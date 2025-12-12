Robert Dante Siboldi renuncia como entrenador del Mazatlán FC

El entrenador uruguayo decidió finalizar su relación laboral con el Mazatlán FC después de informes sobre cambios en la estructura de la institución. Fotografía de archivo. EFE/Miguel Sierra

La etapa de Robert Dante Siboldi al frente del Mazatlán FC llegó a su fin tras la confirmación de su renuncia como director técnico del primer equipo.

La decisión se hizo oficial mediante un comunicado del club, en el que se informó que el estratega uruguayo optó por finalizar su relación laboral al considerar que el proyecto deportivo ya no ofrecía las garantías necesarias para continuar.

El Mazatlán FC hizo oficial a través de sus redes sociales la renuncia de Robert Dante Siboldi. (X/ @MazatlanFC)

La salida de Siboldi ocurre en un momento crítico para la institución cañonera, luego de que se confirmara el proceso de venta de la franquicia al Atlante y la posibilidad de que Mazatlán deje de competir en la Liga MX en los próximos meses.

La trayectoria y el proyecto de Robert Dante Siboldi en Mazatlán

Cuando Siboldi llegó al club en mayo de 2025, lo hizo con la expectativa de encabezar un proyecto competitivo rumbo al Apertura 2025. Su experiencia como campeón de la Liga MX con Santos Laguna y con Tigres, además de su campeonato de la primera edición de la Leagues Cup, en 2019, con Cruz Azul generaron ilusión entre la afición y dentro de la directiva.

En su momento, el club lo presentó como el líder capaz de darle estabilidad al equipo, sin embargo, el rumbo del proyecto cambió drásticamente tras la confirmación de la venta de la franquicia.

Robert Dante Siboldi y sus auxiliares, Ricardo Cadena y Francisco Rotllán, fueron presentados en El Encanto (X/ @MazatlanFC)

La posibilidad de la desaparición de Mazatlán FC, así como el bajo rendimiento en un torneo en el que concluyeron en la posición 16 debilitó la estructura deportiva.

La falta de refuerzos, la incertidumbre sobre la plantilla y la ausencia de un plan claro para el Clausura 2026 terminaron por romper la continuidad del proyecto que se le había prometido al técnico uruguayo.

Christian Ramírez tomará el mando del Mazatlán FC

Con el anuncio de la salida de Siboldi, el club anunció que Christian Ramírez asumirá la dirección técnica del primer equipo luego de haber fungido en dos ocasiones como interino.

Los dueños del Atlante comprarían al Mazatlán para el próximo año (captura de pantalla)

Actualmente se ubica como director de fuerzas básicas y su nombramiento buscaría dar continuidad operativa en un momento de transición, mientras la institución define su futuro deportivo y administrativo.

Las razones detrás de la renuncia de Siboldi

De acuerdo con el entorno del club, Siboldi decidió renunciar al considerar que el equipo sólo tendría seis meses más en Primera División antes de su transición definitiva. Esta situación implicaba trabajar con un plantel limitado y sin garantías de permanencia, un escenario que no coincidía con sus expectativas profesionales.

La era de Robert Dante Siboldi en Mazatlán prometía un cambio de rumbo para un equipo que no suele destacar en los primeros lugares de la Liga MX. (X/ @MazatlanFC)

Aunque el comunicado oficial mantuvo un tono diplomático, la renuncia de Robert Dante refleja un proyecto que dejó de ser viable para el estratega y su cuerpo técnico. De la misma manera, genera incertidumbre y un sentimiento de desánimo entre los aficionados que verán muchos cambios en su club en el tiempo cercano.