella y reafirmar su dominio en finales durante la última década.

El entrenador del Toluca, Antonio
El entrenador del Toluca, Antonio Mohamed, saluda a Guido Pizarro, antes de comenzar el partido de ida de la final del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano. EFE/ Miguel Sierra

El duelo decisivo se disputará el domingo 14 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez, donde Toluca buscará revertir la derrota en la ida. Bajo este contexto, la Inteligencia Artificial impulsada por Copilot realizó un pronóstico de las posibles alineaciones que Antonio Mohamed y Guido Pizarro presentarían para este choque definitivo.

Posible alineación de Toluca

A pesar de la derrota y de las fallas en defensa, el equipo de Antonio Mohamed apostaría por un parado táctico similar, con un 4-4-2 que anticipa el regreso de Alexis Vega a la alineación.

  • Portero: Hugo González
  • Defensas: Diego Barbosa, Antonio Briseño, Pereira, Jesús Gallardo
  • Medios: Nicolás Castro, Marcel Ruíz, Franco Romero, Alexis Vega
  • Delanteros: Paulinho, Helinho
El cuadro dirigido por Antonio
El cuadro dirigido por Antonio Mohamed apostaría por otorgar nuevamente la confianza a los jugadores que llevaron al equipo a ser el líder del torneo. REUTERS/Eloisa Sanchez

Este esquema reforzaría la confianza del técnico en sus figuras ofensivas, permitiendo alternar entre presión alta, transiciones rápidas y un bloque compacto cuando el rival tenga la posesión.

Posible alineación de Tigres

El conjunto felino mantendría la estructura que le permitió competir con solidez durante toda la liguilla. El modelo apunta a un 4-3-3 equilibrado, con salida limpia desde el fondo, control del juego en el mediocampo y un ataque capaz de generar peligro en cualquier momento.

  • Portero: Nahuel Guzmán
  • Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Jesús Angulo, Marco Farfán
  • Medios: Fernando Gorriarán, Rómulo, Juan Brunetta
  • Delanteros: Diego Laínez, Ángel Correa, André-Pierre Gignac
Los Tigres parten con una
Los Tigres parten con una ligera ventaja otorgada por el gol de de Ángel Correa, pero conocen la potencia de sus rivales y buscarán imponer el ritmo del partido desde el inicio. REUTERS/Daniel Becerril

La clave para Tigres estaría en la creatividad de Brunetta y la contundencia de Correa, respaldados por la experiencia de Gignac, quien suele aparecer en partidos de máxima exigencia.

Comparación y claves del partido entre Toluca y Tigres

El panorama para la vuelta cambió por completo tras el triunfo 1-0 de Tigres en el partido de ida, un resultado que obliga a Toluca a proponer desde el inicio en el Nemesio Diez.

  • Tigres: llega con la ventaja del 1-0 obtenido en la ida. El equipo de Guido Pizarro buscará manejar tiempos, cerrar espacios y aprovechar transiciones rápidas para intentar liquidar la serie.
  • Toluca: arriba como líder general y campeón vigente. Su estilo equilibrado, la creatividad en mediocampo y la explosividad de sus atacantes serán fundamentales para intentar remontar.

Estas posibles alineaciones reflejan un choque de estilos. La clave estará en quién imponga su estilo: si los felinos logran controlar el ritmo y mantener el orden defensivo, tendrán medio título en la bolsa; si los Diablos consiguen anotar primero, el impulso emocional podría inclinar la serie a su favor.

El ambiente en el Estadio
El ambiente en el Estadio Nemesio Diez será un elemento vital para definir al nuevo campeón del futbol mexicano. REUTERS/Eloisa Sanchez

Es así que el ambiente en el Nemesio Diez también jugará un papel fundamental en el desarrollo del partido. La capacidad de cada equipo para manejar la presión y la contundencia en las áreas serán determinantes para definir al nuevo campeón del futbol mexicano.

<br>

Temas Relacionados

Final Liga MXFinal Tolca vs TigresInteligencia ArtificialAlineacionesToluca FCTigres de la UANLLiga MXAntonio MohamedGuido PizarroAlexis VegaEstadio Nemesio DiezTorneo Apertura 2025Futbolmexico-deportes

Últimas Noticias

PSG vs Flamengo: cómo se podrá ver desde México la final de la Copa Intercontinental 2025

La definición internacional reunirá a los campeones de Europa y Sudamérica en Qatar en un duelo único

PSG vs Flamengo: cómo se

Artur Beterbiev revela si peleará con David Benavidez en el 2026: “Es interesante”

El peleador ruso también manifestó que su prioridad es hacer la trilogía de combates contra Dmitry Bivol

Artur Beterbiev revela si peleará

La contundente postura de Javier Alarcón sobre la continuidad de Larcamón en Cruz Azul: “¿A quién pones?”

La postura del comunicador invita a repensar la tendencia a buscar culpables inmediatos en momentos de crisis

La contundente postura de Javier

Esta es la cantidad de dinero que David Benavidez habría aceptado si Canelo hubiera peleado con él: “Ahora todo cambió”

El “Monstruo Mexicano” fue el rival mandatorio del tapatío durante varios años en las 168 libras

Esta es la cantidad de

Místico retiene el campeonato mundial semicompleto del CMLL ante Soberano Jr. en una noche histórica en la Arena México

El Rey de Plata y Oro volvió a imponer su ley frente a su ahijado luchístico en un combate lleno de emoción

Místico retiene el campeonato mundial
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan a Los Juegos del Hambre en Sunrise on the Reaping

“IT: Bienvenidos a Derry” llega a su fin: fecha y horario de estreno del capítulo 8

Una llamada y música navideña que no paró de sonar por más de un día: así fueron las últimas horas de Peter Greene antes de morir

Revelan detallas de la reprobación de Kim Kardashian en el examen de abogacía

“Zootopia 2″ bate récords de taquilla a nivel mundial: ya superó los mil millones de dólares en recaudación

INFOBAE AMÉRICA

Pablo Braun, en el 20

Pablo Braun, en el 20 cumpleaños de Eterna Cadencia: “Nací en cuna de oro, con la librería salí a otro mundo”

Para Marco Rubio, la estrategia para Cuba pasa por Venezuela

El mundo es un poco mejor desde que aparecieron Los Beatles: la saga ‘Anthology’ nos lo recuerda

La nueva vida en el exilio de Rosie O’Donnell, la enemiga pública n°1 de Donald Trump

Alemania frustró un presunto atentado islamista contra un mercado navideño en Baviera y arrestó a cinco sospechosos