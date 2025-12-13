Místico retiene el campeonato mundial semicompleto del CMLL ante Soberano Jr. en una noche histórica en la Arena México

La Arena México fue testigo de una batalla que reafirmó a Místico como campeón. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

La Arena México volvió a confirmar por qué es considerada la Catedral de la Lucha Libre. Este viernes 12 de diciembre, el recinto registró un lleno espectacular para presenciar uno de los enfrentamientos más esperados del año: Místico contra Soberano Jr. por el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Dos generaciones, dos estilos y una rivalidad que ya se perfila como histórica se encontraron en el centro del ring.

Desde el primer campanazo, ambos gladiadores dejaron claro por qué son las máximas figuras actuales de la empresa ‘Seria y Estable’. La intensidad, la velocidad y la precisión técnica marcaron un combate que mantuvo al público de pie durante varios minutos. Místico, el Rey de Plata y Oro, mostró su experiencia y temple, mientras que Soberano Jr., conocido como ‘El Lujo de la Lucha Libre’, apostó por la audacia y la agresividad para destronar a su padrino luchístico.

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

El entorno del combate también tuvo un papel clave. En la esquina de Místico apareció Templario como su second, brindándole apoyo moral y estratégico. Del otro lado, Soberano Jr. contó con la presencia de Euforia, su padre, quien fiel a su papel rudo no dudó en intervenir cada vez que el réferi se distraía, conectando golpes que buscaban inclinar la balanza a favor de su hijo.

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

Uno de los momentos más impactantes de la lucha llegó cuando Soberano Jr. sorprendió al público al aplicar ‘La Mística’, la llave emblemática del propio Místico. El gesto fue interpretado como una declaración de intenciones: el joven rudo no solo quería vencer al campeón, sino demostrar que podía superarlo con sus propias armas. Incluso un martinete puso al Rey de Plata y Oro contra las cuerdas, desatando la tensión máxima en la Arena México.

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

Sin embargo, la experiencia volvió a marcar diferencia. Místico logró reponerse de los castigos, recuperó el control del combate y, fiel a su legado, ejecutó nuevamente ‘La Mística’, su famosa llave de rendición. La presión fue definitiva y obligó a Soberano Jr. a pronunciar las palabras que sellaron el desenlace: “me rindió”. El público explotó en aplausos, reconociendo una vez más al ídolo de Tepito como la máxima superestrella del CMLL.

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

Al finalizar el encuentro, lejos de los insultos o provocaciones, se vivió un momento cargado de respeto. Soberano Jr. tomó el micrófono y se dirigió directamente a su rival con un mensaje que resonó en todo el recinto.

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

“Místico como un buen grande, te reconozco, quise medirme ante el mejor luchador de la empresa, CMLL y perdí bien. Te reconozco, pero esto no a acabado aquí, yo buyscaré la revancha y haré lo que sea para quitarte esa hermosa presea. Felicidades”.

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

Además del combate estelar, la función incluyó el desarrollo del Torneo de La Gran Alternativa, una competencia diseñada para impulsar a los nuevos talentos del pancracio nacional. En esta etapa del certamen, jóvenes luchadores formaron equipos con elementos de mayor experiencia, combinando proyección y jerarquía dentro del ring.

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

Tras los combates eliminatorios, las parejas que lograron avanzar fueron Atlantis Jr. junto a Xelhua, Euforia haciendo equipo con El Gallero, Esfinge acompañado de Futuro, así como Ángel de Oro al lado de Yutani. Cada dupla mostró estilos distintos y estrategias que mantuvieron el interés del público durante toda la noche.

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

En las semifinales, Atlantis Jr. y Xelhua consiguieron imponerse a Euforia y El Gallero, asegurando su lugar en la final del torneo. Por su parte, Ángel de Oro y Yutani dejaron fuera a Esfinge y Futuro, concretando así el enfrentamiento definitivo. La gran final se celebrará el próximo viernes 19 de diciembre durante la función especial denominada ‘Dream Match’.

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

La velada también contó con un combate especial protagonizado por Kemonito y Kemalito, quienes acompañaron Audaz, Valiente Jr y Fugaz ante Okumura, Infarto Jr e Hijo de Stuka Jr, respectivamente. El encuentro destacó por su dinamismo, combinando llaves, vuelos y momentos de espectáculo que incluyeron la participación activa de las microestrellas.

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

En la rama femenil, Tessa Blanchard se enfrentó a Zeuxis en un duelo bajo la modalidad de match relámpago. La intensidad fue constante, y una desnucadora con sentón por parte de la luchadora estadounidense resultó decisiva para llevarse la victoria.

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

La función arrancó con un match relámpago en el que Fury Boy superó a Kamelot, dando inicio a una noche completa de acción que reafirmó el gran momento que atraviesa el CMLL.

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)