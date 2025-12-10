Robert Dante Siboldi saldría de Mazatlán FC tras confirmar venta al Atlante en la Liga MX (REUTERS/Daniel Becerril)

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que el club Atlante y Mazatlán iniciaron el proceso para la compra-venta de la franquicia, con ello, el conjunto de los Potros de Hierro regresará a la Primera División de México en 2026. Con esta noticia, los cañoneros están por afrontar una reestructuración de cara al inicio al Clausura 2026.

De inmediato empezaron a circular rumores sobre lo que pasará con el cuerpo técnico y la plantilla de jugadores, pues ante la venta del equipo mazatleco, el club podría pasar a la Liga de Expansión MX.

Tras la confirmación de la venta del club surgió el reporte de que Robert Dante Siboldi, actual entrenador de Mazatlán, habría elegido hacerse a un lado y abandonar el proyecto que empezó con el club sinaloense. Incluso, se reportó que el estratega habría pedido a sus jugadores buscar su salida de la institución. Cabe recordar que el uruguayo llegó al club en mayo de 2025 tras la invitación de Jaime Ordiales para asumir el cargo de director técnico.

¿Robert Dante Siboldi renunció a Mazatlán?

Siboldi es el nuevo DT de Mazatlán (X/ @MazatlanFC)

La noticia de la inminente venta del equipo cañonero a los Potros de Hierro generó repercusiones inmediatas dentro de la institución. De acuerdo con información obtenida por 365Scores, Robert Dante Siboldi habría presentado su renuncia como director técnico de Mazatlán FC, esto tras la confirmación del proceso de venta del club al Atlante

De acuerdo con 365Scores, la renuncia de Siboldi se formalizó después de conocerse la falta de garantías sobre el proyecto deportivo que derivaría del traspaso.

Los primeros reportes señalan que Siboldi tomó la decisión de abandonar el club al considerar que solo continuaría seis meses más con una plantilla cuya permanencia en el máximo circuito está comprometida. El escenario más probable, según el entorno del estratega, es que el equipo sea relegado a la Liga de Expansión MX, lo que implicaría su salida de la Liga MX y del fútbol profesional de primera línea en México.

Jaime Ordiales regresa al futbol mexicano con Mazatlán FC (X/ @MazatlanFC)

Actualmente, la directiva de Mazatlán FC, liderada por Jaime Ordiales, se encuentra en proceso de análisis de los pasos a seguir ante la renuncia del cuerpo técnico. Tanto jugadores como el personal auxiliar y administrativo permanecen a la espera de instrucciones, ya que no se les ha comunicado un plan definido para enfrentar el futuro inmediato del club.

Las perspectivas apuntan a la posible desaparición de la institución del panorama futbolístico nacional en un plazo de seis meses, hecho que configura una despedida anticipada del proyecto cañonero.